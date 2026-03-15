Colombia

Policía incautó más de 13.000 cartuchos de municiones en Nariño: iban a ser utilizados por una estructura del EMC

En el operativo, las autoridades lograron la captura de cuatro personas que tienen antecedentes penales

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Cuatro personas con antecedentes penales por delitos como secuestro, hurto calificado y tráfico de armas de fuego fueron capturadas - crédito @PoliciaColombia/X

La Policía Nacional logró afectar las capacidades de la estructura criminal Franco Benavides del grupo armado organizado Estado Mayor Central con una operación que involucró la incautación de armamento en el departamento de Nariño.

De acuerdo con la información que suministró, uniformados de la institución decomisaron 13.500 cartuchos de munición que serían destinados a la organización criminal. Este resultado se alcanzó gracias a una acción de inspección y control que adelantaron las autoridades en la vía Rumichaca – Pasto (Nariño).

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El cargamento de cartuchos estaba siendo transportado en un vehículo con placas ecuatorianas que cubría la ruta Ipiales–Pasto. Y, además del decomiso del material, la Policía capturó a cuatro personas.

Imagen de referencia. Los cartuchos
Imagen de referencia. Los cartuchos incautados eran transportados ocultos en un vehículo con placas ecuatorianas que cubría la ruta Ipiales – Pasto - crédito Policía Nacional

La totalidad de los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, presenta antecedentes por delitos como secuestro, hurto calificado y tráfico de armas de fuego, entre otros.

El 10 de marzo de 2026, el director de la Policía Nacional, el general William Oswaldo Rincón Zambrano, informó sobre otro resultado operacional de las autoridades en el departamento de Nariño. Según detalló, la Policía incautó 33,6 kilogramos de morfina, mercancía destinada a la elaboración de heroína, durante la ejecución de la estrategia Esmeralda Plus-Operación Espejo.

El director de la institución aseguró que esta acción impidió la fabricación de cerca de 84 kilogramos de heroína y frustró su envío hacia mercados internacionales. Además, como resultado directo, la operación generó un impacto financiero negativo superior a $22.000 millones para el grupo armado organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente, para la estructura criminal Manuel Vásquez Castaño.

La Policía logró la incautación
La Policía logró la incautación de 33,6 kg de morfina, sustancia utilizada como materia prima para la producción de heroína - crédito @DirectorPolicia/X

Aunado a ello, el operativo también afectó a las redes que gestionan el tráfico transnacional de heroína y evitó la circulación de más de 1,3 millones de dosis en el exterior. Esto, teniendo en cuenta que la droga incautada iba a salir por pasos fronterizos no habilitados entre Colombia y Ecuador, y su destino final era Estados Unidos. “Seguimos cerrando las rutas del narcotráfico y debilitando las economías criminales que afectan la seguridad de Colombia”, indicó el director de la Policía en su cuenta de X.

Por su parte, en el departamento de Norte de Santander, las autoridades impactaron el accionar de grupos armados que se valen de material de intendencia para operar en la región del Catatumbo, fuertemente golpeada por estructuras criminales como el ELN y las disidencias de las Farc.

Según informó Caracol Radio, a finales de febrero de 2026, en un operativo realizado en el municipio de Ocaña, la fuerza pública incautó material de intendencia destinado a grupos armados ilegales en la región del Catatumbo. El decomiso incluyó 700 pañoletas pixeladas, 180 guantes tácticos, 23 pantalones tácticos, 53 sillas tácticas y 44 correas en lona, así como maquillaje de camuflaje, chalecos con placa nivel IV, cantimploras, hamacas tácticas y otros artículos empleados habitualmente para dotación logística en zonas rurales del país.

Las autoridades lograron incautar material
Las autoridades lograron incautar material de intendencia en el Catatumbo - crédito Colprensa

De acuerdo con el informativo citado, la operación logró afectar la capacidad logística de estructuras armadas y grupos criminales con presencia en Norte de Santander. Pues, el material, interceptado en un vehículo de una empresa transportadora, tenía como destino final el municipio de Convención. Según las autoridades, buena parte del cargamento era de importación y habría sido adquirido a través de plataformas comerciales digitales internacionales, con procedencia de China.

La totalidad del material de intendencia decomisado quedó bajo custodia de las autoridades competentes, que iniciaron las investigaciones respectivas para identificar a los responsables de la compra, el envío y la recepción del cargamento en Norte de Santander. Las investigaciones preliminares sobre el caso apuntan a que los artículos incautados iban a ser utilizados para reforzar las operaciones de organismos criminales que delinquen en el nororiente del país.

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