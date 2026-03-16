Colombia

Dos policías fueron asesinados en la vía Girardot-Nariño, Cundinamarca: cuatro personas fueron capturadas

Las víctimas fueron identificadas como Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de ese departamento

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La Policía realizó un plan
La Policía realizó un plan candado en el sector conocido como la Báscula de San Lorenzo, que permitió la captura de tres personas y un adolescente de 13 años - crédito Policía Nacional/Redes sociales

En la vía Girardot-Nariño, en Cundinamarca, dos policías de tránsito murieron tras ser atacados con arma de fuego durante la madrugada de este lunes 16 de marzo de 2026.

Las víctimas fueron identificados como Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de ese departamento.

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Según información preliminar, ambos policías realizaban un procedimiento de rutina cuando hombres armados los atacaron. De acuerdo con Caracol Radio, los presuntos implicados se movilizaban en un vehículo Mitsubishi, placas CAJ-254, color verde.

Jeison Alberto Daza Rosso, de
Jeison Alberto Daza Rosso, de 42 años, y Diana García, de 36 años, integrantes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca - crédito @DirectorPolicia/X

Infobae Colombia se comunicó con la Policía de Tránsito para consultar lo ocurrido y recibió como respuesta que las autoridades se desplazan al lugar para investigar y esclarecer los hechos y brindar más información.

Además, la Policía realizó un plan candado en el sector conocido como la Báscula de San Lorenzo, que permitió la captura de tres personas y un adolescente de 13 años. La Policía Nacional logró la incautación de un arma de fuego de la uniformada, así como la inmovilización del vehículo en donde se transportaban los presuntos responsables.

Un helicóptero de la Policía Nacional sobrevoló la zona donde ocurrieron los hechos en busca de un quinto sospechoso.

El director de la Policía Nacional, William Rincón, rechazó el asesinato de los dos uniformados a través de su cuenta oficial de X.

Aseguró que para él como director de la institución no es fácil el ataque que sufrieron los dos uniformados en el municipio de Guataquí.

“Para mí no es fácil dar esta noticia. Hoy, con profundo dolor en el corazón, debo informar al país sobre el asesinato de dos de nuestros compañeros: 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗯𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗮𝗿𝗼𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗚𝗮𝗿𝗰í𝗮 𝗥𝘂𝗯𝗶𝗼 𝘆 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝘂𝗹𝗹𝗲𝗿𝗼 𝗝𝗲𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗔𝗹𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗮𝘇𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗼, policías que fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos en el sector del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí“, afirmó Rincón.

Según el director de la Policía Nacional, Diana García y Jeison Alberto Daza estaba comprometidos con el servicio a Colombia, enviado un mensaje a sus familiares.

“Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia. 𝗔 𝘀𝘂𝘀 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝘀 𝗲𝗻𝘃𝗶́𝗼 𝘂𝗻 𝗮𝗯𝗿𝗮𝘇𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝘆 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗮𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝗻̃𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝗿”, aseveró William Rincón.

El director de la institución confirmó la captura de las cuatro capturas, que ya se encuentran a disposición de los autoridades competentes para esclarecer los hechos.

General William Rincón confirmó la
General William Rincón confirmó la captura de las cuatro capturas, que ya se encuentran a disposición de los autoridades competentes para esclarecer los hechos - crédito @DirectorPolicia/X

“La reacción inmediata de nuestras unidades, permitió la captura de tres personas y la aprehensión de otra más, presuntos responsables de este cobarde hecho, quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, puntualizó.

La Procuraduría General de la Nación también rechazó el asesinato de los dos uniformados, enviando un mensaje de “solidaridad con sus familias y solicitamos celeridad en las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho”.

Las personas capturadas por su presunta implicación en el ataque contra los dos policías podrían enfrentar un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación.

Según el marco legal colombiano, toda persona detenida debe ser puesta a disposición de un juez de control de garantías, quien evalúa la legalidad de la captura y determina si existen elementos suficientes para iniciar una investigación penal. La Fiscalía tiene la responsabilidad de recopilar pruebas y formular cargos, mientras que la defensa puede presentar pruebas que favorezcan a los capturados.

Las personas capturadas por su
Las personas capturadas por su presunta implicación en el ataque contra los dos policías podrían enfrentar un proceso judicial ante la Fiscalía General de la Nación - crédito Colprensa

De acuerdo con la legislación vigente, las personas involucradas en hechos que resulten en la muerte de miembros de la Policía Nacional podrían recibir cargos por homicidio agravado, siempre bajo la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Las investigaciones son lideradas por la Fiscalía y supervisadas por jueces de la República, quienes garantizan el cumplimiento del debido proceso. El Código Penal colombiano establece penas que pueden variar según el grado de participación y las circunstancias específicas del caso.

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