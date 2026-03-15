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Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, confesó si existe o no una rivalidad con Paola Jara: "A todas las admiro”

Durante un encuentro con fans, Jenny López elogió el trabajo de Paola Jara, Franci y Arelis, reconociendo el aporte femenino en la música popular y negando cualquier rivalidad en el género

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La cantante también se refirió a la luna de miel por ir con su familia a un tema es privado - crédito @rechismes/IG

La cantante Jenny López respondió a inquietudes de sus seguidores, tras su reciente matrimonio con Jhonny Rivera, ocurrido después de casi tres años de relación y en medio de especulaciones que la vinculaban por “motivos económicos” y con la intención de “impulsar su carrera como solista”.

Ante estos rumores de una supuesta enemistad con otras de sus colegas –teniendo en cuenta la ausencia de Paola Jara en su boda–, la artista afirmó que a veces las redes sociales generan rivalidades donde no existen. Esta interacción se produjo durante una dinámica de preguntas y respuestas.

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La pareja tuvo una boda
La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

Y agregó: "Tengo que decirles que yo le tengo mucho cariño y mucha gratitud a Paola, que incluso me ha dejado cantar con ella, me deja comentarios. Ha sido siempre súper amable, súperlinda conmigo. No entiendo a veces de dónde sacan como ese tipo de, de cosas o de situaciones que no existen y que no hay”.

Consultada sobre la supuesta rivalidad con la pareja de Jessi Uribe, López destacó el papel de las mujeres en la música popular y valoró la trayectoria de sus colegas.

"Yo a ella la admiro un montón y creo que todas las, las mujeres que cantamos música popular debemos estar muy agradecidas con ella, con Francy y con Arelis, que realmente se fueron con el machetico adelante abriéndonos camino a las que venimos detrás con este mismo sueño. Yo a ella y a las tres, o sea, a todas tres: Franci, Paola y Arelis las adoro y les tengo una admiración increíble“.

De este modo, enfatizó el respeto hacia quienes abrieron puertas en la industria, descartando cualquier rivalidad.

La agenda de la luna de miel y la presencia familiar

Jenny López confirmó que su
Jenny López confirmó que su luna de miel con Jhonny Rivera todavía no comienza - crédito @jennylopez_oficial/IG

La planificación de la luna de miel también suscitó preguntas, especialmente respecto a la compañía de sus padres durante el viaje.

López precisó cómo se organizaron los tiempos: "Bueno, lo primero es que mi luna de miel aún no empieza. Empieza el 24 de marzo, que termina la gira“, detalló, agregando que actualmente todo el equipo, incluidos sus padres y su familia política, la acompaña en conciertos y recorridos por Europa.

Explicó además: "Estamos todo el equipo y estamos todavía de conciertos y obviamente, ah, obviamente entre semana aprovechamos para, para conocer, para pasear. La otra semana llega también la familia por parte de mi esposo, llega mi suegra, llega mi cuñada, bueno llegan bastantes personas de la familia de mi esposo y vamos a pasear entre semana. Ya el 24 de marzo ya empezamos, eh, la luna de miel, ya nos vamos a quedar solitos“.

Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López grabaron el video clip de su nueva canción Culpables - crédito Jenny López/ Instagram

Las reacciones tras la publicación no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “La gente que critica todo el tiempo qué, no tienen una vida”; “ella ya había explicado que con Paola no tiene ningún problema”; “Paola no fue al matrimonio por otros compromisos, no por enemistad”, entre otros.

Detalles de su luna de miel

La pareja conformada por Jhonny Rivera y Jenny López ha decidido unir su luna de miel con la gira europea del cantante, transformando el viaje en una experiencia que mezcla compromisos profesionales y momentos personales. El recorrido comenzó el 4 de marzo en Madrid, donde la primera fecha del concierto ya estaba agotada y una segunda estaba programada poco después.

Durante sus interacciones en redes sociales, Rivera enfatizó que la prioridad inicial sería cumplir con sus conciertos en distintas ciudades europeas. Solo después de finalizar la agenda musical, la pareja podrá disfrutar plenamente de su luna de miel, según confirmaron ambos en transmisiones realizadas para sus seguidores.

En total, el viaje tendrá una duración aproximada de un mes y diez días, tiempo en el que Rivera combinará su trabajo con la celebración de su reciente matrimonio. Aunque no detallaron los destinos exactos para el descanso, López aclaró que permanecerán varios días adicionales en Europa después de la gira para vivir su luna de miel, evitando un viaje exprés y apostando por una experiencia más extensa.

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