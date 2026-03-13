Colombia

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

La creadora de contenido se refirió, sin evasivas, al ingreso de su expareja a la plataforma para adultos, dejando claro que cada quien toma sus propias decisiones

La influencer compartió con sus seguidores que respeta las decisiones de su expareja, afirmando que no le afecta su participación en contenido exclusivo y que cada uno sigue su propio camino luego de la separación - crédito koralladiva / Instagram

Koral Costa, “La Diva”, se pronunció tras el reciente debut de su expareja, el actor Omar Murillo, en la plataforma de contenido exclusivo para adultos OnlyFans. La también cantante e influencer se refirió por primera vez al tema en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, en la que sus seguidores le consultaron sobre la nueva faceta de Murillo, conocido popularmente como “Bola 8”.

Costa no esquivó la pregunta y, con un tono directo, aseguró que no le afecta la decisión de Murillo y que respeta el camino profesional que él elija en esta etapa de soltería. “Normal. Si lo quiere hacer, que lo haga. Esa es su vida, no la mía, es su problema, no el mío”, respondió la creadora de contenido ante la pregunta de un usuario.

Uno de los puntos que más llamó la atención de los seguidores fue la revelación de que la creación de contenido para OnlyFans no resultaba una idea ajena para la pareja. Según Costa, cuando aún estaban juntos, ambos consideraron lanzar una cuenta en conjunto. Por esta razón, la influencer no mostró sorpresa ni desaprobación ante la decisión del actor.

“Nosotros antes de terminar íbamos a abrir uno juntos y si él ahora quiere abrir uno, que lo abra. Esa es su vida, yo no tengo por qué meterme y no me importa si él lo hace porque esa es su vida, esas son sus decisiones, no las mías”, declaró.

“Son sus decisiones y cada quien hace lo que quiera con su cuerpo”, expresó la cantante, que se refirió a su expareja con respeto y aseguró que se mantiene al margen de sus decisiones personales.

Reacciones y polémicas en redes sociales

La respuesta de “La Diva” generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron tanto la decisión de “Bola 8″ como el lenguaje empleado por Costa. Entre los comentarios más replicados se leyeron frases como: “Qué ordinarios”, “El que hablaba de moral y siempre tenía a Dios en su boca”, “Qué feo como habla”, y “Qué ridiculez”.

Las críticas, que circularon principalmente en Instagram, reflejaron la polarización habitual ante el ingreso de figuras públicas a plataformas de contenido para adultos. Costa mantuvo su postura de no involucrarse en las decisiones de su expareja, reiterando que cada persona es responsable de su propio camino profesional y personal.

Las polémicas recientes de Omar Murillo y la atención mediática

El actor Omar Murillo, conocido por su papel como “Bola 8” en la serie El man es Germán y su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha sido centro de atención en semanas recientes no solo por su incursión en OnlyFans.

Murillo publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a un hombre en el gimnasio y explicó: “No es mi novio. Pero qué bonito sería vivir en un mundo donde la amistad no tenga que explicarse”. Este mensaje generó miles de interacciones, entre comentarios de apoyo y preguntas sobre su vida privada.

La ruptura con Costa y el inicio de los rumores sobre su vida personal incrementaron el interés en su figura. Ambos anunciaron su separación a inicios de 2026 y, aunque no detallaron los motivos, coincidieron en que mantienen respeto mutuo y valoran los años compartidos.

En respuesta a la viralización de versiones sin fundamento sobre el fin de la relación, Koral Costa optó por aclarar la situación. La creadora de contenido negó que la ruptura se debiera a su orientación sexual o a un contrato entre ambos.

