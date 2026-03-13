Juan Daniel Oviedo reveló que habrá un ministerio para los de La Gran Consulta: con pulla, se burló del lugar que le daría a De la Espriella

Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, David Luna, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria hacen parte de la coalición de La Gran Consulta por Colombia - crédito @PalomaValenciaL/X

Juan Daniel Oviedo, que es oficialmente la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, perteneciente al Centro Democrático, habló sobre la distribución de ministerios en caso de que la candidata llegue a la Presidencia de la República.

Durante una entrevista con Blu Radio, Oviedo explicó que los integrantes de La Gran Consulta por Colombia tendrán un papel activo en el gabinete y detalló cómo podrían asignarse las carteras.

El líder recordó que la coalición está conformada por David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria, y que todos tendrían un espacio importante en un eventual gobierno de Paloma Valencia.

Juan Daniel Oviedo explicó cómo se repartirían los ministerios en un posible gobierno de Paloma Valencia - crédito Juan Daniel Oviedo/Facebook

Señaló que, aunque Paloma Valencia ganó la consulta del 8 de marzo, todos los participantes de la coalición tendrán un rol en la campaña y en la administración: “Lo que sí estamos dispuestos a hacer, Oviedo, Cárdenas, Luna, Galán, Gaviria, Vicky, Pinzón, Peñalosa, es a trabajar duro para que la dupla Paloma Oviedo llegue a la Presidencia y la Vicepresidencia”.

Oviedo mencionó que algunos integrantes habían anunciado su retiro de la política, como Juan Carlos Pinzón, pero que su experiencia y programas siguen siendo relevantes. Explicó que el exministro preparó un documento con veinte capítulos que incluyen diagnósticos sobre informalidad, inseguridad física, inseguridad legal y productividad, por lo que estos insumos serán utilizados en la planificación de un eventual gobierno.

Entre risas, Oviedo habló de los cargos para sus compañeros de coalición

Respecto a la asignación de ministerios, Juan Daniel Oviedo, con un toque de humor derivado del carácter de los periodistas de la mesa radial, mencionó algunas alternativas y precisó que son propuestas iniciales —aunque dejó en claro que es un decir, ya que la que decide es Valencia—. Señaló que Mauricio Cárdenas podría estar a cargo del Ministerio de Hacienda, David Luna del Ministerio de Tecnología y Peñalosa del Ministerio de Minas y Energía.

Por lo menos, los residentes del edificio confirmaron que la reja de seguridad funciona - crédito Enrique Peñalosa / Instagram

Peñalosa recibió la sugerencia del Ministerio de Minas y Energía en medio de un tono burlón por parte de Oviedo, que recordó un incidente ocurrido durante la campaña. Cabe destacar que el exalcalde de Bogotá se electrocutó al intentar tomarse una foto con una mujer que estaba detrás de una reja de electricidad, un hecho que se volvió viral en redes sociales y que sigue generando risas.

Lo llamativo es que Juan Daniel Oviedo incluso mencionó un espacio en el gabinete para Abelardo de la Espriella, candidato de la extrema derecha colombiana, lo que refleja que confían en obtener la victoria en la contienda electoral.

Con tono de broma, Oviedo señaló que para él sería adecuado que Abelardo de la Espriella ocupara la embajada en El Salvador y se rio al recordar las propuestas del abogado, que señaló su interés en replicar en Colombia medidas similares a las del presidente Nayib Bukele, incluyendo megaprisiones y un estilo de gobierno autoritario.

Juan Daniel Oviedo le daría el cargo ideal a Abelardo de la Espriella en un eventual gobierno de Paloma Valencia - crédito Luisa González/Reuters

Oviedo también se refirió a Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, señalando que podrían asumir funciones dentro del gabinete. Sobre Aníbal Gaviria, indicó que sería un candidato para el Ministerio del Interior, por su experiencia en descentralización.

Además, durante la entrevista, Oviedo expresó su visión sobre la vicepresidencia en Colombia, indicando que históricamente tiene un papel limitado y que su función principal ha sido reemplazar al presidente cuando es necesario.

Sin embargo, señaló que en esta fórmula se espera darle un rol más activo y definido: “Ser vicepresidente en Colombia es tener el riesgo de que la historia avise que lo tratan a uno como un trapo. Entonces, no ha habido vicepresidencia que salga bien. Pero, nuevamente, ¿por qué no darnos la oportunidad de que salga bien? De cambiarlo”.

Oviedo destacó que la vicepresidencia dejaría de ser decorativa y tendría un rol definido dentro del gobierno de Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X

Además, Oviedo afirmó que la campaña de la dupla con Paloma Valencia se enfocará en resultados concretos y en la implementación de propuestas que ya están definidas: “Lo que emociona a la gente no es si ganamos, si perdimos, si vamos a la coalición o no, nada. Es que sintieron que se puede hacer mucho con poco”.