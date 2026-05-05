Regiotram del Norte: qué pasará con la participación de Bogotá tras su exclusión de la financiación del proyecto regional

El documento Conpes 4190 redefine los aportes financieros para el Tren de Zipaquirá, que tendrá una inversión de 17,36 billones de pesos - crédito Gobernación Cundinamarca

El Gobierno nacional y la Gobernación de Cundinamarca formalizaron la nueva estructura financiera del Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, tras la expedición del Conpes 4190.

El cambio más relevante es el aumento del aporte nacional, que sube del 70% al 81,6% del valor total, asumiendo así la porción que estaba destinada a Bogotá, que finalmente quedó excluida del convenio de cofinanciación.

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El costo estimado del proyecto asciende a 17,36 billones de pesos (precios constantes de 2024). Con el nuevo esquema, la Nación aportará 14,17 billones y la Gobernación de Cundinamarca, junto con la Empresa Férrea Regional, contribuirán con 3,19 billones, lo que representa el 18,4% restante.

Esta distribución modifica de manera sustancial el modelo original, que preveía la participación financiera tanto de Cundinamarca como del Distrito Capital, especialmente relevante ya que el trazado del tren atraviesa la ciudad y contempla diez de sus diecisiete estaciones en Bogotá.

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Reconfiguración financiera y contexto de la exclusión

La redefinición financiera del Regiotram se dio en un entorno de desacuerdo entre el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, debido a observaciones técnicas del Distrito Capital sobre la inserción del tren en la ciudad. El trazado urbano propuesto contempla la carrera Novena, la avenida NQS y finaliza en El Salitre.

La capital colombiana queda por fuera del esquema de financiación del Regiotram, pese a que la mayoría de estaciones estarán en Bogotá - crédito Miguel Silva/X

El secretario General de la Alcaldía, Miguel Silva Moyano, sostuvo que la expedición del Conpes 4190 tomó por sorpresa a la administración distrital, ya que ninguno de sus equipos fue consultado. Señaló: “La manera de resolver las falencias técnicas de este proyecto (...) no es excluyendo a Bogotá sino trabajando de manera armónica. Expedir un Conpes a las carreras no acelera el proyecto sino que aumenta sus riesgos”.

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Aunque Bogotá había manifestado su interés en aportar 2,3 billones de pesos para incidir en el diseño y la integración del sistema con el transporte urbano capitalino, la decisión del Gobierno nacional fue avanzar sin su participación, priorizando la continuidad del proceso licitatorio y la estabilidad financiera del proyecto.

Detalles técnicos y alcance del Regiotram del Norte

El Regiotram del Norte es un sistema férreo eléctrico de 49 kilómetros, destinado a conectar Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá. El proyecto incluye diecisiete estaciones, de las cuales diez estarán en la capital, ubicadas en puntos estratégicos como las calles 200, 170, 161, 134, 116, 97, autopista Norte, calle 72, calle 26 y carrera 68. La entrada en operación está prevista para 2034.

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La intervención del Gobierno nacional en la financiación obedece a la necesidad de garantizar el cierre financiero y cumplir los cronogramas de apertura de licitación y adjudicación durante el actual periodo de gobierno en Cundinamarca. Jorge Emilio Rey enfatizó: “Si la Nación decide dar ese aporte, lo que queremos es tener el cierre financiero, cumplir con el cronograma de apertura de licitación y adjudicación dentro de nuestro gobierno local”.

El Regiotram del Norte contará con 17 estaciones, diez de ellas ubicadas en áreas urbanas de Bogotá, y se espera entre en operación en 2034 - crédito Gobernación de Cundinamarca

El objetivo del proyecto es crear una alternativa de movilidad sostenible para la región, favoreciendo la integración entre zonas densamente pobladas y reduciendo la presión sobre la autopista Norte y otras vías principales.

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Qué sigue para el proyecto y posibilidad de integración futura

Tras la exclusión de Bogotá, la financiación del Regiotram del Norte quedó asegurada con recursos nacionales y departamentales, lo que permitirá avanzar con la licitación y la adjudicación sin demoras adicionales. La decisión del Gobierno nacional implica que, si Bogotá desea participar en el futuro, podrá hacerlo como socia, siempre que reintegre a la Nación el monto correspondiente a la inversión que se realice en su nombre.

El gobernador Rey explicó que, pese a los desacuerdos técnicos, la urgencia de avanzar llevó a que la Nación asumiera el aporte de Bogotá: “Si Bogotá sigue pretendiendo que hagamos revisiones técnicas sobre temas que ya han sido tocados en diversas mesas, y eso no permite que sus recursos lleguen al convenio, el Gobierno nacional ha dicho que da la plata de Bogotá, para que se siga conversando, pero que el cronograma licitatorio no se atrase”.

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La Gobernación de Cundinamarca ha reiterado su voluntad de mantener abiertas las puertas a la capital, para que pueda incorporarse al proyecto posteriormente bajo condiciones claras, devolviendo los recursos invertidos por la Nación si decide sumarse oficialmente a la cofinanciación.

El objetivo principal del proyecto Regiotram del Norte es mejorar la movilidad y ofrecer una alternativa de transporte sostenible en la región - crédito Gobernación Cundinamarca

En el corto plazo, los equipos técnicos de la Alcaldía de Bogotá analizan las implicaciones de la decisión y preparan su posición para la reunión prevista entre Carlos Fernando Galán y Jorge Emilio Rey, a la que está invitada la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

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La redefinición financiera del Regiotram del Norte es resultado de ocho meses de diálogos y mesas técnicas entre las partes, realizados antes de la entrada en vigor de la ley de garantías. Finalmente, la necesidad de asegurar el avance y evitar retrasos en la licitación llevó al Gobierno nacional a asumir una mayor carga financiera, garantizando la continuidad del proyecto.