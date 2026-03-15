Colombia confirmó un nuevo caso de sarampión en el país, con este ya son cuatro

A la fecha hay cuatro casos confirmados de sarampión importado, tres de ellos de Bogotá y uno en el departamento de Santander, en Bucaramanga - crédito Instituto Nacional de Salud

Colombia ha reportado cuatro casos de sarampión importado en lo que va del año, todos relacionados con viajes recientes a México, según informó el Instituto Nacional de Salud. La directora de la entidad, Diana Marcela Pava, detalló que tres de los afectados residen en Bogotá y el restante en Bucaramanga, Santander.

Actualmente, no se han presentado hospitalizaciones ni se han detectado cadenas de transmisión a nivel local. Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

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Pava explicó que el caso más reciente en Bogotá está vinculado a los primeros episodios que se analizaron durante la investigación. Subrayó la necesidad de que la población siga estrictamente el protocolo diagnóstico y no baje la guardia frente al riesgo de nuevos casos.

El Instituto Nacional de Salud recomienda a quienes hayan viajado a zonas con brotes recientes de sarampión estar atentos a cualquier síntoma y consultar de inmediato a los servicios médicos. La vigilancia permanente busca contener la reintroducción del virus en el país y proteger la salud pública.

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