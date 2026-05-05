Bogotá se volcó a la Filbo 2026: récord de visitantes y auditorios llenos

La Feria Internacional del Libro de Bogotá 2026 reúne a más de 600.000 visitantes y consolida su impacto cultural en Colombia - crédito BiblioRed

Durante poco más de dos semanas, Bogotá volvió a convertirse en punto de encuentro para lectores, escritores, editores y curiosos que encontraron en los libros una excusa para detener el ritmo cotidiano. En pabellones llenos, auditorios a reventar y largas filas para ingresar a conversatorios, la capital vivió una nueva edición de la Feria Internacional del Libro, uno de los eventos culturales más representativos del país.

Desde estudiantes que llegaron en grupos desde colegios públicos y privados, hasta familias completas, investigadores, universitarios y amantes de la literatura, miles de personas pasaron por los espacios de Corferias para sumarse a una programación que este año apostó por conversaciones profundas, encuentros intergeneracionales y una agenda que cruzó disciplinas mucho más allá del mundo editorial.

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Corferias se convirtió en epicentro de encuentros literarios, talleres, debates y lanzamientos editoriales durante la FILBo 2026 - crédito Alcaldía de Bogotá y Corferias

La edición número 38 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá dejó una cifra que volvió a confirmar el peso del evento en la agenda cultural de Colombia. Más de 600.000 visitantes recorrieron la feria durante su realización en 2026, según el balance entregado por las autoridades distritales y los organizadores.

Más allá del dato, lo que quedó en evidencia fue el lugar que sigue ocupando la lectura en una ciudad atravesada por la tecnología, la velocidad de la información y los cambios en los hábitos de consumo cultural. La Filbo volvió a demostrar que el libro sigue convocando, emocionando y generando conversación.

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A lo largo de esta edición, la agenda reunió lanzamientos editoriales, talleres de escritura, debates académicos, espacios pedagógicos y encuentros con autores de distintas generaciones y nacionalidades. La programación también incluyó un hecho inédito para la historia del evento, la primera subasta organizada dentro de la feria, una apuesta que amplió la experiencia para el público y abrió nuevas posibilidades dentro del ecosistema editorial.

India fue el país invitado de honor en la FILBo, aportando diversidad cultural y fortaleciendo el intercambio internacional de ideas y tradiciones literarias - crédito Carlos Ortega/EFE

Entre las figuras que más atención despertaron estuvieron el expresidente Juan Manuel Santos, el escritor Mario Mendoza, la novelista Kiran Desai, la autora Deepti Kapoor, el periodista Martin Baron, además de voces fundamentales de la literatura colombiana como Piedad Bonnett y Laura Restrepo. Cada uno de esos encuentros generó auditorios llenos y conversaciones que, en muchos casos, se extendieron más allá de los escenarios oficiales. En pasillos, cafeterías y zonas de descanso, los asistentes continuaron discutiendo sobre política, narrativa, memoria, periodismo, identidad y actualidad.

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Uno de los componentes más llamativos de esta edición fue la participación de India como país invitado de honor. Su presencia no solo aportó una mirada internacional a la feria, además enriqueció el intercambio cultural con actividades relacionadas con literatura, pensamiento contemporáneo, arte y tradición.

Desde la Administración distrital se destacó que, “el eje temático giró en torno al valor del silencio y la escucha en tiempos de sobreinformación, atravesando debates sobre literatura, política, ciencia, salud mental y tecnología”. Ese enfoque marcó buena parte de la programación y conectó con una preocupación cada vez más presente en la sociedad contemporánea: cómo construir conversaciones profundas en medio de un ecosistema digital saturado de estímulos y ruido constante.

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La primera subasta de la Feria Internacional del Libro de Bogotá abre nuevas posibilidades dentro del ecosistema editorial colombiano - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La feria también dejó impactos por fuera de los pabellones. Hoteles, restaurantes, librerías independientes y otros sectores de la economía bogotana reportaron movimiento adicional durante los días del evento, impulsado por visitantes que llegaron desde otras regiones del país e incluso desde el exterior. Para Bogotá, la Filbo volvió a consolidarse no solo como una cita literaria, sino como una plataforma cultural con efectos reales sobre el turismo, el comercio y la circulación del conocimiento.

Otro de los aspectos más valorados fue la participación activa de bibliotecas públicas, instituciones educativas y colectivos culturales, que encontraron en la feria un escenario para acercar nuevos públicos a la lectura. Niños, adolescentes y jóvenes tuvieron espacios propios para descubrir autores, explorar géneros y acercarse al libro desde experiencias más dinámicas.

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