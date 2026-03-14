Laura Barjum sacudió las redes sociales al compartir su postura sobre la monogamia y la fidelidad: “Me dieron ganas de poner el cuerno”

la exvirreina Universal dio un concepto que causó revuelo en redes sociales, afirmando que no creía en la fidelidad en las relaciones de pareja - crédito @mujeressinfiltrorcn/Instagram

Laura González Ospina, conocida como Laura Barjum, se consolidó como una figura influyente en el entretenimiento colombiano y las redes sociales, trascendiendo el título de Virreina Universal en Miss Universo 2017 para desarrollar una carrera que la llevó a la actuación y a tener roles como presentadora en la televisión, a lo que se sumó su incorporación al proyecto teatral Las Bartenders, que actualmente realiza funciones los fines de semana en Casa E.

Adicionalmente, la caleña destacó por la creación de contenido en redes sociales, compartiendo hechos de su vida cotidiana pero también consejos de belleza, o aspectos relacionados con sus distintos proyectos laborales.

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La relación sentimental más visible de Barjum la desarrolló con el presentador, locutor y músico Diego Sáenz, vínculo que comenzó en 2021 cuando ambos coincidieron en MasterChef Celebrity. Su complicidad, reflejada en pantalla, se convirtió en objeto de seguimiento en medios y redes sociales, al punto que trascendió el programa del Canal RCN y los volvió una de las parejas más seguidas de la farándula colombiana.

Sin embargo, en septiembre de 2023, la pareja confirmó el término de su unión. Lejos de ventilar conflictos internos, faltas de respeto o la presencia de terceras personas en la relación, ambos aseguraron que los proyectos profesionales de cada uno tomaron rumbos diferentes y eso derivó en la decisión de terminar su noviazgo.

Diego Sáenz y Laura Barjum iniciaron una relación sentimental cuando coincidieron en 'MasterChef Celebrity' - crédito cortesía Canal RCN

Durante este periodo, Barjum se trasladó a Estados Unidos para profundizar en su formación actoral y participar en nuevas producciones, mientras que Sáenz se enfocó en sus actividades en el ámbito gastronómico y radial en Colombia. La expareja coincidió en que la separación fue resultado de una evolución natural, pero las recientes declaraciones de la exreina de belleza fueron tomadas en las redes sociales como un indicio de cuentas pendientes con el pasado.

Durante su paso por el programa Mujeres sin filtro del Canal RCN, Barjum sorprendió al expresar abiertamente su escepticismo frente a la monogamia y la fidelidad tradicional. Allí relató que, tras el fin de su relación más reciente, constató situaciones de infidelidad y cuestionó el modelo tradicional de relaciones exclusivas.

La exreina de belleza detalló que la experiencia de enterarse de infidelidades al concluir su anterior noviazgo con Sáenz (al que no se refirió con nombre propio) le llevó a reflexionar sobre sus propios deseos dentro de las relaciones de pareja.

Los comentarios de Laura Barjum desataron reacciones encontradas en redes sociales y entre las mismas panelistas de 'Mujeres sin filtro' - crédito @laurabarjum/Instagram

“A mí todos mis exnovios me han puesto el cuerno. Yo no creo en la monogamia, Flavia. Todas esas veces anteriores, en mis relaciones a mí me dieron muchas ganas de poner el cuerno. Ay, por favor, me dieron ganas de poner el cuerno. No una, sino varias veces”, declaró al panel de presentadoras del formato que incluye a Flavia Dos Santos, Natalia Sanint, Kika Nieto y María Cecilia Botero.

Barjum subrayó además su preferencia por acuerdos claros y abiertos en el seno de una relación, más cerca del “acuerdo hablado” que del poliamor, remarcando que lo fundamental para ella es la comunicación explícita de los límites y necesidades afectivas de ambas partes: “Dentro de todo, quiero que nos cuidemos el corazón. O sea, las cosas que a uno le duelan, es importante ponerlas sobre la mesa. Cosas que te hagan sentir incómoda, yo quiero saberlas y quiero evitarlas. Con amigos y amigas, no nos vamos a meter”, expresó la presentadora ante cámaras.

Al difundirse el fragmento con las palabras de Barjum, las reacciones en redes sociales fueron divididas. Mientras algunos usuarios estuvieron de acuerdo con el valor exagerado que se le daba a la fidelidad en la sociedad, otros consideraron que sus palabras obedecían más a sus experiencias de vida antes que a un comentario que tuviera en cuenta otro tipo de elementos.