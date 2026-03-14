Colombia

La Registraduría despidió de su cargo a funcionaria que habría participado en política con polémico video: “Es impresionante”

En el comunicado oficial, la entidad informó que se dio paso a la apertura de una investigación disciplinaria sobre el caso, y que había advertido que estas expresiones estaban prohíbidas

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La joven saludó con entusiasmo a la candidata Paloma Valencia, a su fórmula vicepresidencial y al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito @JUANCAELBROKY/X

La Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció tras la difusión de videos en los que una funcionaria de la entidad, identificada como Camila Gómez, aparecía realizando comentarios políticos y portando el chaleco institucional.

En respuesta, la entidad anunció que apartó de su cargo de manera inmediata a la empleada supernumeraria, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos.

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“Frente a una aparente participación en política de una funcionaria supernumeraria de la entidad, se tomó la decisión de apartarla de su cargo de manera inmediata, en cumplimiento de los deberes legales y constitucionales que rigen a los servidores públicos“, dijo puntualmente la entidad.

La Registraduría explicó que estas
La Registraduría explicó que estas expresiones están prohibidas entre los empleados de la entidad - crédito Registraduría

En el comunicado oficial explicaron que el video, que circula en redes sociales, fue remitido a la Oficina de Control Disciplinario con el objetivo de adelantar las investigaciones correspondientes.

Del mismo modo, la Registraduría dijo que se ha advertido reiteradamente a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos.

“De manera permanente, la Registraduría Nacional, a través de su Oficina de Control Disciplinario, ha advertido a sus funcionarios, mediante memorandos internos, que deben abstenerse de incurrir en cualquier conducta relacionada con participación en procesos políticos”, agregó la Registraduría.

El organismo enfatizó que la ejecución de este tipo de conductas constituye una falta disciplinaria grave, según lo dispuesto en los artículos 60 y 65 de la Ley 1952 de 2019, y podría tipificarse como delito de intervención en política conforme al artículo 422 de la Ley 599 de 2000.

La mujer publicó en sus
La mujer publicó en sus historias de Instagram clips sobre los candidatos de derecha - crédito Fotomontaje Infobae (@JUANCAELBROKY/X)

“A través de los canales de comunicación interna, la entidad ha realizado de forma constante un llamado a sus funcionarios para que se abstengan de participar, bajo cualquier modalidad, en actividades de carácter político. La Registraduría Nacional reitera este llamado y reafirma su compromiso con la integridad, transparencia y neutralidad del proceso electoral”, concluyó el comunicado.

La sanción fue adoptada tras la denuncia pública realizada por el presidente Gustavo Petro, que publicó en la red social X un mensaje sobre el caso. El mandatario compartió el video en el que Gómez da la bienvenida oficial al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a la candidata Paloma Valencia, además de saludar a Juan Daniel Oviedo durante la inscripción de la candidatura presidencial.

“¡Ay dios!, ahí no más van como 50.000 hectáreas de tierra juntas en dos personas de este video y sin producir una mata de yuca y así quieren volver a gobernar a Colombia (sic)”. La publicación del mandatario desencadenó la apertura de la investigación disciplinaria interna y la decisión de separar a la funcionaria.

La mujer habría saludado con
La mujer habría saludado con emoción a la candidata Paloma Valencia - crédito @JUANCAELBROKY/X

Detalles del video

En la grabación, que dura cerca de dos minutos, la funcionaria se muestra emocionada y expresa frases como: “Desde la Registraduría estamos acompañando el último día de inscripción de candidatos, la emoción que se vive acá es impresionante. Estoy con la convicción intacta de que este cuatrienio que se viene para nuestro país va a ser el mejor de la historia”.

Posteriormente, saludó de manera oficial a Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo y al expresidente Uribe.

Cabe recordar que el proselitismo es la acción de buscar adeptos para una causa o ideología, especialmente en el ámbito político, donde implica captar simpatizantes mediante campañas o mensajes públicos.

La funcionaria de la Registraduría habría realizado comentarios políticos y saludó de manera oficial a candidatos, lo que podría configurarse en proselitismo. En el sector público, estas conductas están prohibidas para asegurar la neutralidad institucional durante procesos electorales y evitar que funcionarios influyan en la opinión o preferencia de los ciudadanos.

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