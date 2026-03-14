Juanpis González recordó entrevista con Paloma Valencia: “Uno no ayuda a la gente desde la pobreza, uno ayuda desde la riqueza”

La senadora busca convertirse en la primera mujer en ser elegida como presidenta de Colombia - créditos @juanpisgonzalez/IG | Equipo de campaña Paloma Valencia

Luego de que se confirmaron los 13 aspirantes presidenciales con su fórmula vicepresidencial el viernes 12 de marzo de 2026, el comediante, activista y creador de contenido Alejandro Riaño compartió una de las entrevistas que dejó ver las aspiraciones de una joven senadora Paloma Valencia, y que dejó ver sus posiciones sobre varias problemáticas que, de seguro, serán el centro de los próximos debates que se avecinan.

Aspectos como la superación de la pobreza, propuestas sobre justicia, impunidad, el Acuerdo de paz, la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), la violencia, seguridad, narcotráfico, el rol de las mujeres en la política y su relación con el expresidente Álvaro Uribe fueron algunos de los puntos que abarcaron la conversación que se llevó a cabo en 2020 en uno de los pasajes del Congreso.

Sin embargo, el famoso personaje de Riaño (y que llevó a cabo la entrevista) ‘Juanpis González Pombo’, compartió la noche del viernes 13 de marzo en su cuenta de Instagram uno de los fragmentos que generó decenas de reacciones entre los usuarios

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“Si a usted le va bien, usted puede ayudar a mucha gente. Uno no ayuda a la gente desde la pobreza, uno ayuda desde la riqueza. Y la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada. Eso es lo que ha permitido que la humanidad salga adelante”, dijo en esa ocasión Valencia, senadora del Centro Democrático y candidata presidencial para la jornada electoral del domingo 31 de mayo de 2026 en Colombia (primera vuelta).

La congresista que busca convertirse en la primera mandataria en la historia del país, defendió que la superación de la pobreza en Colombia no tiene una respuesta sencilla, aunque destacó avances históricos.

Para ella, hace un siglo, la mayoría de los colombianos no sabía leer y carecía de zapatos, mientras que hoy existe una población más educada, y recalcó que la clave está en la expansión de los mercados y la competencia, pues considera que solo con una buena educación y acceso al mercado las personas pueden prosperar.

A su juicio, el reto es profundizar el capitalismo y garantizar la competencia, dado que “el Estado adjudica rentas” y esto impide que quienes quieren emprender puedan hacerlo en igualdad de condiciones.

La candidata ofreció la entrevista en 2020, pero muchas de sus respuestas tienen vigencia aún en 2026, y como parte de la carrera presidencial cuya primera vuelta de comicios será el domingo 31 de mayo de 2026 - crédito @juanpisgonzalez/IG

También explicó que la regulación de los mercados limita la iniciativa y la innovación, y reiteró que “la riqueza solo se construye en el mercado, en el capitalismo y en la propiedad privada”.

Para Valencia, la historia reciente muestra que la competencia mejora los precios y amplía las oportunidades para todos. Por ende, puntualizó sobre la necesidad de que cualquier persona pueda vender, comprar y participar en igualdad de condiciones, sin barreras regulatorias que favorezcan a unos pocos.

Propuestas sobre justicia, impunidad y reformas institucionales

Paloma Valencia expresó en ese entonces la preocupación por la percepción de impunidad en Colombia, especialmente frente a delitos graves, y consideró que la justicia “no opera para todos igual” y afirmó que en el país “hay una impunidad del noventa y cinco por ciento”.

Ella criticó que algunos sectores se acostumbraron a que la justicia no funcione y que la corrupción sea tolerada, agregó que es urgente una reforma a la justicia, pues percibe que los ciudadanos sienten que “la justicia es para los de ruana”, mientras personas con poder o vínculos políticos logran evadir las consecuencias de sus actos.

Valencia planteó que el Congreso necesita una transformación que permita una mayor cercanía con la ciudadanía y una rendición de cuentas real, y recalcó la importancia de que las instituciones respondan a las necesidades de la gente y no a intereses particulares.

Acuerdo de paz, JEP y tratamiento a las fuerzas armadas

Paloma Valencia abordó el acuerdo de paz y la Justicia Especial para la Paz (JEP) con un enfoque crítico, al considerar que el proceso dejó vacíos en materia de justicia y reparación, especialmente en lo que respecta a las víctimas.

