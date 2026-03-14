Roy Barreras arremetió contra Juan Manuel Galán por respaldar a Paloma Valencia: “Enterró el pasado lejos de la tumba de sus padres por un puestico”

El candidato presidencial recordó un trino de 2018 de Juan Manuel Galán en el que rechazaba una alianza con el uribismo - crédito Colprensa y EFE

El candidato presidencial Roy Barreras cuestionó públicamente el respaldo del Nuevo Liberalismo a la campaña de Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

El pronunciamiento se produjo el sábado 14 de marzo a través de su cuenta en la red social X, donde el aspirante a la Presidencia recordó una publicación realizada en 2018 por Juan Manuel Galán sobre la posibilidad de establecer alianzas con el uribismo.

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En ese mensaje del pasado, Galán había manifestado su desacuerdo frente a ese escenario político y lo relacionó con el papel histórico del liberalismo frente al uribismo. “Negociar una alianza con el uribismo me dejó perplejo y aterrado. A Cesar Gaviria se le olvidó la persecución y acoso a nuestro ejercicio como opositores, cuando las ideas liberales fueron la antítesis del uribismo”, escribió entonces.

A partir de esa publicación, Barreras respondió a Galán con un mensaje crítico frente al respaldo otorgado por el Nuevo Liberalismo a la candidatura de Valencia, que recientemente anunció a Oviedo como su fórmula vicepresidencial para las elecciones presidenciales de 2026.

En su publicación del 14 de marzo, el candidato del Frente por la Vida señaló: “La traición del extinto galanismo: la de Galan, la de Lara : Enterrar el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista que no será porque aquí estamos!”.

Las declaraciones se producen en medio de las reacciones políticas que ha generado la alianza entre la senadora del Centro Democrático y el exdirector del Dane, luego de los resultados de la consulta de centro-derecha.

Barreras acusó a Galán de “enterrar el pasado lejos de la tumba de sus padres a cambio de un puestico en el gobierno uribista” - crédito @RoyBarreras/X

Barreras cuestionó la postura de Juan Daniel Oviedo

Antes de referirse al respaldo del Nuevo Liberalismo a la candidatura de Valencia, Barreras ya había formulado críticas frente a la inclusión de Juan Daniel Oviedo dentro de esa campaña presidencial.

El aspirante del Frente por la Vida, quien resultó ganador de la consulta de esa coalición para las elecciones presidenciales, cuestionó lo que considera un cambio en la posición política de Oviedo frente a temas como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el proceso de paz.

A través de sus redes sociales, Barreras expresó dudas sobre la forma en que el economista ha abordado estos asuntos desde que fue anunciado como fórmula vicepresidencial.

“Si Oviedo así defendió la JEP en su primer día de trabajo, no me imagino lo que podría ser defendiendo la Paz…#FerreaDefensa ¿no le dio periodicazo? #UstedHaSidoEngañado”, escribió el candidato presidencial.

Roy Barreras y su fórmula vicepresidencial

Roy Barreras confía en la experiencia de Martha Lucía Zamora para transformar al país - crédito Colprensa/EFE

En medio de la discusión sobre las fórmulas presidenciales, Barreras también se refirió a la elección de la persona que lo acompañará en la contienda electoral.

En otra publicación en redes sociales, el candidato aseguró que su fórmula vicepresidencial tendrá una posición definida frente al Estado Social de Derecho y cuestionó las decisiones adoptadas en otras campañas. “Mi fórmula vicepresidencial no dudará tanto como Oviedo que no sabe qué le conviene más (a él) si la Alcaldía o la Vicepresidencia. Mi fórmula tiene un claro compromiso con el Estado Social de Derecho y no con sus ambiciones personales”, escribió.

“Yo no dudo en la escogencia porque no tengo jefes a quien consultarle como Paloma Valencia”, señaló en otro mensaje publicado en su cuenta.

Martha Lucía Zamora es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, con estudios en la Universidad de Salamanca en España - crédito suministrado infobae

A dos meses de la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo de 2026, los distintos ya definieron las personas que integrarán sus fórmulas vicepresidenciales.

El 12 de marzo de 2026, durante el Congreso Nacional de Municipios realizado en Cartagena, Roy Barreras anunció que la exdirectora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, será su fórmula vicepresidencial. El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones Julio César Turbay.

Durante su intervención, el candidato destacó la trayectoria de Zamora en el sector público. “Una fiscal general ha sido magistrada, acaba de estar en la JEP ha sido defensora pública, ha trabajado en asuntos de paz, ha defendido a las víctimas, fue además la directora de la agencia de defensa de la nación y me enorgullece la fórmula vicepresidencial; espero que la vicepresidenta de Colombia sea la doctora Marta Lucía Zamora”, afirmó.

En ese mismo espacio añadió: “Mi fórmula vicepresidencial no es alguien que anteponga sus intereses personales. No es una figura que busque el estrellato”.