Mujer perdió todos sus ahorros por creer en falso video de Shakira, hecho con inteligencia artificial

Las historias de víctimas de distintas profesiones muestran cómo los delitos digitales se han vuelto más difíciles de detectar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una sofisticada red de ciberdelincuencia en Colombia recurrió al uso de inteligencia artificial para suplantar a celebridades y difundir publicidad engañosa, lo que facilita el fraude digital en redes sociales y ha dejado pérdidas financieras para muchos.

Uno de los casos más llamativos es el de una habitante de Soacha, identificada como Dina Marcela Álvarez, docente de 37 años, que cayó en un video generado por inteligencia artificial en el que se veía la imagen de Shakira promoviendo inversiones fraudulentas en criptomonedas. Álvarez explicó al programa Séptimo Día que no sospechó de la autenticidad del contenido publicitario en Facebook: “Dije: ‘No, pues si Shakira hizo eso, yo con tan poco también puedo hacerlo’”.

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Tras dejar sus datos, la mujer fue contactada de inmediato por los autores del fraude y, convencida por la supuesta legitimidad de la oportunidad, transfirió $1 millón con la promesa de convertirlos rápidamente en $5 millones.

El sistema presentado simulaba un crecimiento acelerado del capital, pues el primer día, sus fondos se duplicaron ficticiamente: “El valor de ese millón se duplicó a $2 millones y con la siguiente compra aumentó $600.000 más”. Sin embargo, al intentar retirar la suma total que supuestamente llegó a $10 millones, la plataforma le exigió consignar otros $5 millones para liberar los fondos.

Finalmente, al intentar recuperar su inversión, comprobó que no recuperaría su dinero: “El dinero disminuyó totalmente. Todo lo que yo había invertido se perdió”.

Los ciberdelincuentes perfeccionan estafas con inteligencia artificial y figuras reconocidas para engañar a las personas - crédito Charles Sykes/Invision/AP

En el programa se destacó que no solo personas con poca formación digital han sido víctimas. Miguel Darío Vázquez, ingeniero en sistemas y analista de calidad de software residente en Medellín, también fue engañado por plataformas que imitan a la perfección el funcionamiento y estética de mercados financieros reales.

“La aplicación no es que se viera falsa ni nada, funcionaba todo bien y yo a veces hacía comparaciones con algunos datos y coincidían”, lo que demuestra el alto nivel de simulación alcanzado por estas herramientas fraudulentas.

Otro testimonio es de Catalina Ramírez Lucero, agente bilingüe de 33 años, que buscaba incrementar sus ahorros para la celebración de los 15 años de su hija. En el programa relató que los delincuentes solicitaron acceso remoto a su computador bajo el pretexto de asistirla con supuestas operaciones, aunque el resultado fue la desaparición total de sus fondos.

“Me sentí como que jugaron con mi mente. Me sentí muy ingenua”, confesó Ramírez en Séptimo Día, tras descubrir que su cuenta había quedado en cero y que los estafadores ya no respondían a sus comunicaciones.

Un número creciente de ciudadanos ha sido víctima de engaños financieros impulsados por videos sintéticos que imitan a personas famosas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El avance de la inteligencia artificial incrementa el riesgo de estafas masivas

Las autoridades colombianas reconocen que las herramientas de inteligencia artificial han multiplicado la velocidad y el alcance de los delitos informáticos. El despliegue de plataformas que imitan hasta en los mínimos detalles los mercados financieros permitiendo a los ciberdelincuentes captar “millones en segundos”, según los reportes analizados por el Centro Cibernético de la Policía Nacional y difundidos por Séptimo Día.

En las cifras oficiales del Centro Cibernético de la Policía, Colombia se posiciona actualmente como el cuarto país de Latinoamérica con más intentos de ciberataques, generando un entorno de inseguridad digital.

Las autoridades piden a la ciudadanía cuidarse de inversiones inexistentes en plataformas virtuales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El coronel Adrián Vega, jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, informó a Séptimo Día que en el último año se registraron 13.000 incidentes informáticos en el país y, solo en promedio, se contabilizan 12 ataques digitales por día.

Además, explicó que la mitad de estos delitos informáticos se concentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Las modalidades van desde el acceso abusivo a sistemas hasta el hurto informático, alcanzando un total anual superior a 130.000 sucesos.