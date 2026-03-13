La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

La protagonista confesó que nadie le anticipó el final de su emblemático personaje, sorprendiendo no solo a los fanáticos de la serie, sino también a toda la producción y abriendo el debate sobre las decisiones del guion - crédito carocali / Instagram

El público de La reina del flow recibió un golpe inesperado tras el estreno de la tercera temporada: Carolina Ramírez confesó que nunca le comunicaron de manera anticipada la muerte de Yeimy Montoya, el personaje que la llevó al reconocimiento internacional.

La revelación generó un fuerte impacto entre los seguidores de la serie, que no solo lamentaron el destino de la protagonista, también pusieron en duda las decisiones narrativas de la producción.

El anuncio que sorprendió a la protagonista

Carolina Ramírez, que construyó una sólida carrera en la televisión colombiana con producciones como La hija del mariachi y Séptima Puerta, detalló que su llegada a Colombia para grabar la nueva temporada de la serie vino acompañada de una noticia inesperada.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, la actriz relató: “Yo no lo sabía, nunca me lo dijeron, lo intuí en algún momento. Me lo comunicaron cuando ya estaba acá y fue impactante las primeras horas, después cerré los ojos y me llené de mucho amor y agradecimiento y lo asumí”, explicó Ramírez en el video grabado el 21 de diciembre de 2024, poco después de enterarse del destino de su personaje, mismo que hasta ahora sale a la luz.

La actriz compartió su reacción con sus seguidores, aludiendo al desconcierto y la emoción que le produjo interpretar la fase final de una mujer enfrentando enfermedades terminales.

“Me emociona de alguna manera poder interpretar la fase de una persona que está muriendo, sobre todo, de un personaje como este, del que tengo tantas cosas. Yo siempre creí que ella no iba a llegar a viejita”, sostuvo Ramírez.

El impacto de ‘Yeimy Montoya’ y la controversia por el cierre de su historia

La noticia sobre el final de Yeimy Montoya sacudió a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales. La protagonista, que se consolidó como símbolo de resiliencia y pasión en la trama, fue diagnosticada con el mal de Chagas y lupus durante la temporada, dos enfermedades que deterioraron progresivamente su salud hasta provocar su muerte.

La decisión de los guionistas provocó cuestionamientos entre los fans, que consideraron que el personaje merecía un desenlace diferente, después de haber superado situaciones extremas y enfrentado a los antagonistas de la serie, como Charly Flow, interpretado por Carlos Torres.

Varias críticas giraron en torno a la manera en que el guion abordó la figura de los victimarios y la representación de los personajes femeninos. Para muchos, el final no hizo justicia al recorrido de Yeimy y puso en evidencia una tendencia a desvalorizar a las protagonistas, dándole mayor peso a los antagonistas masculinos.

Carolina Ramírez, entre la nostalgia y el agradecimiento

La intérprete caleña, que se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción colombiana, profundizó sobre el proceso de despedirse de Yeimy. “Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos y creo que ya es hora de dejar despegar este personaje”, indicó en el mismo video.

La actriz también reconoció el desafío emocional de mantener en secreto el desenlace de la protagonista durante la producción y antes del estreno. Según sus palabras, pidió comprensión a los seguidores y compartió su gratitud por el acompañamiento masivo que recibió a lo largo de los años:

“De verdad que lo siento mucho porque, así como fue doloroso para mí, para nosotros, no puedo imaginar para ustedes que han seguido tan de cerca este personaje. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad, con mucho amor. Las historias siempre tienen un final, a veces feliz, a veces no tanto”.

La actriz aprovechó el alcance de sus redes sociales para compartir imágenes y videos inéditos de los últimos días de rodaje, momentos que, según relató, quiso inmortalizar para atesorar recuerdos de la serie.

“Los quiero mucho. Perdón, van a sufrir o sufrieron ya, pero a veces también hay que soltar y soltar a Yeimy es un gran trabajo que tengo que hacer con mucho amor. Estoy orgullosa de lo que hice, de lo que creamos juntos”, concluyó Carolina Ramírez en su emotivo mensaje a los seguidores.