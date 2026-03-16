Gustavo Petro arremetió contra la prensa, por declaraciones de indígenas que aseguraron que están bloqueando La Alpujarra de Medellín porque están “cumpliendo órdenes”

Varios miembros del grupo indígena afirmaron desconocer los motivos exactos de la protesta y aseguraron estar cumpliendo órdenes - crédito Andrea Puentes/Presidencia/Teleantioquia

Más de 500 indígenas llegaron en la madrugada del lunes 16 de marzo a las inmediaciones del centro administrativo La Alpujarra en Medellín (Antioquia).

El grupo bloqueó durante varias horas la movilidad en el sector y luego se instaló en la entrada tanto de la Alcaldía como de la Gobernación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Varios de los manifestantes, consultados por la prensa, aseguraron desconocer el motivo de la protesta. “No nos han dicho nada, estamos cumpliendo órdenes”, respondió uno de los indígenas que arribó a la ciudad en compañía de una mujer desde Tierralta, Córdoba, después de viajar en una caravana de 12 buses.

La presencia de este grupo llamó la atención, pues permanecen en los alrededores del complejo administrativo, donde han instalado carpas y hamacas. Los manifestantes dejaron claro que su principal expectativa es entablar un diálogo directo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Los manifestantes buscan un diálogo directo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre sus demandas y peticiones - crédito Captura video/Redes sociales

En redes sociales circulan videos que muestran la llegada y la instalación de los indígenas en la ciudad. El tema cobró mayor relevancia tras la reacción del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde cuestionó el enfoque de la prensa regional.

“Para los medios de comunicación de Antioquia, las luchas sociales son ilegítimas”, escribió el mandatario, criticando la cobertura de los hechos.

El Presidente amplió su postura al afirmar: “Así se crea la burbuja comunicativa que impide la voz de los sectores excluidos en Antioquia”. Sus comentarios apuntaron directamente a la labor de los medios locales en el tratamiento de la protesta.

Finalmente, el jefe de Estado cerró su pronunciamiento citando al filósofo Jürgen Habermas, recientemente fallecido, para reforzar su crítica: “La ausencia de comunicación social y diálogo solo crea la violencia”.

El presidente Gustavo Petro reaccionó ante la protesta indígena con un mensaje crítico hacia la cobertura de los medios de comunicación en Antioquia - crédito @petrogustavo/X

¿Qué dijo el alcalde de Medellín y el Consejo Departamental Indígena de Antioquia?

El alcalde Federico Gutiérrez se refirió directamente a la protesta indígena que generó la situación. Al respecto, sostuvo: “Que ‘casualidad’ que después de los insultos en contra del pueblo antioqueño, hoy desde la madrugada, más de 500 personas de la minga indígena hayan llegado a Medellín a bloquear el centro administrativo La Alpujarra, donde operan la Gobernación y la Alcaldía. Resistiremos”.

Los acuerdos alcanzados durante la minga indígena en Antioquia marcaron el punto de partida para el actual debate entre las autoridades étnicas del departamento. John Carupia, máxima autoridad del Consejo Departamental de Autoridades Indígenas de Antioquia (Codian), enfatizó que las decisiones recientes tienen como base esos compromisos ya sellados.

“Nuestra decisión se fundamenta en que ya se desarrolló una minga indígena en el departamento en la cual se lograron acuerdos importantes con las entidades del orden departamental y nacional”, sostuvo Carupia. El líder destacó la disposición de su consejo para acatar de manera estricta lo pactado a inicios de año.

Las autoridades indígenas agrupadas en Codian manifestaron su expectativa de que cualquier nuevo acuerdo con la Organización Indígena de Antioquia (OIA) incluya a todas las comunidades. Carupia fue enfático: “Cualquier proceso de concertación debe hacerse de manera amplia e incluyente, garantizando la participación de todas las autoridades mayores, los cabildos y organizaciones indígenas y no de una organización en particular”.

Más de 500 indígenas de Tierralta, Córdoba, llegaron en 12 buses a Medellín para bloquear los accesos de la Alcaldía y la Gobernación en La Alpujarra - crédito @FicoGutierrez/X

La Organización Indígena de Antioquia justificó la protesta como un intento de ser escuchados por el gobernador Andrés Julián Rendón. Según el comunicado de la OIA, el mandatario “en dos años que lleva en el poder no ha conversado con ellos”, lo que motiva la exigencia de diálogo directo.

Durante la mañana, la protesta de la OIA inició hacia las 4:30 a. m. con la llegada de 12 buses provenientes de diversos territorios de Antioquia y Córdoba. Los manifestantes bloquearon inicialmente la glorieta de La Alpujarra y luego impidieron el acceso de empleados públicos a varias entidades estatales ubicadas en esa zona.

El Consejo Departamental de Autoridades Indígenas sostiene que cualquier avance en la negociación debe respetar los acuerdos previos y asegurar la inclusión de todas las comunidades.