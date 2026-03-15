Colombia

Armada incauta más de una tonelada de cocaína y captura a 3 extranjeros: transportaban 63 bultos de droga en una embarcación

Un operativo conjunto con la Fuerza Aeroespacial permitió detener una lancha rápida que transportaba cocaína y marihuana

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Las autoridades hallan 1.035 kilogramos
Las autoridades hallan 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana con destino presuntamente al grupo ELN - crédito Armada

Un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico se registró en el Caribe colombiano, con la incautación de más de una tonelada de sustancias ilícitas.

La operación resultó en la captura de dos dominicanos y un venezolano, y permitió la identificación de las drogas transportadas.

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Según las pruebas de las autoridades, el cargamento consistía en 1.035 kilogramos de cocaína y 266 kilogramos de marihuana, presuntamente asociados a una estructura del Grupo Armado Organizado ELN.

Unidades de la Armada de Colombia, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana, detectaron una lancha rápida a unos 93 kilómetros en el norte de Santa Marta. El dispositivo de reacción se activó de inmediato, desplegando un equipo de Guardacostas que, tras una extensa persecución nocturna en condiciones meteorológicas adversas, logró interceptar la embarcación.

La lancha tipo Go fast
La lancha tipo Go fast interceptada al norte de Santa Marta ocultaba 63 bultos con drogas ilegales en su interior - crédito Armada

La lancha, propulsada por dos motores fuera de borda de 200 caballos de potencia cada uno, transportaba 63 bultos de sustancias sospechosas. Los tripulantes intentaron evadir a las autoridades, pero finalmente fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades competentes.

El alcaloide incautado tiene un valor estimado superior a los 50 millones de dólares en el mercado internacional, según la información de la Armada de Colombia. La operación representa un importante golpe financiero para las organizaciones criminales involucradas.

En respuesta a la pregunta sobre el motivo de la operación, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana actuaron para evitar que el cargamento llegara a su destino final, interrumpiendo así el flujo internacional de drogas y debilitando la operatividad de las redes delictivas.

Tres extranjeros, dos dominicanos y
Tres extranjeros, dos dominicanos y un venezolano, resultan capturados transportando cocaína y marihuana valoradas en más de 50 millones de dólares - crédito Armada

Armada de Colombia incautó más de 50 millones de dólares en coca en el Pacífico

Las autoridades confiscaron más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína en el Pacífico central, tras la detención de cinco personas en una operación que también permitió interceptar dos embarcaciones y decomisar combustible y equipos de comunicación.

La Armada Nacional de Colombia informó que la droga, valorada en más de 56 millones de dólares, tenía como destino organizaciones criminales vinculadas a rutas marítimas de narcotráfico. Este dato posiciona el operativo como uno de los golpes más recientes y contundentes contra el tráfico ilegal en la región.

El operativo, liderado por la Fuerza Naval del Pacífico bajo el mando del contralmirante Mauricio Gutiérrez, se apoyó en sistemas de radar e inteligencia militar. Según detalló Gutiérrez, las interdicciones ocurrieron a diez millas náuticas de bocas del río San Juan y a sesenta millas náuticas de Buenaventura, áreas previamente identificadas como puntos críticos para el tránsito de embarcaciones con cargamentos ilícitos.

Un cargamento de más de
Un cargamento de más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína incautado por la Armada Nacional en el Pacífico central - crédito Ministerio de Defensa

El despliegue de unidades navales permitió ubicar e interceptar las embarcaciones antes de que pudieran avanzar hacia el mar abierto. Las autoridades aseguraron combustible y equipos de comunicación, elementos clave para la logística de las redes delictivas.

El Ministerio de Defensa subrayó que, en lo que va del año, la Armada ha decomisado cerca de 100 toneladas de estupefacientes, lo que refleja una continuidad en la presión sobre las rutas del narcotráfico marítimo y fluvial. Estas acciones forman parte de una estrategia permanente para detectar, interceptar y desarticular las rutas empleadas por organizaciones criminales en el Pacífico colombiano.

En respuesta a la pregunta sobre el resultado de la más reciente operación antidrogas en el Pacífico central colombiano: La Armada Nacional incautó más de 1,3 toneladas de clorhidrato de cocaína, detuvo a cinco personas y decomisó equipos logísticos, golpeando el flujo de drogas hacia mercados internacionales y reafirmando la efectividad de sus tácticas de vigilancia y control.

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