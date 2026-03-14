Westcol afirmó que tenía intenciones de ser alcalde y aseguró que tiene el perfil: “Yo no necesito el dinero de la gente”

El "streamer afirmó que se veía como un perfil viable para lanzarse a la política, debido a que sus escándalos no se relacionan con estafas, como ocurre con otros creadores de contenido - crédito @rechismes/Instagram

En una reciente transmisión en vivo por Kick, el creador de contenido Westcol sorprendió a su audiencia al anunciar de manera directa su intención de incursionar en la política colombiana y postularse como alcalde en el futuro. El streamer, uno de los más influyentes del país, defendió su postura a su particular manera.

La declaración llega en un momento de amplia visibilidad para el paisa, quien viene de protagonizar eventos masivos como Stream Fighters 4, a la par que mantiene su participación con W Sound y en la Kings League. Sus palabras generaron debate inmediato en redes sociales, marcando un nuevo episodio en su acercamiento a la agenda pública nacional en plena temporada de elecciones en el país.

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Durante la transmisión, Westcol fue enfático al explicar por qué desea entrar a la política y, en particular, por qué le gustaría ser alcalde. “Yo quiero ser alcalde primero. No necesito el dinero de la gente. Yo ya hice mi plata”, afirmó ante sus seguidores, subrayando que sus motivaciones no pasan por intereses económicos sino por convicciones personales.

“Estoy arriesgando mi vida, viejo. Yo estando tranquilo, brother. Yo no tengo esa necesidad”, sostuvo.

El streamer insistió en su honestidad y transparencia como rasgos distintivos. “A mí no me han funado por robar, a mí no me han funado por estafar, a mí no me han funado por ningún delito. Yo siempre he sido una persona correcta”, señaló, marcando distancia respecto a otros creadores de contenido que sí han sido señalados por fraudes o escándalos.

Westcol destacó la singularidad de su caso en el entorno digital colombiano: “Es hasta impresionante que yo sea un creador de contenido tan grande en Colombia que no haya estado involucrado en ninguna estafa”. Lamentó que, en contraste, muchos colegas hayan sido vinculados a polémicas con plataformas de créditos o esquemas irregulares.

También defendió su actividad profesional en el sector de apuestas en línea: “Lo único que yo trabajo es con el casino, que está autorizado por Coljuegos. O si no, no trabajaría con él. O sea que está autorizado por la gobernación”, explicó, remarcando el carácter legal de su relación comercial y su compromiso con la normativa vigente.

Una vez el clip con sus comentarios se difundió en plataformas digitales, los comentarios no se hicieron esperar. Muchos de ellos, medio en broma medio en serio, atacaron la intención del creador de contenido. “Primero cambie el vocabulario”, “Claro amor y tendrás los votos más importantes el tuyo y el de tu ma”, “Estamos jodidos y con luisa lagarta de primera dama”, “Estudie”, “Uy no panita, no haga eso”, fueron algunas de las respuestas más destacadas

Westcol y su interés por la política: una historia de larga data

El streamer aseguró que estaría dispuesto a realizar seguimiento a lo que sucede en la política nacional - crédito Westcol/Kick

El interés de Westcol por la política no es nuevo. En octubre de 2025, durante una transmisión desde una piscina en Cali, el streamer ya había dejado entrever su intención de participar en la vida pública. En esa ocasión, tras un incidente de seguridad que se volvió viral, sorprendió a sus seguidores al expresar: “Quiero entrar en política. En ese momento, quiero entrar en política. Pero no entrar en política de una manera privada, entrar, entrar en política de una manera pública”.

En ese mismo contexto, Westcol manifestó su deseo de hacer seguimiento al uso de los recursos públicos y garantizar que la ciudadanía conozca cómo se gestionan. “Que todo el mundo sepa qué está pasando, qué se está haciendo”, indicó entonces, subrayando que su aspiración implicaría “arriesgar mi vida durísimo” para lograr ese objetivo.

Aquel episodio fue uno de los primeros en los que el streamer planteó la posibilidad de incidir en la agenda pública, anticipando la postura que hoy reafirma en sus transmisiones. En esa oportunidad incluso afirmó que le gustaría transmitir un debate presidencial.

El paisa afirmó que le gustaría montar un en vivo con los dos candidatos más fuertes de las próximas elecciones - crédito Westcol/Kick