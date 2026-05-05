Colombia

Pese a negativa del Gobierno Petro, el petróleo y el carbón sacaron la cara por las exportaciones colombianas en los primeros meses de 2026

De acuerdo con el Dane, entre enero y marzo de 2026, las exportaciones del sector de combustibles y productos de las industrias extractivas sumaron USD5.097,8 millones

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Primer envío de 600 toneladas de asfalto sólido hacia Panamá - crédito Ecopetrol
Colombia exporta sus productos a más de 100 países, con una red diversificada que, a corte de 2025-2026, mantiene a Estados Unidos como su principal socio comercial (aprox. 25-30% de las ventas), seguido por Panamá, Países Bajos, India, China y Ecuador - crédito Ecopetrol

Durante el primer trimestre de 2026, las exportaciones colombianas aumentaron 15,5% frente a igual periodo de 2025 (USD11.954,8), al sumar un total de USD13.809,5 millones, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). El incremento obedeció al desempeño del oro no monetario, el petróleo, el carbón y el banano, mientras que algunos productos agrícolas mostraron retrocesos.

Así las cosas, Colombia experimentó el crecimiento, pese a la negativa del Gobierno de Gustavo Petro de impulsarlo, gracias al sector minero-energético y a cifras récord en banano y aceite de palma, aunque el sector agrícola enfrentó caídas notables, en especial, en marzo. Los principales destinos incluyeron a Estados Unidos, India e Italia, mientras que los envíos a China estuvieron afectados por la disminución de exportaciones de petróleo crudo.

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En el acumulado de enero a marzo de 2026, el sector de combustibles y productos de las industrias extractivas generó ventas externas por USD5.097,8 millones. Esto representó un alza de 5,4% respecto al mismo periodo de 2025 , de acuerdo con la entidad. Según el Dane, “este comportamiento obedeció principalmente al aumento de las ventas externas de hulla, coque y briquetas (19,4%) y petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (1,0 %) que contribuyeron, en conjunto, con 4,8 puntos porcentuales (pp) a la variación del grupo”.

En marzo de 2026 las ventas externas del país sumaron USD5.315,9 millones, con un crecimiento de 20,9% frente al mismo mes de 2025 - crédito Dane
En marzo de 2026 las ventas externas del país sumaron USD5.315,9 millones, con un crecimiento de 20,9% frente al mismo mes de 2025 - crédito Dane

Solo en marzo de 2026, las ventas externas totales sumaron USD5.315,9 millones, un salto de 20,9 % frente al mismo mes de 2025 (USD4.397,8). El oro no monetario fue determinante, con un aporte de 148,3 pp al grupo de otros sectores, de acuerdo con el boletín técnico de la entidad.

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Repunte del sector minero-energético impulsa las exportaciones

El avance del sector minero-energético fue clave, debido a que las exportaciones crecieron 5,4% en el trimestre, mientras que en marzo el salto fue aún mayor. Durante ese mes, los combustibles y productos de industrias extractivas alcanzaron USD2.208,7 millones, con un incremento interanual de 24,8%. El Dane atribuyó estos resultados a mayores ventas de hulla, coque y briquetas (107,7 %) y de petróleo y derivados (7,3 %).

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), Javier Díaz, destacó la recuperación del sector como el principal motor del crecimiento reciente. “La buena noticia es que se recupera el sector minero, minero-energético, particularmente petróleo y carbón, tenemos mejores precios”, señaló.

En el informe se resaltó que los precios internacionales favorecieron el valor exportado y mejoraron el ingreso nacional durante el periodo analizado. Dentro de los demás sectores, el oro no monetario se consolidó como impulsor principal, con un aumento de 132,9% en el primer trimestre y un aporte de 132,6 pp a la variación del grupo.

Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que “la buena noticia es que se recupera el sector minero, minero-energético, particularmente petróleo y carbón, tenemos mejores precios” - crédito Analdex

Descenso en el sector agrícola y causas principales

En el grupo de productos agropecuarios, alimentos y bebidas, las exportaciones sumaron USD3.980,9 millones entre enero y marzo de 2026, lo que supuso un aumento de 8,1% frente al mismo periodo de 2025. El Dane señaló que el repunte trimestral se debió al incremento de las ventas de banano (108,2%) y aceite de palma (78,9%), cuyas contribuciones sumaron 10,9 pp en la variación.

Sin embargo, el comportamiento mensual mostró un panorama distinto. En marzo, las exportaciones agropecuarias descendieron a USD1.299,6 millones, una caída de 6,8% interanual causada por menores envíos de café (-29,1 %) y cacao (-92,4 %). Díaz resaltó la situación adversa de este sector: “La mala noticia es que el sector agrícola, que en los meses anteriores ha jalonado el crecimiento de las exportaciones, presenta una gran caída”.

El presidente de Analdex insistió en el papel del café dentro de este descenso: “Tenemos unos menores precios de café, se espera una menor producción de café este año y ya lo empezamos a ver en las cifras”. Además, mencionó bajadas en productos como azúcar y aceite de palma, relacionadas tanto con el clima como con precios internacionales.

La producción de café en Colombia se ha visto afectada por los fenómenos climáticos - crédito Luisa González/Reuters
La producción de café en Colombia se ha visto afectada por los fenómenos climáticos - crédito Luisa González/Reuters

Desempeño de manufacturas y otros sectores exportadores

Respecto a las manufacturas, en el acumulado trimestral las ventas externas alcanzaron USD2.413,0 millones, lo que supuso una disminución de 1,1% frente al mismo periodo de 2025. La disminución obedeció a la reducción en artículos manufacturados clasificados por material (-15,1%), lo que restó 4,3 pp al desempeño del grupo.

Por su parte, en marzo de 2026, las manufacturas lograron una recuperación en términos mensuales, al totalizar USD950,6 millones, es decir, un crecimiento de 6,9%. El avance respondió a mayores ventas de maquinaria y equipo de transporte (27,0 %) y productos químicos (3,2 %).

Y en cuanto a otros sectores, el aumento en las ventas de oro no monetario resultó determinante. En marzo, el grupo registró un incremento de 133,1%, impulsado casi que de manera exclusiva por este producto, que aportó 132,6 pp a la variación total.

Principales mercados internacionales para Colombia

Según el informe, Estados Unidos se consolidó como el principal destino de las exportaciones colombianas, con una participación de 27,4 % del valor total exportado. Les siguieron:

  • Panamá: 9,4%.
  • India: 8,5%.
  • Países Bajos: 5,4%.
  • Italia: 5,1%.
  • México: 4,2%.
  • Brasil: 3,8%.

El aumento de ventas a India e Italia sumó de manera conjunta 13,8 pp al crecimiento total, mientras que la caída de los envíos a China, asociada a la disminución en las ventas de petróleo crudo, restó 2,3 pp al resultado general.

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