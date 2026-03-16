Desafortunado final para una bebé en Antioquia: murió ahogada tras caer en el inodoro de su casa

Este es solo uno de los casos que se han presentado en el país, por lo que se pide mayor atención a padres y cuidadores - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una bebé de 14 meses falleció por ahogamiento tras caer en un inodoro mientras jugaba en su vivienda de la vereda Cimarronas, a 20 minutos del casco urbano del municipio de Marinilla (Antioquia). El hecho dejó profundamente afectados a sus familiares y vecinos que intentaron evitar el fatal desenlace, pero encontraron a la menor cuando ya era demasiado tarde.

Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de este accidente. Además, se confirmó que se tuvieron que activar los protocolos de acompañamiento psicológico para la familia afectada, con el fin de que un profesional de la salud los acompañe en este proceso de duelo.

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Según los informes preliminares citados por el medio Q’hubo Medellín, la madre descubrió a la menor con la cabeza sumergida en el sanitario durante la tarde del sábado 14 de marzo de 2026, mientras se encontraba trabajando en su casa.

De inmediato, el cuerpo de la niña fue trasladado al hospital San Juan de Dios, donde, pese a las maniobras de reanimación practicadas por el personal médico, se confirmó que ingresó sin signos vitales.

El fatal accidente recordó la importancia de supervisar a los niños y revisar las condiciones de seguridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La muerte se catalogó inicialmente como asfixia por sumersión, aunque el caso fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, bajo disposición de la Fiscalía General de la Nación, para la realización de la necropsia y la verificación técnico-científica de las causas del fallecimiento.

Del mismo modo, los medios locales confirmaron que la menor de edad residía junto a su madre y un hermano de 10 años en una zona rural de Marinilla, donde ocurrieron los hechos.

Instituciones investigan las condiciones de seguridad de la vivienda

Las verificaciones para determinar las condiciones de seguridad en el entorno familiar están en marcha, según informaron las autoridades locales en un comunicado citado por Q’hubo Medellín. En medio del proceso se llevarán a cabo las entrevistas a la madre de la niña fallecida, así como acompañamiento psicosocial y la revisión de las circunstancias exactas en que la menor se encontraba jugando en el baño.

De acuerdo con los reportes, la responsable de la niña trabaja como manicurista y estaba ocupada en su labor cuando ocurrió el accidente. Al percatarse de la ausencia de la niña, empezó a revisar la casa por lo que encontró a la menor sumergida en el inodoro.

La Administración municipal lamentó el suceso por medio de un comunicado, en el que se refirió al impacto de los hechos en los habitantes de la vereda Cimarronas y reiterando la importancia de mantener medidas estrictas de seguridad en los hogares con niños pequeños.

Las instituciones locales que adelantan procesos de acompañamiento y verificación de las circunstancias en que ocurrieron los hechos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Prevención y procedimientos ante emergencias pediátricas

Ante cualquier sospecha de obstrucción de la vía aérea en menores, es esencial ejecutar de inmediato la maniobra de Heimlich. De acuerdo con el portal especializado Medline Plus: “Cuando se está ahogando, sus vías respiratorias se pueden bloquear, así que el oxígeno suficiente no llega a los pulmones. Sin oxígeno, se puede producir daño cerebral en tan solo 4 a 6 minutos. Los primeros auxilios oportunos en este caso pueden salvarle la vida”.

Así, los expertos recomiendan seguir estos pasos:

Empuñe la mano. Coloque el pulgar debajo de la parrilla costal y por encima del ombligo. Sujete el puño con la otra mano. Presione en la zona con un movimiento rápido hacia arriba.

Cabe mencionar que los más pequeños de la casa deben estar permanentemente vigilados, especialmente ante riesgos domésticos como enchufes, productos de limpieza, objetos pequeños, entre otros.

Autoridades piden no descuidar a los pequeños ni un solo momento - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Del mismo modo, se recomendó a la comunidad que pueden comunicarse con la línea única de atención de emergencias, 123, que está disponible para reportar cualquier situación que requiera ayuda médica urgente. Las autoridades recomiendan mantener siempre a la mano los contactos del centro de urgencias más cercano para actuar rápidamente ante cualquier hecho presentado en los hogares.

El caso de la niña sigue en proceso de investigación por parte de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mientras que las autoridades reiteraron la importancia de garantizar la seguridad y vigilancia en entornos domésticos.