Nicolás Arrieta propuso nuevo trabajo para Polo Polo y Vicky Dávila luego de ‘quemarse’ en las elecciones: “Están buscando chamba”

Nicolás Arrieta se burló de la derrota de Miguel Polo Polo y Vicky Dávila tras las elecciones del 8 de marzo, proponiendo que busque trabajo en 'La casa de los famosos' - crédito montaje @miguelpolopolo @nicolasarrieta / Instagram - @VickyDavilaH/X

Miguel Polo Polo, quien ocupa una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción afro, quedará fuera del Congreso el 20 de julio, cuando inicie la nueva legislatura, tras no alcanzar el umbral de votos exigido en las recientes elecciones.

La noticia de su derrota, confirmada por la Registraduría en el boletín 76 del preconteo —con el 99,53% de las mesas procesadas y 521.191 votos registrados—, generó una oleada de reacciones y memes en redes sociales.

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El resultado no solo marcó el final de la presencia de Polo Polo en el Legislativo, sino que también significó el ingreso de Óscar Benavides como nuevo representante por la circunscripción afro. Benavides, en sus primeras declaraciones, agradeció el respaldo recibido, y señaló: “Vamos a recuperar la dignidad de nuestro pueblo negro, a escribir una nueva historia en Colombia”.

El revuelo no tardó en trasladarse a plataformas digitales, donde figuras del entretenimiento y la opinión aprovecharon la coyuntura para pronunciarse. Entre ellas se destacó Nicolás Arrieta, exparticipante de La casa de los famosos Colombia y creador de contenido, quien utilizó el tono irónico que lo caracteriza para referirse a la ausencia pública de Polo Polo tras la derrota.

Nicolás Arrieta aprovechó la derrota de Miguel Polo Polo para hacer un video lanzando sátira en redes sociales -crédito @miguelpolopolo/Instagram.

En una publicación en Instagram, Arrieta simuló estar preocupado por alguien que no aparecía desde el 8 de marzo, para finalmente revelar que se trataba del excongresista, generando miles de reacciones y risas entre sus seguidores.

En un video reciente publicado en redes sociales, Nicolás Arrieta recurrió a la sátira y afirmó que se encuentra preocupado por el excongresista, por lo que decidió “ayudarlo” a buscar trabajo. Incluso, recordó que en el reality de convivencia podría encontrar una nueva oportunidad.

“Yo quiero hacerle fuerza para que metan a un nuevo participante en La casa de los famosos, yo quiero proponer a alguien, alguien que se lo merece, que se ha ganado ese lugar y que anda buscando camello; es Miguel (Polo Polo). Él está buscando chamba, hasta sacó más votos que yo cuando estuve en La casa”, dijo en tono humorístico Arrieta.

Tras el bajo respaldo que obtuvieron en las elecciones, Nicolás Arrieta recurrió a la sátira en redes sociales y propuso públicamente que tanto Miguel Polo Polo como Vicky Dávila busquen nuevas oportunidades en “La casa de los famosos”, convirtiendo su derrota política en motivo de burla y tendencia digital - crédito @nicolasarrieta66/ TikTok

El influencer incluso aseguró que Polo Polo tiene futuro en un formato como el de La casa de los famosos, por lo que pidió a sus seguidores que lo apoyaran en caso de postularse. “Él se quemó, pero en La casa de los famosos eso no le va a pasar, vamos a meterlo; seguramente le va mejor que en la política a mi compa Polo Polo”.

Por otro lado, Vicky Dávila, reconocida periodista que incursionó en la política como candidata presidencial por el partido Movimientos Valientes Colombia, participó en la Gran Consulta por Colombia el 8 de marzo de 2026; también fue objetivo de burlas por parte de Arrieta y la calificó como “desempleada”.

Los resultados de la jornada electoral no le favorecieron: Dávila obtuvo poco más de 230.000 votos, lo que representó cerca del 3% del total y la ubicó en el quito lugar.

Bajo ese contexto, Arrieta añadió en su video: “Otra propuesta aparte de Polo Polo es la Vicky (Dávila); también puede ganarse esa vaina; ahí les dejo la propuesta. Vicky para La casa de los famosos, también está buscando camello”, dijo entre risas el youtuber.

Vicky Dávila obtuvo poco más de 230.000 votos, lo que fue motivo de burla por parte del creador de contenido Nicolás Arrieta - crédito Lina Gasca/Colprensa

Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio ponen fin a su enemistad con un video viral tras disputas por acusaciones y tutelas

El reencuentro entre Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio, dos de los creadores de contenido más populares de Colombia, sorprendió a miles de usuarios en redes sociales tras varios años de disputas públicas.

Ambos aparecieron juntos en un video subido a la cuenta de Instagram de Arrieta, donde suma más de un millón de seguidores. El ambiente distendido del clip dejó ver que los antiguos desacuerdos, que incluyeron demandas legales y acusaciones abiertas, quedaron atrás, al menos por el momento.

Nicolás Arrieta rompió el hielo bromeando: “Conocí al Cossio y estaba así de chiquito, se tomó la sopita, ¿Vamos a preguntar cómo van esas estafas?”, a lo que Cossio respondió con una sonrisa.

El reciente video compartido en redes sociales muestra a Nicolás Arrieta y Yeferson Cossio interactuando de manera relajada, luego de meses de confrontaciones públicas que incluyeron señalamientos de fraude - crédito @nicolasarrieta/ Instagram

El tono relajado y el intercambio de indirectas marcaron un giro inesperado en la relación, después de meses de tensión que comenzaron en 2023 cuando Arrieta acusó a Cossio de promover empresas fraudulentas en redes sociales. Esa acusación derivó en una tutela que Yeferson Cossio perdió en dos ocasiones, un hecho que Arrieta recordó en sus historias: “Jaja a la gente le entra la paz y el amor luego de que pierden una tutela DOS VECES”.

En TikTok, Arrieta dio más detalles del encuentro y aclaró: “En privado me dijo que dejara de pelear y le dije que me cae bien a pesar de lo que había pasado, pero igual le hice el chiste de la estafa... Igual, considero que la gente puede cambiar, esperemos. Sin embargo, no me han llegado más estafas, pero no creo que volvamos a ser amigos”.