Hombre fue defendido por sus perros durante un intento de robo en el norte de Bogotá: esto pasó

Los perros Valdor e Ipa reaccionan y ahuyentan al delincuente cuando este apunta con un arma a su dueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un intento de robo armado en el norte de Bogotá terminó frustrado gracias a la intervención de dos perros. Los animales, identificados como Valdor e Ipa, evitaron que el asalto se concretara en contra de su dueño.

Mientras el ciudadano paseaba junto a sus mascotas en el barrio Colina Campestre, cuando la víctima fue interceptado por un hombre armado.

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“Iba con los perros y mirando el celular, estaba buscando un mensaje y cuando una persona me sobrepasa por la derecha y luego se vuelve con un revólver”, relató Andrés Bedoya a City Tv.

El asaltante le exigió en forma violenta el celular y la cadena. Fue en ese momento cuando los perros reaccionaron. “Empezaron a latirle y cuando él me encañona en la cabeza, los perros saltan y le muerden la mano, empezaron a alejarlo. El tipo no sabía si atacarlos a ellos o a mí”, describió Bedoya sobre el momento más tenso del asalto.

El agresor trató de robar un celular y una cadena, pero fue sorprendido por la defensa de los perros rescatados - crédito Captura video City TV

El intento de robo ocurrió a plena luz del día y en una zona donde funciona un club militar y la escuela de la Policía, lo que no impidió que los delincuentes actuaran. Durante el forcejeo, los perros llegaron a morder una de las piernas del ladrón, lo que obligó al agresor a huir en una motocicleta junto a su cómplice.

La acción de los dos caninos resultó determinante para proteger a su dueño. Según Bedoya, “pese al pánico del momento, sus perros lo salvaron de la delincuencia”. Además, el dueño contó que los caninos fueron rescatados a inicios del 2025 y un años después, lo defendieron ante la inseguridad de la capital.

El episodio ha reavivado la preocupación por la seguridad en el sector. Bedoya destacó: “Estamos rodeados de un club militar, la escuela de la Policía y aún así hay mucha delincuencia, entonces más patrullaje”.

El asalto ocurrió en la zona residencial de Colina Campestre, cerca de un club militar y una escuela de Policía - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Robo de celulares en Bogotá

La reincidencia en delitos como el hurto de celulares volvió a ser señalada por Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, como uno de los principales factores que alimentan la inseguridad y debilitan la confianza en las instituciones.

El mandatario reiteró la necesidad de modificar la actual política criminal y las leyes que, según él, dificultan el trabajo de las autoridades.

Galán advirtió que las normas vigentes permiten que individuos capturados por la Policía en Bogotá sean liberados y reincidan con facilidad. Esta situación, afirmó, genera una percepción negativa entre quienes deben aplicar la ley y entre los habitantes de la ciudad, al observar que muchos infractores regresan rápidamente a las calles.

El problema radica en los vacíos legales que, en palabras del alcalde, impiden una acción eficaz de la Policía y la justicia ante delitos que afectan cotidianamente a la ciudadanía. “La impunidad en delitos como el hurto de celulares alimenta la inseguridad y la desconfianza ciudadana en las instituciones”, sostuvo Galán, insistiendo en que el modelo actual no responde a la gravedad del fenómeno.

Carlos Fernando Galán realizó una crítica al funcionamiento de la justicia durante un evento público y cuestionó al presidente Gustavo Petro - crédito Secretaría de Seguridad

En la práctica, la Policía suele detener a personas que ya cuentan con antecedentes por el mismo delito, explicó el mandatario. “Cuando la Policía realiza una captura en Bogotá, se descubre que el detenido ya tenía antecedentes por el mismo delito”, agregó, subrayando la frustración que esto causa tanto en los uniformados como en la comunidad.

En Bogotá, el hurto de celulares figura como uno de los delitos más recurrentes. Galán ejemplificó que, bajo el marco legal existente, “una persona puede ser capturada varias veces por este delito sin enfrentar consecuencias penales significativas”. Esto, desde su perspectiva, facilita que los delincuentes reincidan y perpetúen la inseguridad urbana.

El alcalde propuso que una reforma a la justicia debe contemplar sanciones más severas para quienes sean detenidos repetidamente por la misma conducta. Para Galán, endurecer las consecuencias penales de estos casos contribuiría a frenar la reincidencia y a fortalecer la confianza en la acción institucional.