Pacientes Colombia calificó como “homofobia” mensajes del presidente Petro en contra de Juan Daniel Oviedo

La asociación reaccionó la mañana del sábado 14 de marzo a las palabras que el mandatario dejó la tarde del viernes 13 de marzo en su cuenta de X - créditos Catalina Olaya y Cristian Bayona / Colprensa | @Pacientesco/X

Luego de la polémica que despertaron las declaraciones que el presidente Petro ha dejado en su cuenta de X refiriéndose a la adhesión de Juan Daniel Oviedo a la campaña de la candidata Paloma Valencia como su fórmula vicepresidencial, la asociación Pacientes Colombia reaccionó a sus palabras.

La mañana del sábado 14 de marzo de 2026 y mediante un mensaje por su cuenta de X, el colectivo rechazó la publicación del mandatario, en su mensaje etiquetó la cuenta de la Procuraduría General de la Nación, con el objetivo de que se investigue esta acción.

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“Rechazamos los mensajes DE HOMOFOBIA del presidente @petrogustavo en contra de DANIEL OVIEDO, Sres @PGN_COL no más silencio frente a los abusos del presidente, no más ingerencia en política por parte de Petro”, inicia el mensaje de la cuenta @Pacientesco.

crédito @Pacientesco/X

Al final del mensaje, Pacientes Colombia sentenció en su publicación que “así como Colombia respeta (la) orientación sexual de Petro, respeta la de los demás presidente”.

Estas palabras surgieron como réplica a la publicación que Petro dejó la tarde del viernes 13 de marzo, día límite para la inscripción de las fórmulas vicepresidenciales de los 14 aspirantes a la Presidencia de Colombia.

“Qué tal algunos de mis amigos y amigas de los barrios populares del sur de Bogotá y del occidente votando en consulta por el que les pareció el menos derechoso de la manada solo porque habló bien de Petro”, señala al principio el jefe de Estado.

En la parte final del mensaje agregó: “Aquí estamos es para defender el salario vital a como de lugar. Es la vida de la familia, de los hijos y del prójimo. Lo demás son plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros”.

El presidente Petro publicó el 13 de marzo en X un mensaje dirigido a sus votantes del sur y el occidente de Bogotá, en el que advirtió que hay candidatos que son "plumas y lentejuelas que esconden a los vampiros"- crédito @Petrogustavo/X