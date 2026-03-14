Gustavo Petro aseguró que buscará que Colombia y Venezuela ingresen como miembros de pleno derecho a Mercosur

Gustavo Petro aseguró que abogará por Venezuela para que Mercosur levante la suspensión indefinida - crédito Presidencia/Europa Press

Luego de una jornada diplomática entre las cancillerías de Colombia y Venezuela, ambos países anunciaron la realización de una reunión binacional de buena vecindad que tendrá lugar el 23 y 24 de abril en la ciudad venezolana de Maracaibo.

El pacto entre naciones tiene como objetivo reforzar la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones armadas que operan en la zona, reto histórico que condiciona las relaciones bilaterales. Aunque originalmente se esperaba una declaración desde los jefes de Estado —el presidente colombiano Gustavo Petro y la presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez—, la cancelación de ese encuentro motivó que las directrices principales se concretaran a nivel de cancillerías.

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Tras la reunión, el jefe de Estado utilizó sus redes sociales para afirmar que las conversaciones entre naciones han sido un éxito.

El primer mandatario tildó de supremamente exitosa la reunión binacional de ambos países - crédito @petrogustavo/X

A la par, señaló que iba a abogar para que se levanten las sanciones contra el vecino país para que ingrese a Mercosur.

“Ha sido supremamente exitosa la reunión binacional Colombia/Venezuela. Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al mercosur (sic)”, expuso en su cuenta de X .

Cabe recordar que el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aceptó a Venezuela como miembro pleno en 2012. Sin embargo, en 2017 el bloque suspendió al vecino país por violar la ‘cláusula democrática’, por la represión a las protestas populares contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Petro también mencionó que tiene como objetivo trabajar de manera conjunta con el objetivo de combatir el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana.

“Se emprende la coordinación militar integral para destruir el narcotráfico en la frontera. La integración energética avanza y esperamos levantamiento de sanciones Ofac para lograrlo. Se logra acuerdo para reunión específica de la zona binacional (sic)”, señaló el mandatario.

El jefe de Estado planteó la posibilidad de que se les dé la doble nacionalidad a los venezolanos - crédito @petrogustavo/X

En materia de integración, propuso establecer la doble nacionalidad con plenos derechos para los colombianos residentes en Venezuela y los venezolanos en Colombia, junto con la eliminación total de aranceles en el comercio binacional y la adopción de una integración energética priorizando fuentes limpias.

“La zona binacional le pertenece a los pueblos y son el pilar fundamental de la integración real de las dos repúblicas fundadas por Bolívar. Propongo hacer real la doble nacionalidad en términos de plenos derechos para ciudadanos venezolanos en Colombia y para ciudadanos colombianos en Venezuela. Propongo arancel cero en toda la comercialización binacional, integración energética plena priorizando energías limpias”.

Así funcionará la zona franca en la frontera con Venezuela

Delegaciones de Colombia y Venezuela se reunieron en Caracas para avanzar en la creación de la zona franca binacional Refinorte, que estará ubicada en El Zulia - crédito Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Colombia y Venezuela avanzaron en el restablecimiento de su relación económica con la aprobación de la Zona Franca Permanente Especial Agroindustrial Refinorte, que se ubicará en El Zulia, Norte de Santander, y se constituye como la primera zona franca binacional entre ambos países. El proyecto fue anunciado en Caracas durante una visita oficial de la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, según informó el Gobierno colombiano.

Durante los encuentros bilaterales, Morales Rojas destacó que la zona franca busca que los territorios de frontera, afectados históricamente por abandono estatal, cierre de pasos fronterizos y economías informales, se conviertan en espacios de generación de empleo, inversión y oportunidades para sus comunidades.

La zona franca Refinorte, que se proyecta en El Zulia, busca impulsar el empleo, atraer inversión y fortalecer el comercio entre Colombia y Venezuela en la región fronteriza - crédito foto Migración Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Comercio colombiano, el principal objetivo es transformar la dinámica económica y mejorar las condiciones de vida en la zona, apoyando la integración productiva de los dos países.

El proyecto pretende fortalecer actividades agroindustriales, logísticas y comerciales entre Colombia y Venezuela, así como facilitar el comercio binacional y atraer inversión privada. Además, se otorgarán beneficios tributarios y aduaneros a las empresas instaladas en la zona, lo que, según la cartera de Comercio, permitirá impulsar nuevas cadenas productivas y crear empleo formal en Norte de Santander.

La región tiene una fuerte tradición agrícola y ganadera, por lo que se espera que la zona franca ayude a transformar materias primas en productos con mayor valor agregado.