Así habrían lavado dinero los narcos colombianos en Europa y Asia: criptomonedas reemplazaron las caletas de efectivo

Las organizaciones criminales, según una investigación, habrían abandonado las caletas de efectivo y elegido sistemas digitales para mover recursos ilícitos en varios continentes - crédito Juan Páez/Colprensa

Las formas en que los narcotraficantes colombianos manejan sus fortunas habrían cambiado radicalmente en los últimos años.

Según una investigación de Semana, las tradicionales caletas llenas de billetes habrían dado paso a mecanismos financieros digitales, como el uso de criptomonedas y sistemas informales como la hawala, que permitirían operar con mayor discreción en Europa y Asia.

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Jhon Henry González Herrera, conocido como “Medio Labio”, primo de alias don Mario y el Alemán, sería ejemplo de esta transformación.

De acuerdo con la investigación, la Fiscalía y la Dijín anunciaron su captura en Medellín el 20 de febrero. Aunque sus antecedentes judiciales se remontan a 2008, cuando fue arrestado por porte ilegal de armas, posteriormente habría conseguido la libertad al argumentar que no tenía vínculos con actividades ilícitas. Sin embargo, las autoridades colombianas, estadounidenses y europeas sostienen que habría continuado implicado en el narcotráfico y el lavado de activos, especialmente entre 2020 y 2023.

Imágenes del operativo nocturno en el que fue detenido alias Medio Labio. El hombre es señalado por las autoridades de liderar una red de lavado de activos y narcotráfico con nexos internacionales - crédito Policía Nacional

De acuerdo con registros citados por Semana, alias Medio Labio habría salido del país junto a su esposa, Laura Vanessa Villalba González, para instalarse en Dubái. Durante su estadía, las autoridades estiman que habría lavado alrededor de $147 mil millones provenientes del narcotráfico. Migraciones y labores de inteligencia habrían permitido rastrear su actividad financiera en el exterior.

Chats en poder de las autoridades, que se creían encriptados, evidenciarían cómo alias Medio Labio y otros narcotraficantes habrían utilizado criptomonedas y el sistema hawala para mover dinero.

El citado medio señala que, en uno de los casos, se detectó la creación de una firma en Managua, Nicaragua, dedicada a la gestión de fondos de inversión sobre activos virtuales, tokenización y plataformas de intercambio de criptomonedas.

Los análisis técnicos del ente investigativo, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y la Dijín de la Policía Nacional, concluyeron que González Herrera “habría abandonado el sistema financiero formal en 2021 y desde entonces recurriría al método hawala - crédito Policía Nacional

El caso de Pablo Prada Moriones, alias Black Jack, también ilustraría el funcionamiento de estos métodos. Según Semana, en mayo de 2020, durante la pandemia, Black Jack habría dado instrucciones a sus hombres desde Europa para transferirle dinero: “Q me pasen token (sic)”, habría escrito en un chat.

Sus cómplices en Sudamérica debían disponer de una suma equivalente a 500 mil euros, que él recibiría en Europa sin utilizar bancos. El sistema hawala permite que un emisario entregue el dinero acordado usando una clave sencilla, como un billete de 5 euros con un mensaje específico, para evitar sospechas y garantizar la confianza en la operación.

Semana indica que estos métodos habrían permitido a los narcotraficantes desplazarse entre Dubái, Marbella, Rotterdam y Madrid, donde negociarían con organizaciones como la Mocro Maffia y distribuirían droga procedente de Ecuador y zonas de Urabá. El envío de cocaína se habría realizado mediante la contaminación de contenedores en puertos de Colombia y Ecuador, como Turbo, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y Guayaquil.

Según la información citada, la red de alias Black Jack habría tenido capacidad para enviar hasta seis toneladas de cocaína mensuales. Las transacciones de dinero se fraccionarían en pequeñas cantidades, fuera del sistema bancario tradicional, dificultando su rastreo.

Las transacciones de dinero se fraccionarían en pequeñas cantidades, fuera del sistema bancario tradicional, dificultando su rastreo - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Los chats incautados documentarían la coordinación de envíos de droga a puertos europeos. En uno de estos intercambios, Black Jack preguntó: “Hicieron ya comunicación con ñaños”, a lo que sus colaboradores respondieron: “Sí bro hechamos, esperando un hora e citio (sic)”. Luego, confirmaron: “Sí bro mi socio está enlinea con ellos… hollandes rotterdam (sic)”, lo que según las autoridades demostraría la planificación de un envío desde Ecuador a Países Bajos.

Las autoridades atribuyen a alias Medio Labio el uso de estos sistemas para mover droga para mafias como la ’Ndrangheta y La Calabresa. Actualmente enfrenta cargos por lavado de activos con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, enriquecimiento ilícito, cohecho y concierto para delinquir con fines de lavado.

Semana señala que el caso de Medio Labio sería solo el inicio de una investigación más amplia en Estados Unidos. Fuentes citadas por el medio afirman que el detenido habría intentado colaborar con agencias federales, pero no asistió a una cita clave en diciembre. Ahora, se prepararía una posible acusación formal que podría llevarlo a la extradición, como ocurrió antes con don Mario.