Colombia

Tras denuncias de Satena, Procuraduría pide a la Aerocivil garantizar operatividad en aeropuerto de Arauca

El Ministerio Público solicitó a la autoridad aeronáutica respuestas urgentes por las fallas reportadas por Satena, que advierte riesgos para la prestación de vuelos nocturnos en la terminal Santiago Pérez Quiroz

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La entidad hizo un llamado
La entidad hizo un llamado por la falta de mantenimiento en la terminal, tras alertas de Satena que incluyen posibles suspensiones de vuelos y afectaciones económicas para la zona - crédito Sergio Acero/Colprensa/Satena

La Procuraduría General de la Nación solicitó este domingo 15 de marzo de 2026 a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) adoptar medidas urgentes para garantizar la seguridad en el aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, tras los riesgos denunciados por la aerolínea Satena sobre la falta de mantenimiento en la terminal.

De acuerdo con el reporte técnico de Satena, la falta de iluminación en el borde de la pista, la presencia de vegetación que recubre algunas farolas y tramos con luminarias fuera de servicio representan un riesgo para la operatividad aérea. Satena advirtió con suspender los vuelos nocturnos si no se cumplen las condiciones mínimas para la aeronavegabilidad.

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“Ante los riesgos para la operatividad aérea por la falta de mantenimiento del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, hechos denunciados por la aerolínea Satena, la Procuraduría General de la Nación llamó la atención a la Aerocivil para que brinde las medidas necesarias que garanticen las condiciones de seguridad aérea en esta terminal”, indicó el Ministerio Público.

Satena advirtió con suspender los
Satena advirtió con suspender los vuelos nocturnos si no se cumplen las condiciones mínimas para la aeronavegabilidad - crédito Satena

La Procuraduría Regional de Arauca advirtió que la situación podría afectar la prestación del servicio a los usuarios, así como la estabilidad turística, económica y la conectividad de la región.

“La Procuraduría Regional de Arauca señaló que la situación podría acarrear afectaciones no solo para la prestación del servicio a los usuarios, sino que también podría generar problemas a la estabilidad turística, económica y la conectividad de la región”, aseveró la Procuraduría.

La Procuraduría, en ejercicio de su función preventiva, instó a la Aerocivil a priorizar soluciones que garanticen la operatividad del aeropuerto de Arauca, conforme a los estándares de seguridad para la operación aérea.

La Procuraduría, en ejercicio de
La Procuraduría, en ejercicio de su función preventiva, instó a la Aerocivil a priorizar soluciones que garanticen la operatividad del aeropuerto de Arauca - crédito Procuraduría General de la Nación

“En ese sentido, el ente de control, en ejercicio de la función preventiva, instó a la Aerocivil a priorizar soluciones que garanticen las condiciones de operatividad en el aeropuerto de Arauca, tal como lo exigen los estándares de seguridad para la operación aérea”, expresó.

Situación en Chocó

Satena resolvió interrumpir de manera temporal sus vuelos hacia el aeródromo de Pizarro, en Chocó, tras identificar factores que aumentan el riesgo en despegues y aterrizajes. La determinación se realizó después de una evaluación interna de seguridad operacional, en la que se concluyó que las condiciones actuales de la pista y sus alrededores no permiten garantizar la integridad de las operaciones.

El análisis técnico detectó la presencia recurrente de personas y objetos en la pista, así como la ausencia de dispositivos para indicar el viento y de cerramientos perimetrales que impidan el acceso no autorizado. Estas deficiencias afectan directamente las maniobras más delicadas de los vuelos, pues el piloto requiere una pista libre de obstáculos y datos precisos sobre el viento para planificar su aproximación o despegue.

El aterrizaje exige calcular la trayectoria y controlar la velocidad en función del viento y el estado de la superficie. La aparición imprevista de peatones, vehículos o animales podría obligar a maniobras de emergencia, mientras que una pista contaminada por humedad, residuos o hongos reduce la capacidad de frenado de la aeronave, prolongando la distancia de detención.

Satena resolvió interrumpir de manera
Satena resolvió interrumpir de manera temporal sus vuelos hacia el aeródromo de Pizarro, en Chocó - crédito Satena

Situaciones similares se observaron en Nuquí, donde la pista presentó hongos que afectan la fricción y un paso transversal usado por peatones y motociclistas. Satena también reportó dificultades en Condoto, Acandí y Arauca, incluyendo ingresos no controlados a la pista y fallas en ayudas visuales. En Arauca, el sistema de iluminación presenta tramos fuera de servicio y luminarias cubiertas por vegetación, lo que dificulta las operaciones nocturnas.

La aerolínea advirtió que, de no corregirse estos problemas, podría suspender vuelos en otros destinos. Los pasajeros afectados por la suspensión a Pizarro recibirán asistencia para reprogramar sus viajes o encontrar rutas alternativas.

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