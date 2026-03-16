Colombia

Desaparece del mercado la reconocida marca de leche Algarra: más de 150 empleados quedaron sin trabajo

La decisión obedece a una reestructuración interna, aunque se conoce tras una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por más de 2,2 millones de dólares, pero no afecta la línea de jugos California

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El cierre obliga a la
El cierre obliga a la salida de marcas tradicionales como Algarra y Lechesan, con más de siete décadas de historia en el sector lácteo colombiano - crédito Imkagen Ilustrativa Infobae

La compañía de productos lácteos Gloria Foods anunció la suspensión indefinida de la operación en Colombia, lo que ha supuesto el cierre de su planta en el municipio de Cogua (Cundinamarca) y el despido de unos 150 empleados.

A consecuencia del cierre, desaparece del mercado la marca Algarra, fundada en 1952 y adquirida por el Grupo Gloria en 2004, así como Lechesan, que producía lácteos desde 1971 en el departamento de Santander.

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El portafolio de productos afectados abarca leche en bolsa, yogur con fruta, bebidas lácteas, leche achocolatada, avena, kumis y crema de leche, que dejarán de encontrarse en los anaqueles de supermercados.

Comunicado Gloria Foods Cese operaciones
Comunicado Gloria Foods Cese operaciones en Colombia - crédito Suministrado

“El holding ha determinado concentrar sus esfuerzos en el negocio donde reconoce mayores ventajas competitivas y oportunidades de crecimiento sostenible. Como parte de este proceso de enfoque estratégico, Gloria Foods ha decidido suspender su operación en la categoría láctea en Colombia”, indicó la compañía en un comunicado.

Esa revisión estratégica responde también a la intención del holding de fortalecer su protagonismo internacional, sobre todo tras la reciente adquisición del 80% de la empresa argentina Molfino Hermanos —operadora de Saputo Argentina— por un valor estimado de 500 millones de dólares, una operación todavía sujeta a cierre.

Esta decisión contempla el cierre parcial de la planta de Cogua, así como la suspensión de otras actividades vinculadas a esta línea de negocio en el país. Gloria Foods reafirma su compromiso con la generación de valor y el desarrollo de los mercados donde tiene presencia”, señaló la compañía en la misiva.

Con esta adquisición, la firma
Con esta adquisición, la firma peruana acaba de expandir su negocio lechero a Chile.

No obstante, el Grupo Gloria notificó que se mantiene la producción de jugos en su planta de Simijaca (Boyacá), y concentrará su actividad local en bebidas como los jugos California y los refrescos Fresky.

“Como parte de su proceso regular de revisión estratégica del portafolio en la región, ha decidido enfocar su operación en Colombia en la categoría de bebidas, donde identifica oportunidades para optimizar su presencia en el mercado y consolidar su plataforma de alimentos en los países en los que opera”, comunicó la compañía.

Situación crítica para los trabajadores

El impacto inmediato de la decisión se traduce en el despido de 150 trabajadores distribuidos entre las sedes de Cogua, Bucaramanga, Valledupar y Barranquilla, quienes fueron notificados del fin de sus contratos durante una convocatoria inesperada.

Muchos empleados expresaron sorpresa e indignación al hallar sus accesos restringidos cuando intentaron ingresar a la planta principal de Cogua el sábado 14 de marzo de 2026.

Freddy Ricardo García Galeno, presidente del sindicato Sinaltrainbec subdirectiva Cogua, señaló que los empleados fueron citados bajo la premisa de una capacitación en seguridad industrial, pero allí les fueron notificados del término de sus contratos.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

El vocero del sindicato, en diálogo con Blu Radio, señaló que algunos aceptaron indemnizaciones y otros optaron por no firmar acuerdos.

El día viernes (13 de marzo) pararon todo: máquinas, todo. Y lo que quedó en tanques, lo que quedó en máquinas, quedó eso todo parado. El día sábado (14 de marzo) se reanudó servicios, que nosotros ya nos citaron para turno y el día de ayer (15 de marzo) se terminó de evacuar lo que quedaba de leche. Como tal, se evacuó, se terminó de empacar”, expresó García Galeano al citado medio de comunicación.

El sindicato también refirió que la empresa justificó el recorte bajo el argumento de una reestructuración, siguiendo una tendencia iniciada hace año y medio con una reducción similar de personal. Sin embargo, señaló que la decisión no cuenta con el conocimiento de las autoridades colombianas, es decir, el Ministerio del Trabajo.

“El presidente nacional, al que pertenece la subdirectiva de Cogua, de Sinaltrainbec, pues nos comunicó que él había hablado con la viceministra del Trabajo para intervenir. Precisamente ahorita me estaban llamando para coordinar eso porque ellos no tenían permiso para ese despido masivo”, comunicó.

La Superintendencia de Industria y
La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa

Además, la drástica medida se conoce luego de una sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (SIC) en febrero de 2025, por un valor de 2,2 millones de dólares (más de 8.000 millones de pesos colombianos), debido a la venta de un producto etiquetado como leche entera pero que contenía lactosuero, lo que marca el retiro de Gloria del segmento lácteo en el país y el cese de su maquila para cadenas de supermercados como D1 y Ara.

La salida de Gloria del mercado lácteo colombiano representa la culminación de un ciclo de 14 años e implica la desaparición de dos marcas que, mediante adquisiciones anteriores, habían logrado un importante arraigo en el país.

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