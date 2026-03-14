Laura Pausini rinde homenaje a Shakira en su nuevo álbum ‘Yo Canto 2′: así suena su versión del clásico ‘Antología’

Laura Pausini incluyó 'Antología' de Shakira en su nuevo álbum 'Yo Canto 2, reinterpretando el clásico de 1995 - crédito @laurapausinitv/YouTube

La cantante italiana Laura Pausini lanzó su nuevo álbum Yo Canto 2, un proyecto de versiones que continúa la línea iniciada con su primer disco de homenajes Yo Canto en 2006.

Este nuevo trabajo recopila canciones emblemáticas del pop en español que han tenido un impacto significativo en la historia musical del mundo hispanohablante. Es así como ofrece una perspectiva renovada sobre clásicos de España, América Latina y otras regiones, rindiendo tributo a compositores y artistas cuyas obras han acompañado a Pausini a lo largo de su trayectoria.

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Entre los temas incluidos destaca Antología de Shakira, que Pausini reinterpretó manteniendo la esencia romántica y melódica del original, incorporando su sello vocal y su enfoque emocional.

La nueva versión de ‘Antología’

“Antología” fue escrita por Shakira en 1995, inspirada en su primer amor y parte del álbum Pies Descalzos - crédito Sony Music y @laurapausini/Instagram

Antología es uno de los temas más reconocidos de Shakira, incluido originalmente en su álbum Pies Descalzos de 1995. La canción refleja un momento crucial en la carrera de la artista colombiana, cuando comenzaba a consolidarse como compositora y cantante de pop-rock en español. La letra, poética y melancólica, aborda un amor profundo y nostálgico, centrado en las enseñanzas y recuerdos que deja una relación.

Shakira escribió esta canción en su adolescencia, cuando tenía apenas 15 años, inspirándose en su primer amor con un joven llamado Oscar Ulloa. Según diversos relatos, él era un empresario que la esperaba diariamente a la salida del colegio, mostrando un interés constante y sincero.

La composición captura la inocencia y la intensidad de los primeros sentimientos románticos, convirtiéndose en un clásico del repertorio de la cantante y en una referencia de la música latina de los años noventa.

Laura Pausini lanzó en 2026 su álbum Yo Canto 2, un proyecto de versiones de canciones icónicas en español y latino - crédito @laurapausini/Instagram

Al incluir Antología en su nuevo álbum, Pausini hace un gesto de respeto hacia Shakira, destacando la influencia de la colombiana en la música pop contemporánea y reafirmando la relevancia de su obra en distintas generaciones. La versión de Pausini mantiene el romanticismo original y ofrece al público una interpretación distinta, enfocada en la expresividad vocal y la emoción que caracterizan su estilo.

Yo Canto 2 fue lanzado en español el 13 de marzo de 2026, mientras que la versión en italiano, titulada Io Canto 2, se estrenó un mes antes, el 6 de febrero de 2026. Ambos formatos forman parte del mismo proyecto bilingüe, orientado a celebrar la música desde la perspectiva de Pausini y a conectar con su público internacional.

El álbum incluye versiones de otros artistas destacados como Gloria Estefan con Oye mi canto, Fito Páez con Mariposa Tecknicolor, Juan Luis Guerra con Bachata Rosa, Mecano con Hijo de la luna, Natalia Lafourcade con Hasta la raíz, Ricky Martin con Livin’ la Vida Loca, entre otros. Cada interpretación busca reflejar el estilo original, respetando la esencia de las composiciones, mientras se integra la voz y el enfoque interpretativo de Pausini.

El álbum busca rendir tributo a canciones significativas para Pausini, reinterpretadas con su estilo vocal y emocional - crédito @laurapausini/Instagram

El proyecto musical incluye también una versión de Mi historia entre tus dedos de Gianluca Grignani, canción del cantante italiano que, a pesar de su origen, se ha consolidado como un tema ampliamente reconocido en español a nivel mundial.

Gira mundial que aterrizará en Colombia

Yo Canto 2 también marca una etapa relevante en la carrera de Laura Pausini, pues su lanzamiento estuvo acompañado del anuncio de la gira mundial Yo Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027. La gira comenzará el 27 de marzo en Pamplona, España, y se extenderá por diversas ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos.

Entre las fechas ya confirmadas, destaca la presentación de la italiana en Colombia, programada para el 22 de abril de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá, donde Pausini interpretará los temas de su nuevo álbum y algunos de los clásicos que la han llevado a ser una de las artistas más reconocidas del pop a nivel mundial.