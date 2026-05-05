Colombia

Ejército Nacional incautó 27 toneladas de cianuro almacenado en condiciones precarias al sur de Bolívar

Un operativo desarrollado por tropas de la Brigada 19 permitió hallar un gran volumen de la sustancia química destinada a prácticas de minería ilegal, lo que representa una amenaza para la salud pública y los recursos ambientales de la zona

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El Ejército Nacional incautó 27 toneladas de cianuro en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar, durante una operación contra la minería ilegal - crédito @Ejercito_Div1 / X
El Ejército Nacional incautó 27 toneladas de cianuro en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar, durante una operación contra la minería ilegal - crédito @Ejercito_Div1 / X

Tropas del Batallón de Selva No. 48 de la Brigada 19 del Ejército Nacional ubicaron e incautaron 27 toneladas de cianuro almacenadas de forma irregular en la zona rural de Santa Rosa, sur de Bolívar.

Este decomiso, ejecutado durante una operación de inteligencia, se realizó en un contexto de lucha constante contra la minería ilegal en la región. El Ejército Nacional reportó que la sustancia, altamente reactiva y tóxica, estaba bajo custodia de una estructura criminal que opera actividades ilícitas en la zona.

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El cianuro es un compuesto químico letal, utilizado principalmente en procesos industriales y en la extracción de oro y plata. De acuerdo con la información oficial, el material confiscado iba a ser empleado en prácticas de minería ilegal, lo que representa un grave riesgo tanto para la salud de la población como para el medioambiente.

Consecuencias ambientales y de salud pública

La alta toxicidad del cianuro lo convierte en una amenaza inmediata cuando se maneja sin los controles necesarios.

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El material químico incautado iba a ser destinado a la minería ilegal, lo que implica una amenaza directa para los recursos naturales y la biodiversidad - crédito @Ejercito_Div1 / X
El material químico incautado iba a ser destinado a la minería ilegal, lo que implica una amenaza directa para los recursos naturales y la biodiversidad - crédito @Ejercito_Div1 / X

Las autoridades señalaron que la mezcla incautada estaba almacenada en condiciones precarias, lo que incrementaba el peligro de intoxicación masiva por inhalación, ingestión o contacto físico. En palabras del Ejército Nacional, “el cargamento representaba un riesgo inminente para la salud pública y el ecosistema local”.

El uso indiscriminado de sustancias como el cianuro genera daños irreversibles en los ecosistemas, contamina el agua y afecta la fauna, la flora y la vida de cientos de familias que dependen de estos recursos naturales.

De acuerdo con las autoridades, la manipulación inadecuada de estos químicos puede dejar secuelas de difícil reparación en las fuentes hídricas y en la biodiversidad de la región.

Reacción institucional y acciones articuladas

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, destacó la labor de la fuerza pública en la región, especialmente en la zona sur, donde la minería ilegal se tornó en una fuente de financiación para grupos armados.

Las autoridades advierten que el cianuro decomisado representa un grave riesgo para la salud pública y el medioambiente en Bolívar - crédito @Ejercito_Div1 / X
Las autoridades advierten que el cianuro decomisado representa un grave riesgo para la salud pública y el medioambiente en Bolívar - crédito @Ejercito_Div1 / X

“Toda nuestra fuerza pública cuenta con el apoyo irrestricto de la Gobernación de Bolívar para que continúe, con determinación, asestando golpes contundentes contra los grupos ilegales y garantizando la seguridad en el territorio. Estas acciones también permiten prevenir la contaminación ambiental y proteger la salud de miles de familias. Seguimos avanzando en la construcción de un departamento más seguro y en paz”, expresó el mandatario a medios locales.

Desde la Secretaría de Seguridad de la Gobernación de Bolívar se resaltó la importancia del trabajo conjunto entre la fuerza pública y las autoridades territoriales, que intensificaron las operaciones contra la minería ilegal.

El objetivo es garantizar la seguridad y la preservación de los recursos naturales del departamento. Tras la incautación, el material quedó a disposición de la autoridad competente y se inició la investigación correspondiente para identificar la procedencia y los responsables.

Tras la incautación, las autoridades iniciaron una investigación para determinar el destino final del cargamento y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

El gobernador de Bolívar resaltó el apoyo irrestricto a la fuerza pública en la lucha contra grupos armados y actividades ilícitas en la región - crédito @YamilHAranaP / X
El gobernador de Bolívar resaltó el apoyo irrestricto a la fuerza pública en la lucha contra grupos armados y actividades ilícitas en la región - crédito @YamilHAranaP / X

El Ejército Nacional subrayó que la acción representa “un golpe contundente a los grupos armados ilegales que se dedican a prácticas que acaban con el medioambiente”.

Contexto de seguridad en la región: capturas y desarticulación de grupos armados

En el mismo contexto de operaciones contra el crimen organizado, las autoridades informaron sobre la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo en diferentes municipios de Bolívar y Magdalena.

La operación fue desarrollada por la Fuerza Naval del Caribe, con apoyo de la Primera División del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

Según la información oficial, cinco de los detenidos tenían órdenes judiciales por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, mientras que dos fueron capturados en flagrancia.

Siete presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en operativos en Bolívar y Magdalena, incluyendo una cabecilla señalada de reclutamiento forzado - crédito prensa ARC
Siete presuntos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en operativos en Bolívar y Magdalena, incluyendo una cabecilla señalada de reclutamiento forzado - crédito prensa ARC

Entre los capturados se encuentra una mujer identificada como presunta cabecilla pseudopolítica de la subestructura Edwin José Sierra Regino, señalada de reclutamiento forzado de menores y de la dinamización de economías ilegales.

Otro capturado sería responsable del almacenamiento de material de guerra y control de actividades criminales. Durante el operativo se incautaron armas, munición, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y equipos de comunicación.

Los detenidos y el material confiscado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para su respectivo proceso. La Armada de Colombia reiteró que continuará con las operaciones conjuntas para debilitar las estructuras criminales que afectan a la región y garantizar la seguridad de la población.

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