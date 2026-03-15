Bebé resultó quemado mientras familia celebraba una fiesta de cumpleaños en La Unión, Valle: las bombas se prendieron con la vela del pastel

Un niño de 21 meses resultó con graves quemaduras tras la explosión de globos inflados con hidrógeno en una fiesta infantil en La Unión, Valle del Cauca - crédito Colprensa

Los servicios de salud se mantienen centrados en un pequeño de apenas 21 meses después de que sufriera graves quemaduras durante una fiesta en La Unión, Valle del Cauca.

Según las primeras versiones, el menor fue alcanzado por una explosión de globos inflados con hidrógeno, mientras se encontraba en brazos de su tía, que también resultó lesionada.

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La tragedia ocurrió cuando los globos hicieron contacto con el volcán del pastel, lo que provocó una combustión inmediata. El accidente dejó al niño con quemaduras de segundo grado en gran parte del rostro, labios, mucosa y antebrazo izquierdo, según informó la doctora Cristina Colonia, coordinadora de Servicios Hospitalarios del Hospital Gonzalo Contreras.

Según el reporte médico, el estado del menor es el más delicado. La tía también presenta quemaduras en distintas zonas del cuerpo, aunque su situación es menos grave. Ambos recibieron atención inicial en el centro asistencial de La Unión.

El accidente ocurrió cuando los globos, rellenos con hidrógeno, hicieron contacto con el fuego del pastel y causaron una combustión inmediata - crédito imagen ilustrativa Infobae - visualesIA

“El más comprometido esel menor de 21 meses, con quemaduras de segundo grado, en la mayoría del rostro del niño, comprometiendo labios, mucosa, antebrazo izquierdo y gran parte de su cuerpo. Realizamos protocolos de estabilización y manejo integral de las quemaduras”, señaló la doctora Colonia.

Tras una primera valoración, los médicos consideraron necesario remitir al menor al Hospital Universitario del Valle, en Cali, donde permanece bajo observación y tratamiento especializado en la Unidad de Quemados. En ese centro, el personal médico monitorea su evolución y aplica los procedimientos requeridos para este tipo de lesiones.

El incidente ha generado preocupación entre las autoridades locales, que ya han anunciado la implementación de controles en los establecimientos que comercializan globos. El objetivo es evitar que se sigan llenando con hidrógeno, un gas altamente inflamable, en lugar del habitual helio.

Controles y advertencias tras la explosión

Las autoridades locales anunciaron controles estrictos y visitas de inspección en comercios que venden globos para evitar el uso de hidrógeno, gas altamente inflamable - crédito Daniel Augusto/cuartoscuro.com

Luego de recibir el reporte de la explosión, el secretario de Gobierno de La Unión, John Robert Manzano, informó que se pondrá en marcha un plan de inspección junto a Bomberos y Policía. La medida busca verificar si los comercios cumplen con las normas y no ponen en riesgo la vida de quienes adquieren estos productos.

La decisión incluye la expedición de un decreto para fortalecer la vigilancia y el control en los puntos de venta. Las autoridades recalcaron que el hidrógeno puede generar combustiones peligrosas al contacto con fuego o fuentes de calor, por lo que no debe usarse en artículos decorativos para celebraciones.

Familiares del menor afectado, así como otros asistentes a la fiesta, creyeron inicialmente que los globos estaban inflados con helio, sin sospechar el riesgo que suponía la presencia de hidrógeno. La confusión sobre el gas utilizado fue uno de los factores que contribuyó al accidente.

“Iniciaremos visitas en conjunto con Bomberos y Policía, para poder hacer vigilancia y control a los establecimientos que tienen el expendio de este tipo de elementos. El llamado es al comercio, que de pronto, por ahorrarse unos cuantos centavos y aumentar sus utilidades, no puede poner en riesgo la vida y la seguridad e integridad de nuestro territorio”, comentó el secretario de Gobierno.

Qué ocurrió en la fiesta infantil y cuál es el riesgo

El uso de hidrógeno en globos para fiestas es peligroso porque puede explotar al contacto con fuentes de calor, a diferencia del helio, que es un gas inerte y seguro - crédito imagen ilustrativa Infobae

El incidente en La Unión dejó en evidencia los peligros asociados al uso de materiales inflamables en eventos infantiles. La explosión de los globos ocurrió durante la celebración, cuando el fuego del pastel los alcanzó y desencadenó la tragedia.

El caso motivó a las autoridades a recordar a la población que los globos para fiestas deben ser inflados únicamente con gases inertes como el helio. El hidrógeno, pese a su bajo costo y facilidad de acceso, representa un riesgo elevado en contextos donde hay fuentes de calor o chispas.

En respuesta a lo sucedido, la administración municipal reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad.

Se intensificarán operativos para prevenir situaciones similares y se realizarán campañas de sensibilización sobre el manejo seguro de materiales para celebraciones infantiles.