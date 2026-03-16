Colombia

Catalina Giraldo, la primera colombiana que pide suicidio médicamente asistido tras años de sufrir depresión y ansiedad

Tras años de tratamientos psiquiátricos, que incluyeron medicación, hospitalizaciones y terapia electroconvulsiva, la mujer busca que la justicia y su EPS autoricen un procedimiento seguro, acompañado y regulado que respete su derecho a la muerte digna

Guardar
Catalina Giraldo enfrenta un vacío
Catalina Giraldo enfrenta un vacío legal que impide acceder formalmente al suicidio médicamente asistido en Colombia. - crédito captura de video/Noticias Caracol

Catalina Giraldo Silva, psicóloga de 30 años, es la primera persona en Colombia en solicitar formalmente el suicidio médicamente asistido, una figura de muerte digna que todavía no está reglamentada en el país. Según la entrevista concedida a Noticias Caracol, la mujer ha vivido la mayor parte de su vida adulta enfrentando un sufrimiento profundo derivado de trastornos mentales diagnosticados como trastorno depresivo mayor, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad no especificado.

Es como una sensación de vacío con la vida, como que no hay sentido, que hay algo como que está mal. Yo ese vacío lo siento físicamente, lo siento en mi pecho y me duele”, relató Giraldo, quien asegura que convivir con su enfermedad mental se ha convertido en un proceso agotador que afecta todos los aspectos de su vida. Según explica, incluso dormir representa un desafío, ya que las pesadillas y la ansiedad impiden su descanso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante años, Catalina ha seguido múltiples tratamientos sin obtener mejoras significativas. En la entrevista con el medio detalló que ha pasado por más de 40 esquemas farmacológicos distintos, nueve hospitalizaciones psiquiátricas y tres ciclos de terapia electroconvulsiva. Tras el fracaso de su último tratamiento en 2024, aseguró haber llegado a un límite: “Para mí ya es suficiente”, indicó.

Su decisión de solicitar suicidio médicamente asistido se fundamenta en la búsqueda de un procedimiento seguro, legal y acompañado. Giraldo enfatizó que desea que su familia pueda participar del proceso para que no se realice de manera clandestina ni traumática, como ocurre en muchos casos de suicidio en Colombia y el mundo.

He intentado acabar con mi vida y lo he hecho en maneras que han sido impulsivas… pero al mismo tiempo tampoco quiero lastimar a mi familia. Entonces me he preguntado desde hace un tiempo si hay una forma segura de hacer esto”, afirmó.

Catalina Giraldo enfrenta años de
Catalina Giraldo enfrenta años de depresión y ansiedad severa, que la llevaron a buscar un procedimiento seguro y regulado de muerte digna. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Negativa de la EPS y vacío legal

En octubre de 2025, Giraldo presentó su solicitud ante Sanitas para acceder al suicidio médicamente asistido. Sin embargo, el 12 de noviembre la EPS le respondió que “no es procedente ejecutar el procedimiento ya que no existen condiciones normativas ni operativas para garantizar su realización segura y legal”.

Este rechazo refleja un vacío jurídico existente en Colombia: aunque la Corte Constitucional despenalizó en 2022 el suicidio médicamente asistido, no se establecieron procedimientos claros para su implementación, dejando a los pacientes en un limbo legal.

El abogado de Giraldo, Lucas Correa, explicó que la diferencia entre la eutanasia y la asistencia médica al suicidio radica únicamente en quién administra el fármaco.

En el caso de la eutanasia, el médico realiza la acción; en la asistencia médica al suicidio, el paciente lo hace bajo supervisión profesional. Correa enfatizó que el caso de Giraldo podría establecer un precedente histórico en Colombia, al estructurar un marco legal que permita a los pacientes acceder a esta opción de manera segura y regulada.

Catalina Giraldo solicita un procedimiento
Catalina Giraldo solicita un procedimiento en el que ella misma aplicaría el fármaco, bajo supervisión médica, como parte del suicidio médicamente asistido. - crédito EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK/Archivo

Acción judicial para garantizar el derecho a morir dignamente

Tras la negativa de su EPS, Catalina presentó una acción de tutela solicitando que la Corte Constitucional ordene la realización del procedimiento y que el Ministerio de Salud reglamente la asistencia médica al suicidio. Según Correa, el objetivo es garantizar un proceso seguro, acompañado y respetuoso de los derechos del paciente, evitando los riesgos asociados con los suicidios impulsivos y clandestinos.

En la entrevista con Noticias Caracol, Giraldo explicó que su intención no es solo su derecho a morir de manera digna, sino también proteger a su familia del impacto emocional de un suicidio inesperado o violento: “Es un intento para que mi mamá y para que mi hermana no tengan que vivir esto de manera violenta… tal vez de esta manera ellas me puedan acompañar en el proceso”.

El acompañamiento familiar

La familia de Giraldo ha tenido un rol central en este proceso. Su madre, María Ángela Silva, ha acompañado a su hija desde que era adolescente y respalda su decisión, reconociendo que prolongar la vida de Catalina en estas condiciones equivaldría a mantenerla en un sufrimiento permanente. En la entrevista, afirmó: “Yo no puedo concebir la vida de Cata como hoy. Eso no es vida para ella. Ella no está viviendo dignamente”.

