Al empresario Gustavo Aponte, asesinado por sicarios frente a un Bodytech en Bogotá, lo habrían matado por equivocación: esta es la hipótesis de la Fiscalía

Antes de que disparara, el cómplice del sicario (circulo amarillo) ya sale a correr con el objetivo de encender la motocicleta que habían dejado en la estación de gasolina contigua a la escena del crimen - crédito @PasaenBogota/X

La Fiscalía colombiana sostiene una nueva hipótesis sobre el asesinato en Bogotá del empresario Gustavo Aponte: el crimen habría sido consecuencia de una confusión de identidad en el marco de una guerra silenciosa entre esmeralderos.

Esta línea investigativa, reportada por Semana, se desprende de la revisión de registros de cámaras de seguridad y testimonios recogidos en las últimas semanas.

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La Fiscalía considera que Gustavo Aponte fue confundido con un esmeraldero, quien frecuentaba el mismo gimnasio y tenía un notable parecido físico.

El esmeraldero, cuya identidad se reserva por seguridad, contaba con escolta permanente y habría sido el verdadero objetivo perseguido por los autores materiales.

Por el momento, los investigadores aún no descartan que el caso pueda estar vinculado a una extorsión previa, aunque la hipótesis del error de objetivo ha cobrado mayor fuerza tras el análisis de pruebas. Esta hipótesis surge del contexto de violencia en el sector de las esmeraldas, donde varios homicidios evidencian un patrón de ataques planeados.