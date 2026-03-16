Gustavo Bolívar afirmó que Oviedo perdió identidad al aliarse con Paloma Valencia: “Vendió a la comunidad gay”

Gustavo Bolívar cuestionó la coherencia en la fórmula Oviedo-Valencia y señaló contradicciones clave - crédito Carlos Ortega/EFE - Juan Daniel Oviedo/Facebook

Las fórmulas vicepresidenciales, decisivas en el tablero político colombiano, siguen generando reaccines, especialmente la unión de Paloma Valencia con Juan Manuel Ovido, tema de una reciente columna de opinión de Gustavo Bolívar sobre la coherencia y los riesgos de estas alianzas de cara a las próximas elecciones del 31 de mayo.

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) resaltó la importancia de elegir compañeros de fórmula que sean fieles al proyecto de país y no piezas intercambiables dentro de un cálculo electoral.

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La crítica se agudizó al revisar la alianza entre Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. “La fórmula del exdirector del Dane con la senadora plantea una contradicción difícil de ignorar. Muchos creen que juntándose con Paloma Valencia, Oviedo ganó. Pienso que no. Perdió coherencia e independencia y vendió a la comunidad gay que ha sido perseguida por el uribismo”, escribió Bolívar.

De acuerdo con el exfuncionario, Oviedo ha respaldado el proceso de paz, la implementación del acuerdo y la jurisdicción especial para la paz, además de defender los derechos de la comunidad Lgbt+ y el matrimonio igualitario. En contraste, Valencia se ha opuesto abiertamente a esas políticas, promovió el “No” en el plebiscito de 2016 y ha prometido desmontar la política de paz total.

Gustavo Bolívar aseguró que Juan Daniel Oviedo perdió independencia por aliarse con Paloma Valencia - crédito @GustavoBolivar/X

En materia social, Bolívar recordó que Valencia ha demandado la reforma pensional que busca beneficiar a más de tres millones de adultos mayores en extrema pobreza con un bono mensual de 230.000 pesos, así como reducir el tiempo de cotización para mujeres.

El también escritor señaló que Oviedo afirmó en un inicio que sus posturas sobre paz y diversidad sexual eran innegociables, pero terminó aceptando la postulación pese a las diferencias. “Eso supone que aquel arrió sus banderas por un cargo. En pocas palabras vendió su coherencia”, escribió Bolívar.

El argumento de la campaña uribista, replicado por Oviedo, sostuvo que la diferencia ideológica enriquece la fórmula y permite ampliar la base electoral.

Bolívar cuestionó esta premisa, advirtiendo que “la base electoral no se amplía automáticamente”, ya que muchos de quienes apoyaron a Oviedo en la consulta podrían no seguirlo en esta nueva alianza, especialmente sectores afines al progresismo o a la comunidad Lgbt+.

Gustavo Bolívar habló de las fórmulas vicepresidenciales - crédito @GustavoBolivar/X

Para Bolívar, la elección de una fórmula vicepresidencial debe ser una decisión política y programática, no solo táctica. El capitulo sobre la dupla Oviedo-Valencia cerró con una pregunta: “¿Vendió Juan Daniel Oviedo sus principios por un cargo, o simplemente nunca fueron tan firmes como parecían?”

El exsenador también habló de las fórmulas vicepresidenciales de otros candidatos, que reflejan según el, una alineación programática. Iván Cepeda Castro seleccionó como compañera a Aída Quilcué, lideresa indígena y defensora histórica de los derechos territoriales.

Bolívar consideró que esta decisión “no es cosmética” y representa el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, así como la deuda histórica con los pueblos originarios. El texto remarcó que el mensaje del Pacto Histórico es claro: el salto social sigue siendo central en su propuesta.

Gustavo Bolívar resaltó fórmulas vicepresidenciales de algunos candidatos - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En otro frente, Sergio Fajardo apostó por la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla, reforzando una línea centrada en la educación como motor de transformación. “El mensaje de esta campaña es que el eje de ese gobierno sería la educación”, escribió Bolívar. Así, la coherencia entre discurso y fórmula se mantiene como elemento clave.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella escogió a un exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, señalando que la estabilidad económica y el manejo fiscal guiarían su mandato. Tras lo anterior, mencionó que esta selección responde a una visión programática, aunque los resultados del exministro han sido cuestionados por sectores críticos.

Por último, el análisis de Bolívar abordó también otras fórmulas, incluyendo la de la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López y la del exsenador Roy Barreras, quienes optaron por aliados surgidos de consultas previas o con experiencia técnica, explicando que, hasta ese punto, la lógica democrática parece respetarse: cada candidatura define su visión de país y elige una dupla acorde.