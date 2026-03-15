Exmánager de Blessd atropelló a un ciclista y dio positivo por embriaguez en un accidente vial en Medellín

Se desconoce lo que haya ocurrido con el ciclista y el estado en el que se encuentra - crédito @dimelojara/IG

Un ciclista resultó herido tras ser atropellado en las primeras horas del domingo por una camioneta conducida por Santiago Jaramillo, conocido en la industria musical como Dímelo Jamer y por haber sido mánager de Blessd en sus inicios, en la avenida Regional de Medellín.

La víctima sufrió lesiones que requirieron hospitalización. Según reportes iniciales de las autoridades viales, Jaramillo presentó un resultado positivo por embriaguez grado 1 en la prueba de alcoholemia practicada tras el accidente, según informó El Colombiano.

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El impacto ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. en las cercanías del Fucot –un grupo de la Policía Nacional encargado de combatir la criminalidad en la capital de Antioquia–, cuando una camioneta Hummer colisionó con una bicicleta que circulaba por la zona.

El incidente vial habría ocurrido sobre las 7:00 a. m. en un sector de Medellín - crédito @dimelojara/IG

De acuerdo con información entregada por la Secretaría de Movilidad de Medellín al medio de comunicación citado inicialmente, el ciclista recibió atención médica inmediata por laceraciones en el rostro, extremidades y cadera.

Hasta el momento, no se ha divulgado información oficial sobre su estado de salud posterior ni sobre eventuales acciones judiciales o administrativas contra el conductor.

Las autoridades de tránsito identificaron el vehículo gracias a cámaras de vigilancia del circuito cerrado de televisión de la zona operadas desde el Centro de Control de Tránsito.

Según el reporte citado por El Colombiano, tras arrollar al ciclista, la camioneta continuó su marcha y fue interceptada poco después en el sector de la Macarena.

El caso de Santiago Jaramillo ha generado atención por su rol en la industria musical y por el resultado positivo de alcoholemia reportado por la Secretaría de Movilidad, lo que podría agravar la situación del mánager que impulsó la carrera del Bendito en sus inicios.

El mánager del cantante está involucrado en un accidente con un ciclista y con un grado de alcoholemia significativo - crédito @dimelojara/IG

Asimismo, las autoridades avanzan en la investigación para determinar las circunstancias del incidente y las responsabilidades legales que puedan derivarse para el conductor.

Trayectoria de Santiago Jaramillo en la industria musical

Santiago Jaramillo, también conocido como Dímelo Jara, se ha consolidado como figura clave en el desarrollo de la carrera de Stiven Mesa Londoño, más conocido comoBlessd, uno de los intérpretes urbanos surgidos en Medellín en los últimos cinco años.

Su vínculo comenzó en 2019, cuando ambos coincidieron en el Barrio Antioquia, donde Blessd grababa sus primeras canciones y enfrentaba dificultades económicas. Jaramillo ofreció alojamiento al artista, al conocer las condiciones en las que vivía junto a sus abuelos en Itagüí.

La relación de Dímelo Jara y Blessd se remonta a 2019 cuando comenzaron a sonar en la industria musical en Medellín - crédito @dimelojara/IG

Durante año y medio, Jaramillo gestionó personalmente las primeras presentaciones de Blessd en colegios y discotecas, llegando a organizar hasta cuatro eventos por semana. Uno de los primeros conciertos relevantes fue vendido por tres millones de pesos en la desaparecida discoteca The Club, en El Poblado.

Con la evolución del proyecto, Jaramillo fundó Dímelo Jara Company, empresa que en 2024 cuenta con más de 120 empleados. Además de administrar la carrera de Blessd, la compañía representa futbolistas profesionales y ha desarrollado una estrategia para fusionar el mundo del fútbol con la identidad de marca del artista.

Y es que a finales de 2025, se dijo que los accidentes de tránsito en Medellín habían disminuido considerablemente:

“Tenemos un 12,1% de reducción de muertes en las vías, esto es muy importante, pero no cabe sólo en el trabajo de la Secretaría de Movilidad, también como actores viales, sea peatón, conductor de moto o vehículo, pasajeros todos somos parte”, dijo el secretario (e) de Movilidad, Luis Eduardo Echeverri.

Las principales causas asociadas a los siniestros viales y con consecuencias mortales continúan siendo la impericia en el manejo, el desacato a las normas de tránsito, el exceso de velocidad y la falta de observación al cruzar las vías.