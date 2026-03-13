Petro insistió en los pasos criminales del uruguayo Sebastián Marset: “Lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia”

El criminal uruguayo fue capturado por las autoridades bolivianas - crédito AFP

El viernes 13 de marzo de 2026, Sebastián Marset, presunto criminal uruguayo buscado por narcotráfico y homicidio, fue capturado en la región de Santa Cruz (Bolivia), durante un operativo de la fuerza pública de ese país.

La detención se realizó en la misma ciudad donde por poco fue arrestado en julio de 2023, cuando logró huir con su familia y permanecía prófugo desde entonces.

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Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió en varias publicaciones en la red social X a la relación directa de Sebastián Marset con estructuras criminales en Colombia.

Según Petro, Sebastián Marset planeaba mandarlo a asesinar por su luicha frontal contra el narcotráfico - crédito @PetroGustavo/X

“Sebastián Marset lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia evangélica y sus cruces financieros se escondían con transferencias religiosas”, declaró inicialmente en la publicación.

Agregó que Marset organizaba conciertos de artistas de Medellín en Miami como parte de sus esquemas de lavado de activos: “Al artista le pagaban por un año todos los conciertos y él les dejaba la administración de la boletería. Los recintos se llenaban de gente que entraba gratis pero en las cuentas aparecían como compradores de boletas”.

En otro mensaje, Petro señaló que, pese a haber dado la orden de captura en Colombia, Marset no fue detenido en el país y resaltó el operativo de las autoridades bolivianas.

“Dije que era él, Sebastián Marset, quien pagaba por asesinar al presidente de Colombia por su lucha contra los narcos, pero si lo hicieron los bolivianos”, aseveró puntualmente.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la captura de Sebastián Marset en Bolivia - crédito @PetroGustavo/X

Y agregó: “‘(...) es el que probablemente asesinó al fiscal Pecci en Cartagena, es él el que incide en la fiscalía general de Colombia con sus socios colombianos, el que se articula en la gran junta del narcotráfico que residía en Dubai’”.

Además, aseveró que la Fiscalía liderada por Francisco Barbosa estaría permeada por actividades ilegales de Marset, al indicar que “puso a su servicio la fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba”.

Petro también reconoció que, actualmente, continuarían los actos de corrupción en la institución judicial. “Quise una fiscalía independiente de la politica, una fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos,sigue el cartel de la toga como nunca”, enfatizó.

Recordó que el presunto narcotráficante había pasado, incluso, por la justicia estadounidense, impunemente: “Pasó por la cárcel de EEUU y salió ileso como todos afirmando que jamás entraría cocaína a EEUU pero ahora lo hacen en todo el mundo, excepto en EEUU (sic)”.