La candidata presidencial cuestionó en ese momento que algunos responsables de delitos graves no reciban sanciones proporcionales y sostuvo que esto afecta la confianza en las instituciones.

Valencia y González charlaron por más de 30 minutos en aquella ocasión - crédito captura de pantalla Juanpis González/YouTube

Valencia defendió la necesidad de que la justicia sea igual para todos y señaló que los miembros de las fuerzas armadas han sido tratados de manera desigual frente a excombatientes de grupos armados ilegales.

Además, ella reclamó que no puede haber una justicia “con privilegios para unos y castigos para otros”.

Al final de este segmento, la senadora insistió en que la paz solo es sostenible si existe verdad, justicia y reparación, y mencionó que las víctimas deben estar en el centro de cualquier proceso.

Para ella, el país necesita una revisión profunda de los acuerdos y de los mecanismos de justicia transicional.

Violencia, seguridad y narcotráfico

Paloma Valencia advirtió sobre el impacto persistente del narcotráfico en la violencia que vive Colombia en ese momento, una situación que no ha cambiado a lo corrido de 2026, luego de que por la lucha antidrogas el país, en cabeza de Gustavo Petro, vivió un momento tenso en las relaciones diplomáticas con su homólogo Donald Trump (EE. UU.).

La aspirante presidencial dijo que el fenómeno de las drogas ilícitas ha alimentado la inseguridad y ha dificultado la consolidación de la paz en varias regiones del país.

Ella aseveró que la respuesta estatal ha sido insuficiente para enfrentar a las organizaciones criminales, y advirtió que el control territorial de los grupos armados sigue afectando a las comunidades rurales, una situación que sigue teniendo matices parecidos en 2026 por parte de la presencia de grupos armados ilegales en varias regiones de Colombia, como el Clan del Golfo (autodenominado ahora Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—), las disidencias de las Farc (al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco) y las Autodefensas Conquistas de la Sierra Nevada (Acsn), por ejemplo.

Según Valencia, el fortalecimiento de la seguridad requiere un enfoque integral, en el que se combata el narcotráfico y, al mismo tiempo, se brinden oportunidades de desarrollo a la población más vulnerable.

Paloma Valencia resaltó el papel del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Sergio Acero / Reuters

La candidata habló en aquella ocasión sobre la importancia de recuperar la presencia del Estado en las zonas más afectadas y de garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del país.

Como si el discurso fuera en 2026, Valencia reafirmó que la lucha contra el narcotráfico es central para cualquier proyecto de seguridad nacional. De hecho, ese fue uno de los puntos centrales que el presidente Petro tuvo con Trump en su reunión bilateral en la Casa Blanca (Washington), el 3 de febrero de 2026.

Mujeres en la política y políticas para madres cabeza de familia: su relación con Álvaro Uribe

Paloma Valencia compartió su visión sobre el papel de las mujeres en la política colombiana y la necesidad de impulsar políticas específicas para madres cabeza de familia.

La candidata presidencial reconoció que la representación femenina ha avanzado, pero consideró que aún existen barreras que dificultan el acceso de las mujeres a cargos de liderazgo.

La congresista que busca saltar a la Presidencia se refirió a las dificultades particulares que enfrentan las madres que sostienen solas a sus familias, señalando que muchas veces quedan excluidas de oportunidades laborales y educativas.

Ella planteó que el Estado debe implementar programas que faciliten su participación en el mercado laboral y garanticen el acceso a servicios de cuidado infantil.

Asimismo, Valencia sostuvo que apoyar a las madres cabeza de familia es fundamental para reducir la pobreza y brindar mayor equidad, y rescató la importancia de que las políticas públicas consideren las realidades y necesidades específicas de las mujeres en Colombia.

La candidata relató que su interés por la política surgió desde la juventud, influida por el ambiente familiar y el compromiso con los asuntos públicos. Ella compartió que su familia ha estado vinculada a debates nacionales y que esto marcó su formación y aspiraciones.

Sobre su trayectoria en el Senado y cómo ha asumido retos en escenarios de alta polarización, Valencia dijo que su trabajo en el Congreso la ha llevado a defender proyectos que considera clave para el país.

Valencia abordó su relación con Álvaro Uribe, reconociendo el papel del expresidente en su carrera dentro del Centro Democrático, al señalar que comparte muchas de sus preocupaciones sobre la seguridad y el desarrollo, pero dejó claro su deseo de imprimir una visión propia a su candidatura y liderazgo político.