Así fue cómo niño de Medellín fan de Ferxxo se hizo viral tras tratar de comprar sus cuadernos

Una vendedora compartió la historia de un cliente que quería comprar un cuaderno del Ferxxo. Tras insistir y luego desaparecer, el cliente envió una nota de voz que reveló que era un niño con una conmovedora razón para no completar la compra - crédito feriasmedellin / TikTok

Un audio inocente enviado por un niño a Ferias Medellín desencadenó una cadena de solidaridad que movilizó a comerciantes, marcas y usuarios en redes sociales.

La historia, que comenzó como una simple interacción comercial, terminó por mostrar cómo un gesto genuino puede transformar un momento cotidiano en un fenómeno viral.

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El episodio se desató cuando Matías Guarín, fanático de Ferxxo (el cantante colombiano Salomón Villada Hoyos), intentó comprar uno de los codiciados cuadernos verdes inspirados en su ídolo. La vendedora relató: “Un cliente me escribió para comprarme un cuaderno del Fercho y terminó enviándome el audio más inesperado del mundo”.

El niño, con apenas 10 años, explicó en un audio que el dinero que había ahorrado desapareció tras la visita de un primo: “Perdóneme, en serio, por favor. Estos días, cuando yo ya tenga toda la plata reunida, con todo el gusto del mundo, yo pregunto y se lo compro”, suplicó el pequeño tras confesar que solo le quedaban 15.000 pesos de los 35.000 que había guardado.

Segunda parte de la historia del audio más inesperado de un cliente. Después de que mis amigos se unieran para ayudar, mi jefe propuso una sorpresa aún más grande. Sin embargo, la respuesta del niño nos dejó a todos sin palabras - crédito feriasmedellin / TikTok

Al compartir el audio en redes, la vendedora de Ferias Medellín confesó: “Cuando escuché esto, primero me enteré que el cliente era un niño. Segundo, me morí de la ternura”. La reacción fue inmediata: seguidores y compradores habituales se sumaron a la causa, donando pequeñas cantidades para que Matías pudiera recibir no uno, sino varios cuadernos.

La respuesta en redes sociales giró en torno al tono del niño y su honestidad. Comentarios como “No es normal que un niño busque sus cuadernos y ahorre para comprarlos” y “Por qué no etiquetamos al Ferxoo para que le envíe toda la colección” se multiplicaron, destacando el valor de la perseverancia infantil.

Ante la viralidad del caso, la vendedora decidió involucrar a su jefe y a la marca Primavera, fabricante de los cuadernos. “Mi jefe, súper asombrado, me dijo: ‘Vamos a invitar al niño a la feria y obviamente vamos a hacerle el día súper especial’”. Sin embargo, Matías se mostró reacio a aceptar regalos, insistiendo en que prefería comprar el cuaderno con su propio dinero: “No es necesario, bueno, que yo se lo quiero comprar justamente”.

Tras no poder comprar un cuaderno, el niño se llevó la colección a casa - crédito feriasmedellin / TikTok

Solo después de varias conversaciones y con la intervención de la madre del niño, la empresa logró coordinar un encuentro en la Feria Escolar de Medellín. La vendedora recordó que la madre, lejos de molestarse, agradeció el gesto: “Tu hijo tiene una personalidad divina”.

El evento se concretó con la presencia de Matías, la vendedora, representantes de Primavera y el gerente comercial de la marca, quien felicitó públicamente al niño: “Esa humildad de que mostraste en esos audios, esas ganas de ganarse las cosas trabajando, ahorrando, que hubieras dicho que no querías nada regalado... Hermano, nos inspira muchísimo”.

Matías, visiblemente emocionado, compartió que la experiencia había sido “muy bacana” e invitó a otros niños a visitar la feria. Al preguntarle por su canción favorita de Ferxxo, confesó que le gustaban “todas”, y hasta se animó a entonar una estrofa breve, provocando risas y aplausos de los presentes.

El gerente comercial de Primavera, desde Bogotá, aprovechó la ocasión para destacar: “Quiero decirte que me recordaste inmediatamente a mi papá, porque mi papá arrancó desde muy abajo, una persona muy humilde que todo se lo ganó así y por eso quisimos mandarte un regalito. Y acá en Primavera estás tu casa. Súper bienvenido”.

Su historia por conseguir un cuaderno del Ferxxo se hizo viral y aquí lo tenemos en primicia. Mathias nos cuenta cómo se siente, sus gustos y su experiencia al convertirse en el invitado de honor de la Feria Escolar de Medellín - crédito feriasmedellin / TikTok

La historia cerró con un sentimiento compartido entre los asistentes: la gratitud y la admiración por la actitud de Matías. “Dios le pague. Yo lo quiero mucho”, respondió el niño al gerente, mientras los usuarios en redes continuaban pidiendo que el siguiente paso fuera un encuentro del pequeño con su ídolo musical.

Así, la anécdota de un niño que ahorraba para comprar un cuaderno se transformó en una celebración colectiva sobre la honestidad, la empatía y el poder de las redes para unir a desconocidos en torno a una buena causa.