Reviven video de Polo Polo cuando se lanzó a la personería de su colegio y ganó: “Parecía inteligente”

Una grabación de la época escolar del político desató comentarios sobre su futuro y el proceso que lo llevó al Congreso - crédito ColombiaSIM / TikTok

La derrota electoral de Miguel Polo Polo el 8 de marzo de 2026 en su aspiración como representante a la Cámara por la circunscripción Afro, generó múltiples reacciones en las redes sociales, en las que también se destacó la elección de Óscar Benavides como nuevo miembro del Congreso por esa misma circunscripción.

Entre las consecuencias de la jornada, se hizo tendencia el nombre del popular político en las diferentes plataformas digitales, por lo que los internautas no dudaron en revivir un video de 2013 en el que se aprecia que Polo Polo está hablando de sus propuestas para lanzarse a la personería de su colegio, una figura común en el territorio colombiano, que consiste en que los estudiantes de grado 11 se postulan para representar los derechos de sus compañeros frente a la administración de su colegio.

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En la grabación, el entonces estudiante agradecía a los votantes y mencionaba su gestión para reestructurar el Consejo Estudiantil: “Me dirigí a todos los salones para que sacaran a sus representantes. Con la ayuda de todos los estudiantes vamos a lograr la institución que todos queremos”.

Los ciudadanos resaltaron que el cartagenero hablaba con voz firme en el momento en el que dio la entrevista que fue realizada por el medio del colegio y que se viralizó después de años.

La publicación de una antigua grabación se viralizó ampliamente en las redes sociales - crédito Colprensa

La viralización del video de Polo Polo como personero provocó reacciones encontradas. Algunos usuarios hicieron críticas sobre el recorrido político y el carácter del exlegislador, mientras otros destacaron aspectos de su personalidad y trayectoria.

Entre los comentarios se destacan algunos de broma como: “Ese muchacho tiene futuro, en un futuro lo veo como presidente de alguna junta de acción comunal”, “Este muchacho se ve que tiene futuro en la política, ojalá se una al Pacto Histórico” y “Les prometió piscina y jean day los viernes jajajaja”.

En contraste, otras personas resaltaron que el político pudo haber ganado más seguidores, pero su actuar no contribuyó a este fin: “Si el man llegó hasta arriba es porque tenía el potencial, pero lo desperdició”, “Era muy bueno pero muy mal enfocado se tiró al pueblo encima por su arrogancia, se le subió el dinero y el poder a la cabeza”, “El tenía un futuro brillante como político, pero se olvidó de lo más valioso, que también es un pobre y su cargo se lo debe a la gente, principalmente a los más necesitados” y “Hubiera sido un gran dirigente pero la avaricia lo dañó”.

El eco de los resultados electorales del 8 de marzo reavivó un registro estudiantil del político - crédito @miguelpolopolo/Instagram

Otra de las situaciones comentadas en las redes fue la reaparición de Polo Polo, que se dio casi 5 días después de las elecciones y provocó especulaciones en Internet. Y es que el activista reingresó al debate público con un video en el que ratificaba su respaldo a Abelardo de la Espriella como aspirante a la Presidencia de la República de Colombia.

“Yo, Miguel Polo Polo, sigo firme con Abelardo, sigo firme con Colombia y sigo firme por la patria”, afirmó en su regreso a las plataformas digitales, además de realizar un llamado a la unidad entre sus seguidores.

El movimiento Libres, liderado por Benavides, construyó su victoria sobre la consigna #SAQUEMOSAPOLOPOLO y el apoyo de consejos comunitarios del Pacífico - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Óscar Benavides/X

A todos los memes y críticas hacia Polo Polo se sumó la polémica declaración de Óscar Benavides, que celebró el resultado con un mensaje dirigido a la comunidad afrodescendiente en el que indicó que estaba feliz por haber cumplido una de sus promesas de campaña: sacar a Polo Polo del Congreso.

“Hemos cumplido con nuestra primera promesa de campaña, sacar al negro de la cabeza colonizada. Queridos colombianos, para mí es un honor saludarlos; estoy agradecido con el pueblo colombiano porque abrazó al pueblo negro. Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro, a escribir una nueva historia en Colombia”, indicó.