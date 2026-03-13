Colombia

Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

Polo Polo y Dávila obtuvieron un respaldo mínimo en las elecciones del 8 de marzo, quedando ambos fuera de sus aspiraciones políticas y convirtiéndose en objeto de bromas y propuestas satíricas en redes sociales

Guardar
Nicolás Arrieta se burló de
Nicolás Arrieta se burló de la derrota de Miguel Polo Polo y Vicky Dávila tras las elecciones del 8 de marzo, proponiendo que busque trabajo en 'La casa de los famosos' - crédito montaje @miguelpolopolo @nicolasarrieta / Instagram - @VickyDavilaH/X

Miguel Polo Polo, quien ocupa una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afro, quedará fuera del Congreso el 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura, tras no alcanzar el umbral de votos exigido en las recientes elecciones.

La noticia de su derrota, confirmada por la Registraduría en el boletín 76 del preconteo —con el 99,53% de las mesas procesadas y 521.191 votos registrados—, generó una oleada de reacciones y memes en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El resultado no solo marcó el final de la presencia de Polo Polo en el Legislativo, sino que también significó el ingreso de Óscar Benavides como nuevo representante por la circunscripción afro. Benavides, en sus primeras declaraciones, agradeció el respaldo recibido, y señaló: “Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro, a escribir una nueva historia en Colombia”.

El revuelo no tardó en trasladarse a plataformas digitales, donde figuras del entretenimiento y la opinión aprovecharon la coyuntura para pronunciarse. Entre ellas se destacó Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y creador de contenido, quien utilizó el tono irónico que lo caracteriza para referirse a la ausencia pública de Polo Polo tras la derrota.

Nicolás Arrieta aprovechó la derrota
Nicolás Arrieta aprovechó la derrota de Miguel Polo Polo para hacer un video lanzando sátira en redes sociales -crédito @miguelpolopolo/Instagram.

En una publicación en Instagram, Arrieta simuló estar preocupado por alguien que no aparecía desde el 8 de marzo, para finalmente revelar que se trataba del excongresista, generando miles de reacciones y risas entre sus seguidores.

En un video reciente publicado en redes sociales, Nicolás Arrieta recurrió a la sátira y afirmó que se encuentra preocupado por el excongresista, por lo que decidió “ayudarlo” a buscar trabajo. Incluso, recordó que en el reality de convivencia podría encontrar una nueva oportunidad.

“Yo quiero hacerle fuerza para que metan a un nuevo participante en La casa de los famosos, yo quiero proponer a alguien, alguien que se lo merece, que se ha ganado ese lugar y que anda buscando camello; es Miguel (Polo Polo). Él está buscando chamba, hasta sacó más votos que yo cuando estuve en La casa”, dijo en tono humorístico Arrieta.

Tras el bajo respaldo que obtuvieron en las elecciones, Nicolás Arrieta recurrió a la sátira en redes sociales y propuso públicamente que tanto Miguel Polo Polo como Vicky Dávila busquen nuevas oportunidades en “La casa de los famosos”, convirtiendo su derrota política en motivo de burla y tendencia digital - crédito @nicolasarrieta66/ TikTok

El influencer incluso aseguró que Polo Polo tiene futuro en un formato como el de La casa de los famosos, por lo que pidió a sus seguidores que lo apoyaran en caso de postularse. “Él se quemó, pero en La casa de los famosos eso no le va a pasar, vamos a meterlo; seguramente le va mejor que en la política a mi compa Polo Polo”.

Por otro lado, Vicky Dávila, reconocida periodista que incursionó en la política como candidata presidencial por el partido Movimientos Valientes Colombia, participó en la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo de 2026; también fue objetivo de burlas por parte de Arrieta y la calificó como “desempleada”.

Los resultados de la jornada electoral no le favorecieron: Dávila obtuvo poco más de 230.000 votos, lo que representó cerca del 3% del total y la ubicó en el quito lugar.

Bajo ese contexto, Arrieta añadió en su video: “Otra propuesta aparte de Polo Polo es la Vicky (Dávila); también puede ganarse esa vaina; ahí les dejo la propuesta. Vicky para La casa de los famosos, también está buscando camello”, dijo entre risas el youtuber.

