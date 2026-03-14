“Hacer real la doble nacionalidad”: Gustavo Petro lanza propuesta para venezolanos en Colombia

Gustavo Petro - La propuesta apareció luego del encuentro sostenido este viernes 13 de marzo entre representantes del Gobierno colombiano y la alta funcionaria venezolana, tras el fallido cara a cara que estaba previsto entre Petro y Rodríguez en zona de frontera | Crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro sorprendió con una propuesta para los ciudadanos venezolanos que permanecen en Colombia al plantear que se haga real la doble nacionalidad con plenos derechos entre ambos países, según información publicada por Semana. La iniciativa fue revelada por el mandatario en su cuenta de X después de que una delegación de su gobierno se reuniera con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La propuesta apareció luego del encuentro sostenido este viernes 13 de marzo entre representantes del Gobierno colombiano y la alta funcionaria venezolana, tras el fallido cara a cara que estaba previsto entre Petro y Rodríguez en zona de frontera. El planteamiento del jefe de Estado abrió un nuevo debate por las implicaciones políticas, jurídicas y sociales que tendría para los ciudadanos de ambos países.

Petro no solo habló de la doble nacionalidad, sino que también propuso una estrategia binacional más amplia que incluye seguridad fronteriza, arancel cero en la comercialización entre ambos países e integración energética con énfasis en energías limpias, citado por Semana. Sus declaraciones se dieron como respuesta a un mensaje previo de Delcy Rodríguez sobre cooperación en materia de gas, electricidad, petróleo y petroquímica.

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La propuesta de Petro para la relación binacional

La iniciativa del presidente fue presentada directamente en sus redes sociales, donde detalló varios puntos de una eventual hoja de ruta entre Colombia y Venezuela. En ese mensaje, el mandatario planteó que la zona binacional debe ser entendida como un espacio de integración entre pueblos y no solo como un corredor de tensión o conflicto.

“Vamos a una actividad coordinada íntegramente para desalojar los grupos armados del narco de la frontera entre Colombia y Venezuela”, expresó Petro, citado por ese medio de comunicación. Esa frase fue la antesala de una propuesta más amplia sobre el vínculo entre las dos naciones y sobre el papel que, a su juicio, deben jugar los ciudadanos a ambos lados de la frontera.

Luego, el jefe de Estado formuló de manera explícita su iniciativa sobre nacionalidad y derechos. “La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela. Propongo arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”, manifestó.

Con esa declaración, Petro dejó sobre la mesa una propuesta que va más allá de la cooperación diplomática inmediata y que apunta a una integración más profunda entre ambos países. El mensaje también sugiere una visión de frontera en la que confluyen asuntos de seguridad, comercio, movilidad humana y energía, todos bajo una idea común de articulación regional.

La respuesta de Delcy Rodríguez y los ejes del acercamiento

La postura del mandatario colombiano se conoció luego de una declaración de Delcy Rodríguez al término del encuentro con la delegación enviada por el gobierno de Petro. En su intervención, la presidenta encargada de Venezuela habló de varios temas de cooperación entre los dos países, especialmente en el sector energético y comercial.

“Intercambio, que Venezuela pueda comprar electricidad a Colombia, que Colombia pueda comprar gas a Venezuela, interconexión gasífera. Eso es uno de los grandes proyectos de la unidad y la integración suramericana y que nosotros podemos estar dando los primeros pasos en esa dirección”, afirmó la funcionaria.

Rodríguez también mencionó la posibilidad de que empresas de ambos países avancen en proyectos conjuntos. “Qué bueno que nuestros países puedan complementar sus grandes potencialidades. Y por eso también en el área de la energía es muy buena noticia que nuestras empresas, tanto Ecopetrol como PDVSA, puedan avanzar en el área del petróleo, en el área del gas y también en el área de la petroquímica”, sostuvo.

En ese mismo contexto, la alta funcionaria hizo referencia a Monómeros como una empresa estratégica de Venezuela en Colombia para la producción de alimentos. “Que Monómeros, que es una empresa estratégica de Venezuela en Colombia para lo que tiene que ver con el buen desarrollo de la producción de alimentos en Colombia, pueda desarrollarse ampliamente. Y por eso es tan importante el mensaje de que cesen las sanciones contra nuestro país”, puntualizó.

Las declaraciones de ambos gobiernos muestran que el acercamiento no se limita a una reunión protocolaria, sino que está acompañado por una agenda concreta en temas sensibles para la relación bilateral. En ese marco, la propuesta de Petro sobre la doble nacionalidad aparece como uno de los elementos más llamativos y polémicos, pues toca directamente la situación de los venezolanos que residen en Colombia y de los colombianos que permanecen en Venezuela.