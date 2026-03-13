Colombia

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

La actriz compartió en sus redes sociales cómo vivió el momento de descubrir el destino trágico de su personaje en ‘La reina del flow’, revelando emociones encontradas y enviando un mensaje de gratitud para sus fieles seguidores

Guardar

La protagonista confesó que nadie le anticipó el final de su emblemático personaje, sorprendiendo no solo a los fanáticos de la serie, sino también a toda la producción y abriendo el debate sobre las decisiones del guion - crédito carocali / Instagram

El público de La reina del flow recibió un golpe inesperado tras el estreno de la tercera temporada: Carolina Ramírez confesó que nunca le comunicaron de manera anticipada la muerte de Yeimy Montoya, el personaje que la llevó al reconocimiento internacional.

La revelación generó un fuerte impacto entre los seguidores de la serie, que no solo lamentaron el destino de la protagonista, también pusieron en duda las decisiones narrativas de la producción.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El anuncio que sorprendió a la protagonista

Carolina Ramírez, que construyó una sólida carrera en la televisión colombiana con producciones como La hija del mariachi y Séptima Puerta, detalló que su llegada a Colombia para grabar la nueva temporada de la serie vino acompañada de una noticia inesperada.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz relató: “Yo no lo sabía, nunca me lo dijeron, lo intuí en algún momento. Me lo comunicaron cuando ya estaba acá y fue impactante las primeras horas, después cerré los ojos y me llené de mucho amor y agradecimiento y lo asumí”, explicó Ramírez en el video grabado el 21 de diciembre de 2024, poco después de enterarse del destino de su personaje, mismo que hasta ahora sale a la luz.

Carolina Ramírez sorprendió al revelar
Carolina Ramírez sorprendió al revelar que la producción nunca le informó anticipadamente sobre la muerte de Yeimy Montoya en La reina del flow 3 - crédito @carocali/Instagram

La actriz compartió su reacción con sus seguidores, aludiendo al desconcierto y la emoción que le produjo interpretar la fase final de una mujer enfrentando enfermedades terminales.

“Me emociona de alguna manera poder interpretar la fase de una persona que está muriendo, sobre todo, de un personaje como este, del que tengo tantas cosas. Yo siempre creí que ella no iba a llegar a viejita”, sostuvo Ramírez.

El impacto de ‘Yeimy Montoya’ y la controversia por el cierre de su historia

La noticia sobre el final de Yeimy Montoya sacudió a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales. La protagonista, que se consolidó como símbolo de resiliencia y pasión en la trama, fue diagnosticada con el mal de Chagas y lupus durante la temporada, dos enfermedades que deterioraron progresivamente su salud hasta provocar su muerte.

El final de Yeimy Montoya
El final de Yeimy Montoya se debió a un diagnóstico ficticio de lupus y mal de Chagas, enfermedades que deterioraron su salud hasta causar su muerte en la trama - crédito carocali / Instagram

La decisión de los guionistas provocó cuestionamientos entre los fans, que consideraron que el personaje merecía un desenlace diferente, después de haber superado situaciones extremas y enfrentado a los antagonistas de la serie, como Charly Flow, interpretado por Carlos Torres.

Varias críticas giraron en torno a la manera en que el guion abordó la figura de los victimarios y la representación de los personajes femeninos. Para muchos, el final no hizo justicia al recorrido de Yeimy y puso en evidencia una tendencia a desvalorizar a las protagonistas, dándole mayor peso a los antagonistas masculinos.

Carolina Ramírez, entre la nostalgia y el agradecimiento

La intérprete caleña, que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción colombiana, profundizó sobre el proceso de despedirse de Yeimy. “Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos y creo que ya es hora de dejar despegar este personaje”, indicó en el mismo video.

La actriz también reconoció el desafío emocional de mantener en secreto el desenlace de la protagonista durante la producción y antes del estreno. Según sus palabras, pidió comprensión a los seguidores y compartió su gratitud por el acompañamiento masivo que recibió a lo largo de los años:

Los seguidores de La reina
Los seguidores de La reina del flow cuestionaron el desenlace de Yeimy y señalaron una tendencia a desvalorizar a las protagonistas femeninas frente a los antagonistas masculinos - crédito Jacobo Medina/Facebook

“De verdad que lo siento mucho porque, así como fue doloroso para mí, para nosotros, no puedo imaginar para ustedes que han seguido tan de cerca este personaje. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad, con mucho amor. Las historias siempre tienen un final, a veces feliz, a veces no tanto”.

La actriz aprovechó el alcance de sus redes sociales para compartir imágenes y videos inéditos de los últimos días de rodaje, momentos que, según relató, quiso inmortalizar para atesorar recuerdos de la serie.

“Los quiero mucho. Perdón, van a sufrir o sufrieron ya, pero a veces también hay que soltar y soltar a Yeimy es un gran trabajo que tengo que hacer con mucho amor. Estoy orgullosa de lo que hice, de lo que creamos juntos”, concluyó Carolina Ramírez en su emotivo mensaje a los seguidores.

Temas Relacionados

La Reina del FlowCarolina RamírezRedes socialesTelevisión ColombianaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche: último sorteo

Congresista del Centro Democrático analizó si Juan Daniel Oviedo es el “caballo de troya” en la centro derecha: “No lo conozco”

En el panorama político, la alianza del exconcejal de Bogotá y excandidato presidencial a la campaña de la senadora de oposición ha reconfigurado el tablero de la centroderecha, que necesita impulsar una estrategia de unidad frente al oficialismo tras La Gran Consulta por Colombia

Congresista del Centro Democrático analizó

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

La atacante del Chelsea se estaba recuperando de una lesión en Inglaterra, pero su entrenador entregó malas noticias y la jugadora seguirá alejada del combinado nacional

Selección Colombia femenina pierde a

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

La Toty subió algunas imágenes tomadas durante la fiesta posterior a la gala de 2025, sumando una curiosa invitación a la modelo y presentadora alemana Heidi Klum

Sofía Vergara compartió un TBT

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara compartió un TBT

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

Edén Muñoz compartió detalles de su última charla con Yeison Jiménez antes de la tragedia: “Tenía una personalidad bastante única”

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Alzate hizo público video inédito con Yeison Jiménez sobre cómo compusieron ‘Mi venganza’: “Lo tenía guardado”

Deportes

Selección Colombia femenina pierde a

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Óscar Córdoba arremetió contra Jermein Peña tras la expulsión contra Nacional: “Es una estupidez”

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos

Hora y dónde ver en Colombia el GP de China de la Fórmula 1: prueba de fuego para Mercedes y la nueva reglamentación técnica