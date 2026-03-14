Lo atracaron tres hombres tras pedir un carro en una app de transporte en Bogotá: así los capturó la Policía

Un reporte oficial confirmó que los presuntos implicados fueron presentados ante las instancias pertinentes, mientras el vehículo utilizado en el hecho permanece bajo investigación para descartar vínculos con casos similares - crédito @PoliciaBogota / X

Tres hombres fueron capturados en el barrio San Felipe, localidad de Barrios Unidos, tras cometer un hurto a un usuario que solicitó un servicio de transporte mediante una plataforma digital.

La policía interceptó el vehículo en el que escapaban y recuperó pertenencias avaluadas en más de seis millones de pesos.

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Un estudiante universitario pidió transporte por aplicación el 13 de marzo de 2026 en Bogotá. Apenas una cuadra después de iniciar el trayecto, dos individuos subieron al vehículo y, mediante intimidación, lo despojaron de sus pertenencias.

La víctima pidió auxilio y, gracias a la rápida respuesta de la comunidad y las autoridades, agentes de la Policía interceptaron a los tres presuntos delincuentes y recuperaron los objetos robados.

Antecedentes judiciales de los capturados

Las autoridades informaron que uno de los detenidos tiene un historial penal relevante. La Secretaría Distrital de Seguridad señaló a ambos medios que este hombre tiene antecedentes por tentativa de homicidio y hurto calificado y agravado. Según el reporte oficial, ya había cumplido una condena de 10 años en un centro carcelario.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron un bolso con objetos personales sustraídos de la víctima, entre los que se encontraban tres teléfonos celulares de alta gama.

Una denuncia inmediata permitió la localización de los sospechosos, quienes habrían asaltado a un pasajero minutos después de iniciar un recorrido, según confirmaron fuentes policiales y medios locales - Policía Nacional

La víctima confirmó que se trataba de sus pertenencias, en especial materiales universitarios.

Tras las capturas, la Policía Metropolitana de Bogotá presentó a los tres implicados ante la Fiscalía General de la Nación. El vehículo involucrado fue incautado e inmovilizado, y será objeto de investigación para establecer si estuvo vinculado a otros hechos similares en Barrios Unidos, señalaron las autoridades a ambos medios.

Seguridad en plataformas digitales y recomendaciones

De acuerdo con datos citados por El Espectador, en 2025 se registraron más de 123.000 casos de hurto a personas en Bogotá. De estos delitos, el robo de celulares se destaca, con más de 30.000 teléfonos sustraídos el último año.

Las autoridades recomiendan siempre verificar los datos del conductor y del vehículo antes de abordar, compartir el trayecto en tiempo real, evitar autos no registrados en la aplicación y utilizar la línea 123 ante cualquier emergencia.

Finalmente, las instituciones reiteraron la importancia de usar los canales oficiales de denuncia y adoptar medidas de precaución al emplear plataformas digitales, con el fin de reforzar la seguridad en el transporte urbano.

La policía captura a dos hombres tras intento de robo en supermercado de Bosa

Dos hombres fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá el viernes 13 de marzo de 2026 tras intentar robar un supermercado en el barrio Las Margaritas, localidad de Bosa.

La intervención fue posible gracias al seguimiento en tiempo real realizado desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), según informó la Secretaría de Seguridad.

El caso se coordinó desde el C4 y de esta forma los uniformados en tierra desplegaron el operativo que les ayudó a dar con los dos ladrones - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Durante el operativo, una de las 424 cámaras instaladas en el sector permitió ubicar a los sospechosos mientras intentaban huir, facilitando a los uniformados anticipar su ruta de escape y bloquear la salida de la zona.

Se incautaron una motocicleta y un arma de fuego que, de acuerdo con las autoridades, habrían sido destinadas a facilitar la huida. Los detenidos enfrentan cargos por hurto y porte ilegal de arma de fuego, precisó la entidad responsable de seguridad.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, destacó la coordinación entre las instituciones y el uso de tecnología: “Estamos desplegando toda la capacidad operativa y tecnológica para anticiparnos al delito y capturar a quienes intenten afectar el patrimonio de los bogotanos. Cada cámara, cada patrulla y cada denuncia ciudadana cuentan para cerrarles el paso y llevarlos ante la justicia”, declaró en relación al resultado del operativo.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, en 2025 el hurto a comercio en Bogotá se redujo en 30,3 %, un resultado vinculado al fortalecimiento policial y el uso estratégico de herramientas tecnológicas.

Los delincuentes pretendían escapar en una motocicleta, y al momento de la requisa se les encontró un arma de fuego - crédito @SeguridadBOG/X

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho sospechoso a la Línea 123, subrayando la importancia de la denuncia oportuna para activar la respuesta inmediata.