Giraldo también destacó que desea que su madre y su hermana puedan estar presentes durante el procedimiento, en un acto que considera seguro y controlado. “Si ella me permite, yo le sostendré una mano y con la otra ella tendrá que tomar su decisión, pero estaré ahí presente y la acompañaré, y sé que la hermana también”, explicó su madre.

Tras años de tratamientos fallidos,
Tras años de tratamientos fallidos, Catalina Giraldo espera que la justicia y su EPS autoricen un proceso seguro y acompañado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Salud mental y debate sobre muerte digna

Según Correa, en Colombia se registran alrededor de 2.800 suicidios por año, cifras que evidencian la magnitud de un problema de salud pública que requiere atención. La asistencia médica al suicidio, según él, permitiría un fin de vida seguro y acompañado, reduciendo el riesgo de traumas tanto para los pacientes como para sus familias.

Catalina, por su parte, expresó que espera que la justicia y el sistema de salud le permitan acceder al procedimiento de manera segura: “Tal vez sea muy difícil, pero genuinamente estoy pidiendo ayuda y estoy pidiendo ayuda para mi familia también… Esto cansa mucho, estoy cansada”.

Temas Relacionados

Suicidio médicamente asistidoSuicidioMuerte dignaCatalina Giraldo SilvaTrastorno depresivo mayorSalud mentaleutanasiaColombia-Noticias

Más Noticias

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches

Voltea hacia el cielo durante esta noche, así se verá la luna desde Perú

Calendario lunar de marzo 2026:

Ejército Gaitanista de Colombia niega participación en el paro minero del Bajo Cauca, sur de Córdoba y Valdivia

El grupo armado aclaró que respeta el derecho de los mineros a protestar, pero no está involucrado en la movilización y pidió que se entienda como una manifestación genuina y pacífica

Ejército Gaitanista de Colombia niega

Toro irrumpió en una vivienda en Sahagún, Córdoba, y dejó dos personas heridas: una tendría fractura

El hecho ocurrió en la vereda Rincón Grande, donde organismos de emergencia atendieron la situación y trasladaron a los afectados a un centro asistencial. Las autoridades iniciaron indagaciones para identificar al propietario del animal y establecer responsabilidades

Toro irrumpió en una vivienda

En video: inflable salió volando en plena avenida Guayacanes en Bogotá y casi impacta a varios vehículos

Tras soltarse de su anclaje, el juego infantil fue arrastrado por el viento y recorrió varios metros por la vía, donde terminó detenido tras impactar con señales de tránsito. No hubo lesionados ni afectaciones a vehículos

En video: inflable salió volando

Alertan por nuevo frente frío en Colombia: habría lluvias, vientos fuertes y posible mar de leva en el Caribe

Meteorólogos advierten que la interacción de varios sistemas atmosféricos y el fenómeno de La Niña podría intensificar la nubosidad, las precipitaciones y el oleaje en distintas zonas durante los próximos días

Alertan por nuevo frente frío
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes

Video: delincuencia común extorsiona comerciantes en Santa Rosa de Osos, Antioquia, bajo el nombre de las disidencias de las Farc

Conductor está en una UCI de Cali tras omitir un retén ilegal de las disidencias de las Farc en vía de Jamundí, Valle del Cauca

Masacre en Cimitarra, Santander, dejó cuatro muertos: dos eran sospechosos del asesinato de una docente en Antioquia

Se conoció prueba de supervivencia de dos niñas secuestradas por las disidencias en El Bagre, Antioquia: por qué el video causa indignación

Quién es ‘Antonio Medina’, el líder del frente 28 de las disidencias de las Farc al que las autoridades tienen en la mira

ENTRETENIMIENTO

Beba es la nueva eliminada

Beba es la nueva eliminada de ‘La Casa de los famosos 3′: de polémicas del ‘Desafío XX’ a ser una de las participantes más controversiales

Un error muy caro: Andrea Valdiri reveló que tras la fiesta de 15 años de Isabella terminó con una sorpresa en su casa

Marilyn Patiño habló de la crisis que vivió en su último embarazo: “Llegué a autoflagelarme y quererme quitar la vida”

Luisa Fernanda W habló del antojo que siempre le da cada vez que visita la ciudad de Medellín

Exmánager de Blessd atropelló a un ciclista y dio positivo por embriaguez en un accidente vial en Medellín

Deportes

James Rodríguez tuvo un emotivo

James Rodríguez tuvo un emotivo reencuentro en su debut con Minnesota United

James Rodríguez debutó con el Minnesota United en la derrota 6-0 contra Vancouver Whitecaps en la MLS: así fue el partido del colombiano en Estados Unidos

James Rodríguez debutó en la MLS, en una jornada negra para el Minnesota United: así le fue al capitán de la selección Colombia

Santiago Buitrago, el mejor colombiano en la Tirreno Adriático; Nairo Quintana entre los 20 mejores de la carrera

Thomas Müller recordó y bromeó con las declaraciones de James Rodríguez sobre el frío en Múnich, previo al duelo entre ambos en la MLS