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Andrés Julián Rendón respondió a Iván Cepeda por polémica afirmación sobre la parapolítica: “Y así los mortifique: Antioquia está de pie”

Las declaraciones del senador y candidato presidencial sobre el pasado del departamento como epicentro de la parapolítica y la narcoeconomía desataron una respuesta enérgica del gobernador de Antioquia, lo que marcaría el inicio de una nueva disputa pública que refleja las tensiones políticas y sociales

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Andrés Julián Rendón insistió en la defensa de su departamento frente a lo que consideró son señalamientos del senador y candidato presidencial, que buscarían provocar a los que no apoyan su proyecto político - crédito suministrado a Infobae Colombia

Con una extensa respuesta, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le salió al paso el domingo 15 de marzo a las declaraciones del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, que está en el ojo del huracán por haber afirmado que este departamento era la “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”. Más allá de que el congresista del Pacto Histórico, el principal opcionado según las encuestas, dijo haber sido tergiversado.

Rendón, en un mensaje dirigido a la población, le salió al paso al revuelo generado tras las afirmaciones del precandidato presidencial, que tuvo que pronunciarse al ver el alcance de este asunto. La controversia se intensificó tras el acto público realizado el 12 de febrero en Medellín, cuando Cepeda hizo las afirmaciones que, según reveló en su defensa, buscarían ser descontextualizadas para afectar sus aspiraciones en territorio paisa, en el que tiene considerable apoyo.

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El gobernador de Antioquia, Andrés
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reaccionó a las declaraciones de Iván Cepeda sobre Antioquia y dejó en claro que no cederá ante señalamientos que consideró estigmatizantes - crédito Colprensa

Frente a esto, Rendón reaccionó a lo que para él serían los “ataques” de Cepeda a Antioquia. “A mis paisanos decirles que los ataques a nuestra región son producto del odio y la ignorancia, del resentimiento y ruindad”, expresó el gobernante seccional, que enfatizó que “en Antioquia somos inmunes al veneno que destilan. Nuestro antídoto está en la firmeza, el respaldo a la democracia, en el amor por este terruño y en defender las causas que nos han hecho grandes”.

El gobernador destacó la herencia de la región en la historia nacional con referencias directas a su papel en la industrialización, la emancipación de los esclavos y las luchas de la mujer obrera, poniendo en valor el “tesón y trabajo” como respuestas frente a las críticas. “Aquí no pegaron todas las formas de lucha. Aquí no pega el comunismo”, declaró Rendón, rechazando cualquier lectura que asocie a la población con episodios de violencia o ideologías extremas.

En su respuesta, el gobernador insistió en que los “dolores que nos han marcado, las tragedias y los violentos no definen a un pueblo”, y reivindicó la capacidad de transformación y trabajo colectivo de los antioqueños. Con esto, dio pie a una disputa mediática con el senador por la memoria colectiva y el rumbo político de su departamento, que en 77 días, al igual que el resto del país, acudirá a las urnas para escoger al nuevo jefe de Estado y sucesor de Gustavo Petro.

Iván Cepeda aspirará a la
Iván Cepeda aspirará a la presidencia con la senadora indígena Aída Quilcué, a la que escogió como fórmula vicepresidencial - crédito @CRIC_Cauca/X

Cepeda defendió el contexto histórico de sus declaraciones sobre Antioquia

En este caso, el senador del Pacto Histórico denunció el 15 de marzo una campaña de desinformación en su contra, a raíz de la difusión de sus palabras en redes sociales y medios, y exigió al periódico El Colombiano “la publicación rigurosa y textual de lo expuesto en Medellín, el 12 de febrero”. En su reclamo, Cepeda precisó que sus declaraciones debían ser entendidas en su contexto, porque, según argumentó, “Medellín y Antioquia cambiaron”.

El senador precisó que sus apreciaciones obedecen a una revisión crítica del pasado reciente del departamento. “En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”, argumentó Cepeda, al referiese que tal diagnóstico alude a la alianza entre sectores “económicos, políticos y armados” que, en su criterio, perpetraron “una represión, el miedo y el exterminio para proteger sus intereses”.

Del mismo modo, sostuvo que sectores afines a sus competidores han manipulado su intervención. “Como no pueden con nosotros en las encuestas, en la movilización y en las urnas, acuden a la mentira y la calumnia”, afirmó Cepeda, en declaraciones en las que pidió que la región asuma esta lectura como parte del proceso de transformación social iniciado desde la década de 1980; década en la que se gestó el nacimiento de las estructuras paramilitares.

Con este mensaje, Iván Cepeda
Con este mensaje, Iván Cepeda reaccionó a la polémica por su discurso en Medellín del 12 de febrero, por el apartado de que era "cuna de la parapolítica" - crédito @IvanCepedaCast/X

Y evocó su discurso de aquel día en el Parque Berrío, en el que habló del asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Describió esa etapa como parte de “los tiempos de la persecución, del sufrimiento y de la incertidumbre” que, según evaluó, transformaron la vida y entramado social de Medellín y Antioquia, al matizar entonces el alcance de las declaraciones que causan revuelo.

En consecuencia, el candidato presidencial sentenció con su intervención de esa jornada, en la que tuvo un masivo respaldo en la plaza pública. “Han cambiado. Y cuando un pueblo cambia en conciencia y dignidad, no hay poder que lo obligue a retroceder. Por eso lo decimos alto y claro desde esta plaza: al pasado uribista, al pasado de postración y abyección moral, no vamos a regresar”, dijo ante seguidores del Pacto Histórico en la capital antioqueña.

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