Vicky Dávila obtuvo poco más
Vicky Dávila obtuvo poco más de 230.000 votos, lo que fue motivo de burla por parte del creador de contenido Nicolás Arrieta - crédito Lina Gasca/Colprensa

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio ponen fin a su enemistad con un video viral tras disputas por acusaciones y tutelas

El reencuentro entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio, dos de los creadores de contenido más populares de Colombia, sorprendió a miles de usuarios en redes sociales tras varios años de disputas públicas.

Ambos aparecieron juntos en un video subido a la cuenta de Instagram de Arrieta, donde suma más de un millón de seguidores. El ambiente distendido del clip dejó ver que los antiguos desacuerdos, que incluyeron demandas legales y acusaciones abiertas, quedaron atrás, al menos por el momento.

Nicolás Arrieta rompió el hielo bromeando: “Conocí al Cossio y estaba así de chiquito, se tomó la sopita, ¿Vamos a preguntar cómo van esas estafas?”, a lo que Cossio respondió con una sonrisa.

El reciente video compartido en redes sociales muestra a Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio interactuando de manera relajada, luego de meses de confrontaciones públicas que incluyeron señalamientos de fraude - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

El tono relajado y el intercambio de indirectas marcaron un giro inesperado en la relación, después de meses de tensión que comenzaron en 2023 cuando Arrieta acusó a Cossio de promover empresas fraudulentas en redes sociales. Esa acusación derivó en una tutela que Yeferson Cossio perdió en dos ocasiones, un hecho que Arrieta recordó en sus historias: “Jaja a la gente le entra la paz y el amor luego de que pierden una tutela DOS VECES”.

En TikTok, Arrieta dio más detalles del encuentro y aclaró: “En privado me dijo que dejara de pelear y le dije que me cae bien a pesar de lo que había pasado, pero igual le hice el chiste de la estafa... Igual, considero que la gente puede cambiar, esperemos. Sin embargo, no me han llegado más estafas, pero no creo que volvamos a ser amigos”.

Temas Relacionados

Miguel Polo PoloPolo Polo pierde curulNicolás ArrietaVicky DávilaLa casa de los famososElecciones 2026Elecciones ColombiaElecciones al Congreso en Colombia 2026Candidatos presidenciales en Colombia 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se retiró de la carrera Tirreno - Adriático por molestias en su rodilla: esto se sabe

En la previa de la etapa 5 de la carrera italiana, el corredor del equipo español Caja Rural no pudo finalizar la competencia

El ciclista colombiano Fernando Gaviria

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: el colombiano Harold Tejada se lleva el triunfo en la llegada a Apt

En medio de lo que fue una definición de infarto, el corredor huilense del XDS Astana Team se lleva la victoria, consiguiendo su segunda victoria con el equipo kazajo

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

Gobierno Petro busca evitar que suban los precios de las viviendas VIS: este sería el decreto

El Ministerio de Vivienda trabaja en un decreto que obligaría a los constructores a mantener el valor de las viviendas de interés social desde el momento de la firma del contrato hasta el día en que se registra la propiedad a nombre del comprador

Gobierno Petro busca evitar que

Álvaro Uribe exaltó las banderas de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo durante la inscripción de la candidatura en la Registraduría

El exjefe de Estado señaló que la dupla presidencial incluirá en su proyecto político eliminar la discriminación

Álvaro Uribe exaltó las banderas

Elecciones Colombia 2026: estos son los candidatos a Presidente y Vicepresiente para la primera vuelta en mayo

Las fuerzas políticas priorizaron la construcción de coaliciones y la selección de fórmulas vicepresidenciales, enfocando sus tácticas para captar el apoyo de los votantes

Elecciones Colombia 2026: estos son
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó

⁠Malú, de Noticias Caracol, reaccionó a los memes virales por su papel leyendo los resultados de las elecciones: “No tenía ni idea”

El presentador Diego Sáenz reveló incómoda experiencia que vivió con un amigo gay: “Hasta ese día me caía muy bien”

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre la verdadera amistad: “Si usted va a andar con cinco hp que le aplauden todo pa’ eso ande solo”

Deportes

El ciclista colombiano Fernando Gaviria

El ciclista colombiano Fernando Gaviria se retiró de la carrera Tirreno - Adriático por molestias en su rodilla: esto se sabe

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: el colombiano Harold Tejada se lleva el triunfo en la llegada a Apt

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol