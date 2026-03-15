Colombia

Daniel Briceño advirtió que en su llegada a la Cámara no perdonará a políticos que no hagan su trabajo, sean de “oposición o Gobierno”

En entrevista con Infobae Colombia, el electo congresista por el Centro Democrático, que sacó la más alta votación del órgano legislativo, con 262.104 votos, afirmó que está listo para hacer un fuerte proceso de veeduría ciudadana

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Daniel Briceño se convirtió en
Daniel Briceño se convirtió en el congresista más votado para la legislatura que se avecina, con 262.104 sufragios - crédito @Danielbricen/X

Aunque aún faltan 127 días para que arranque su periodo, Daniel Briceño, congresista electo por el Centro Democrático, anunció de entrada que su llegada a la Cámara de Representantes para la legislatura 2026-2030 marcará el inicio de una etapa de veeduría estricta sobre la labor de todos los legisladores, independientemente de su filiación política. Con la misma premisa llegó en su momento al Concejo de Bogotá y, en esta nueva etapa, dijo estar preparado para el gran reto.

Con 262.104 votos, la cifra más alta obtenida por un candidato en esta corporación, incluso con la que superó a reconocidos senadores, Briceño sostuvo que no “perdonará” a aquellos que descuiden el deber público, sean de derecha o de izquierda. En diálogo con Infobae Colombia, el futuro legislador dio a conocer las pautas de lo que será su gestión en esta corporación, a la que escogió llegar incluso teniendo la posibilidad de ser senador de la República.

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En efecto, entre los planes inmediatos del representante está la expectativa de que el control político trascienda la lógica de la oposición. “Yo voy a hacer control, sea de oposición o sea de gobierno, porque hacer control es distinto a hacer oposición”, declaró Briceño. “Eso sí, todo el mundo está notificado y sabe que yo voy a hacer control”, agregó el político de 35 años, que se ha convertido en una de las revelaciones de la política nacional gracias a su labor de veeduría.

En su ejercicio legislativo, Daniel
En su ejercicio legislativo, Daniel Briceño espera fomentar una transformación profunda al interior de la Cámara de Representantes - crédito Colprensa

¿Con qué proyectos llegará Daniel Briceño al Congreso?

Entre los proyectos específicos que llevará al legislativo el abogado figura la eliminación del 4x1.000 en transacciones entre cuentas del mismo titular y la revisión integral del impuesto de Industria y Comercio, al que describió como “una absoluta barrera que está llevando a miles y miles de empresarios a la quiebra”. Dos aspectos en los que espera tener el apoyo no solo de su bancada, sino de los demás miembros de la Cámara, en pro de sacarla adelante.

El congresista electo enfatizó que, en su propuesta, también abordará la crisis educativa, al apostar por mayor presencia de colegios en concesión y por la introducción de mecanismos de competencia frente al modelo administrado históricamente por el sindicato de maestros. “Debemos quitarle el monopolio de la educación a Fecode. Eso se hace con la evaluación docente y poniéndole competencia al sistema público. Es la única forma”, dijo Briceño a Infobae Colombia.

A su vez, detalló que su agenda incluye control político de todos los sectores, propuestas de alivio tributario para empresarios, impulso a la reforma educativa para promover competencia en el sector público, reformas al sistema de tránsito y proyectos contra el gasto ineficiente y el derroche estatal. Por ejemplo, en movilidad, buscará la regularización del sistema de patios y grúas; la reestructuración de las cámaras de velocidad y cobro del Soat en el territorio patrio.

El representante electo Daniel Briceño
El representante electo Daniel Briceño planteó reducir hasta en un 50% el precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) con el objetivo de que más conductores puedan pagarlo- crédito Catalina Olaya/Colprensa

Para Briceño, estos debates revisten directa importancia para los ciudadanos “de a pie” y deben constituirse en prioridades legislativas, por lo que prometió darles trámite.

Dos candidaturas fuertes y la hoja de ruta presidencial del Centro Democrático

Consultado sobre el impacto de la victoria de Paloma Valencia, la candidata presidencial de su partido, en La Gran Consulta por Colombia, y la proyección electoral de cara a la Casa de Nariño, Briceño trazó un panorama de competencia interna con otras figuras de centroderecha. “Hay dos candidaturas fuertes: una que está consolidada en las encuestas y otra que ya está consolidada en las urnas. Nos llena de esperanza de cara a una segunda vuelta”, precisó.

Frente a la posibilidad de que el también aspirante Abelardo de la Espriella encabece la candidatura, Briceño indicó que su prioridad será frenar la llegada de Iván Cepeda al Ejecutivo. “Soy equipo anti-Cepeda: es decir, vamos con Paloma o vamos con Abelardo”, afirmó, aunque dejó en claro que apoyará de manera irrestricta a la senadora en la primera vuelta, también dejó abierta la puerta a una eventual alianza si el escenario lo exige y se da el paso del autodenominado “Tigre”.

Daniel Briceño, representante a la
Daniel Briceño, representante a la Cámara electo, reiteró su apoyo a la senadora Paloma Valencia de cara a la primera vuelta - crédito @danielbricen/X - Colprensa

“Nos vamos a poner la camiseta y seguiremos trabajando duro por Paloma Valencia. Pero si alguna cosa pasa, ahí estaremos también al frente con el tema de Abelardo”, recordó el excabildante distrital que, al referirse a la reacción del expresidente Álvaro Uribe tras su elección, aclaró que la comunicación fue breve, limitada a un reconocimiento personal sin indicaciones políticas. Pese a que será clave su labor, más al ofrecerse como “jefe del volanteo”.

No hay instrucciones del presidente Uribe. Él no suele dármelas. Tenemos una relación muy respetuosa. Simplemente llamó a reconocerme el trabajo y a decirme que hay que seguir adelante trabajando por el proyecto y sobre todo por el partido”, relató el representante a Infobae Colombia. De esta forma, recalcó que su mandato descansará en la independencia del control político y la exigencia de resultados, al prometer una línea crítica sin importar el personaje.

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