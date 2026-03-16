Colombia

Abelardo de la Espriella acusó a Iván Cepeda de fomentar caos tras protestas indígenas en Medellín: “¿Quieren quemar a Colombia?"

El abogado y candidato presidencial señaló en redes sociales que la manifestación responde al descontento con los resultados electorales de la izquierda y cuestionó a figuras del Pacto Histórico

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Abelardo de la Espriella arremetió
Abelardo de la Espriella arremetió contra Iván Cepeda por manifestación en la capital antioqueña - crédito redes sociales

Un grupo de aproximadamente 700 indígenas protagonizó un intento de ingreso a la plazoleta central del Centro Administrativo La Alpujarra, en el corazón de Medellín, este lunes 16 de marzo de 2026.

La movilización, que partió desde Mutatá y San Pedro de Urabá en Antioquia, así como desde diferentes puntos del departamento de Córdoba, generó un fuerte despliegue de la Policía Antidisturbios. La zona se encuentra acordonada, con controles estrictos tanto para el personal estatal como para los visitantes habituales del complejo administrativo.

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El arribo de los manifestantes indígenas ha sido interpretado por distintos sectores como una acción de presión en el contexto de la coyuntura política nacional. Las autoridades han evitado confrontaciones directas, pero mantienen presencia permanente para evitar desbordamientos.

Tras lo anterior, el abogado y candidato presidencial Abelardo de la Espriella utilizó su cuenta en la plataforma X para lanzar críticas a sectores del Gobierno y la oposición.

Iván Cepeda denigra e insulta a los antioqueños después de que los votos de la oposición castigasen a su Partido en las urnas”, escribió De la Espriella en relación a los resultados recientes de las elecciones.

El mensaje continuó con cuestionamientos sobre las motivaciones detrás de la protesta en Medellín.

De inmediato se inician los bloqueos y el ataque en Medellín, ¿es la reacción a que el Pueblo antioqueño no acompañó al Pacto?” se lee en el trino de De la Espriella.

El mensaje concluyó con críticas a la política nacional y un llamado a la resistencia: “Petro y Cepeda pretenden someter a Colombia con una amenaza”.

La administración local y las fuerzas de seguridad han reiterado su intención de garantizar la protección de los derechos fundamentales en medio de la coyuntura.

De la Espriella cerró su pronunciamiento expresando respaldo a las instituciones regionales: “Todo nuestro respaldo a las autoridades de Medellín y de Antioquia para garantizar los derechos de la ciudadanía y frenar las embestidas de la izquierda radical”.

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