Denuncian a pilotos de helicóptero militar por incidente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: habrían cruzado la pista sin autorización

El riesgo a la seguridad operacional en el aeropuerto El Dorado aumentó tras las maniobras no autorizadas del helicóptero militar - crédito Colprensa/FAC

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación ha puesto bajo escrutinio a los pilotos de un helicóptero Black Hawk militar que habrían cruzado en repetidas ocasiones la pista del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá sin la autorización de la torre de control, una acción que ha encendido alertas sobre la seguridad en el terminal aéreo con mayor movimiento de Colombia.

La acción legal argumenta que las maniobras ejecutadas durante el incidente pusieron en riesgo a miles de pasajeros presentes en la terminal aérea, hechos registrados el viernes 13 de marzo de 2026, según información de Caracol Radio W.

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En los audios obtenidos por el citado medio de comunicación se escucha a la controladora aérea expresar su preocupación al notar que la aeronave militar atravesaba la trayectoria de la pista 14 derecha, mientras otros aviones se encontraban en aproximación o en proceso de despegue.

En el audio se escucha a la funcionaria advertir: “No entiendo qué está haciendo… nuevamente está cruzando la trayectoria de la pista derecha”, exigiendo al piloto que desviara la ruta hacia una cancha de fútbol militar, localización próxima a instalaciones castrenses.

Ante esta situación, el ministro de Defensa Pedro Sánchez instó a la Aeronáutica Civil a que responda por lo sucedido, pero advirtió que es necesaria escuchar la grabación completa del suceso, al considerar que la interpretación de fragmentos podría llevar a conclusiones erróneas sobre lo sucedido.

“Ahí hay dos términos que utiliza cada uno de ellos y puede darse la confusión. La controladora habla de una cancha de fútbol militar y el piloto habla de la Escuela Militar de Cadetes. Aquí hay que aclarar a qué punto era que se referían, porque lo que uno puede inferir aquí en este momento es que están hablando de dos cosas distintas y eso puede producir la confusión”, explicó el jefe de cartera a la cadena radial mencionada.

El ministro Sánchez, piloto retirado de la Fuerza Aérea, enfatizó la dificultad del control en situaciones de alta presión: “Un segundo que uno se demore en tomar una decisión puede producir eventos fatales”, declaró.

Sin embargo, el funcionario enfatizó que será necesario aguardar el resultado de las investigaciones para determinar si la responsabilidad recae en el factor humano, en deficiencias de procedimiento o en problemas de coordinación entre la aeronave militar y la torre de control.

“Prefiero que se investigue muy bien qué ocurrió. En el audio se puede inferir que se estaba hablando de dos lugares diferentes, lo que pudo producir la confusión”, sostuvo el titular de Defensa.

No obstante, Pedro Sánchez manifestó que, al interior de la institución militar, también se adelantarán las investigaciones correspondientes para determinar las razones por las que realizaron el cruce no autorizado por la pista del aeropuerto bogotano.

“Esa investigación ya se inició a nivel de la aviación del Ejército para mirar qué pasó internamente y tomar las decisiones drásticas, porque estos eventos no pueden permitirse, no pueden tolerarse (...) ahí en este evento intervienen no solamente el piloto, también el controlador, también el medio ambiente, también todos los procedimientos que están establecidos y se deben tomar las acciones a que haya lugar”, concluyó.