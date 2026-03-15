El Fondo Nacional del Ahorro lanza jornada nocturna de créditos hipotecarios: así podrá acceder al ‘trasnochón’ para comprar vivienda

El Fondo Nacional del Ahorro lanza el ‘Trasnochón’ de créditos de vivienda con atención nocturna en Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín - crédito FNA

El Fondo Nacional del Ahorro iniciará la jornada “Trasnochón”, una estrategia que ofrecerá créditos de vivienda con hasta el 100% de financiación y atención nocturna del 17 al 19 de marzo en las ciudades de Bogotá, Bucaramanga, Cali y Medellín.

La atención se brindará entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. en sedes las sedes de la entidad, facilitando el acceso a soluciones habitacionales fuera del horario tradicional.

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El “Trasnochón” del FNA permitirá a los ciudadanos gestionar créditos de vivienda con financiación total, asesoría personalizada y opciones para adquirir casa nueva o usada, mejorar inmuebles, acceder a leasing habitacional y a programas dirigidos a jóvenes.

Para acceder, es necesario cumplir requisitos según el perfil del solicitante, presentar la documentación exigida y dirigirse a los puntos de atención definidos para la jornada.

El ‘Trasnochón’ permite tramitar créditos de vivienda con hasta el 100% de financiación y asesoría personalizada en sedes seleccionadas - crédito FNA

Durante la jornada nocturna, las sedes estarán ubicadas en Bogotá (calle 12 #65-11, Zona Industrial, y calle 44 #52-06), Bucaramanga (carrera 19 #36-03, sector Centro), Cali (carrera 56 #5-80, avenida Guadalupe) y Medellín (carrera 55 #42-90, Plaza de la Libertad, locales 203 y 204). Los usuarios podrán recibir asesoría y tramitar solicitudes en los horarios extendidos.

Beneficios y modalidades de los créditos de vivienda

Una de las ventajas principales del programa es la financiación de hasta el 100% para la compra de vivienda única de interés social o de interés prioritario, tanto nueva como usada, eliminando la necesidad de cuota inicial. Esta alternativa amplía el acceso para familias que habitualmente enfrentan barreras para adquirir vivienda.

Además de la adquisición, están disponibles créditos para mejoramiento de vivienda, con financiación hasta el 70% del valor de la obra requerida, ya sea para renovación, adecuación o ampliación de la propiedad. También se ofrece leasing habitacional, que incluye una reducción de 50 puntos básicos en la tasa de interés y plazos de financiamiento de hasta treinta años.

El programa Generación FNA está dirigido a jóvenes entre 18 y 28 años, con créditos de vivienda nueva o usada y financiamiento de hasta el 90%. Las solicitudes pueden ser individuales, conjuntas con miembros del núcleo familiar o apoyadas por un deudor solidario.

Requisitos y documentación para solicitar el crédito

La jornada nocturna del FNA ofrece atención extendida entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. para facilitar la adquisición de casa nueva o usada - crédito montaje Infobae

El Fondo Nacional del Ahorro solicita documentos diferentes dependiendo del perfil: empleados, independientes, pensionados, residentes en Colombia o en el extranjero.

Para la compra de vivienda nueva o leasing habitacional, son imprescindibles el formulario de solicitud diligenciado en español, copia del documento de identidad, los últimos tres comprobantes de ingreso, certificación laboral emitida en los últimos sesenta días y la cotización de la constructora o documento de separación del inmueble.

Para quienes cuentan con contrato a término indefinido, se requieren al menos seis meses de ingresos en el último año. Los vinculados con otros tipos de contratos deben acreditar al menos ocho meses de ingresos en el mismo periodo.

Los independientes deben anexar soporte de la actividad, registro único tributario o certificaciones de la Cámara de Comercio si corresponde, y en caso de recibir ingresos por arrendamientos, el respectivo contrato. Los pensionados deben incluir certificaciones de ingresos, declaración de renta o carta de no declarante del último año, según aplique.

El programa incluye opciones de leasing habitacional con tasa de interés reducida y plazos de financiamiento de hasta treinta años - crédito Colprensa

En solicitudes de crédito para mejoramiento, renovación o ampliación de vivienda, es necesario adjuntar el presupuesto de obra y los extractos bancarios recientes.

Para operaciones como compra de cartera, se debe entregar el último estado de cuenta actualizado y comprobar que la entidad de origen esté vigilada por la autoridad financiera colombiana.

Para residentes en el exterior, se exige prueba de ingresos y certificados bancarios del país de residencia, declaración de impuestos o documento de no declarante, historial crediticio actualizado y, si corresponde, certificación laboral y contrato vigente. El deudor solidario debe presentar requisitos similares, ser residente en Colombia y, si es extranjero, contar con cédula de extranjería.

Servicios y programas especiales durante el ‘Trasnochón’

Durante el “Trasnochón”, los usuarios podrán recibir asesoría personalizada para definir la modalidad de crédito adecuada. El trámite puede realizarse de manera individual o conjunta, permitiendo combinar ingresos familiares y ampliar el análisis crediticio.

Las herramientas digitales habilitadas dan acceso a preaprobación rápida del crédito. También hay descuentos exclusivos a través del programa Juntos y ofertas diseñadas por constructoras e inmobiliarias vinculadas a la jornada.

El programa Generación FNA destaca por atender las necesidades de jóvenes adultos con condiciones especiales y facilidades para el acceso a la vivienda. Además, los productos financieros asociados incluyen pólizas de seguro para vida, incendio y desempleo.