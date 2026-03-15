Armando Benedetti volvió a lanzar fuertes pullas a la Registraduría: “El software para elecciones presidenciales debe ser auditado”

El ministro del Interior, Armando Benedetti, expresó sus reparos a la forma en la que se adelantan las elecciones en Colombia - crédito Colprensa

Con una fuerte arremetida contra organismos como la Registraduría, el ministro del Interior, Armando Benedetti, reclamó el domingo 15 de marzo de 2026 una auditoría exhaustiva del software que se empleará en las elecciones presidenciales, programadas para el domingo 31 de mayo y demandó que el código fuente esté disponible para los partidos políticos el mismo día de la votación, con el objetivo de garantizar la transparencia y la confianza en los resultados electorales.

La solicitud del titular de la cartera se conoció en medio de la controversia que han causado las recientes declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que ha cuestionado la legitimidad de las fases de escrutinio. Y, según Benedetti, la vigencia del Código Electoral, aprobado en 1986, pese a los reiterados intentos de actualización legislativa de los últimos años que buscarían, entre otras, que el proceso ya no se haga con papeletas sino de manera electrónica.

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El 31 de mayo los colombianos están convocados para elegir presidente y, de ser necesario, tendrán que acudir el 21 de junio - crédito Fernando Vergara/AP

Benedetti, que intervino en un foro en Barranquilla, precisó que la auditoría debería durar entre dos y tres semanas para que expertos puedan examinar a fondo el funcionamiento del software electoral. Según el ministro, la reforma al Código Electoral que impulsó entre 2021 y 2022 incluía el voto electrónico como vía para modernizar el sistema, pero la Corte Constitucional declaró la propuesta inexequible; decisión que ralentizó aún más lo que sería esta transformación.

Ministro del Interior está convencido de que los partidos son los que deben verificar el software

El jefe del Interior remarcó que el acceso al código fuente para los partidos garantizaría que “puedan verificar su funcionamiento y asegurar confianza en los resultados”, al evitar así sospechas de manipulación. “Hay que hacer una auditoría al Software, y esa auditoría debe hacerse durante dos o tres semanas. Pero además, el código fuente del Software debe estar en manos de los partidos políticos el día de las elecciones presidenciales”, declaró el ministro.

El presidente de la República, Gustavo Petro, ha emitido duras declaraciones en relación con el proceso electoral en Colombia; al no haberse auditado, según él, el software - crédito REUTERS

El pedido del ministro de abrir completamente la arquitectura del sistema a escrutinio partidario ha coincidido con el año electoral y con la discusión pública sobre los riesgos de intervención digital y vulnerabilidades informáticas. Por ello, como parte de ese escenario, reiteró que la sola presentación pública del sistema “no basta”, ya que debe someterse a una revisión técnica independiente y de continuidad garantizada hasta la jornada electoral.

“El software para elecciones presidenciales debe ser auditado y estar en manos de los partidos políticos”, reieteró el ministro. Junto al presidente Petro, el miembro del gabinete se ha sumado a la polémica por el código fuente, sumada a la sugerencia de una auditoría; lo que marcaría sin duda una ruptura frente a prácticas anteriores de supervisión tecnológica y plantearía, entre otras, una presión adicional sobre la autoridad electoral encargada de brindar garantías.

Armando Benedetti expresó que es necesario reformar el Código Electoral, vigente desde 1986 - crédito prensa @Mindefensa/X

Benedetti y su defensa de Gustavo Petro: “No se puede prohibir que se exprese”

Durante el mismo foro, Benedetti abordó las críticas al jefe de Estado por presunta participación en política y, a su juicio, el jefe de la cartera política sostuvo que los que hacen ese tipo de acusaciones desconocen el alcance real de la norma y buscan lanzar críticas. “Eso es participación en política. Pero no se puede prohibir que un funcionario se exprese o haga análisis sobre lo que está pasando”, dijo el ministro en sus intervenciones en ese espacio de discusión.

Asimismo, Benedetti precisó que la intervención ilegal ocurre únicamente cuando un funcionario pide votos de forma expresa por un candidato, entrega dinero o usa recursos del Estado para favorecer una campaña. Por fuera de esos casos, argumentó, funcionarios públicos pueden expresar opiniones o análisis sobre la coyuntura nacional, con lo que le dio un fuerte espaldarazo al primer mandatario, que ha pedido que se brinden plenas garantías a los ciudadanos.