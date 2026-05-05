Colombia

⁠Paloma Valencia se despachó contra Abelardo de la Espriella por su respuesta ante propuesta de debatir: “El de las jugarretas eres tú”

La congresista invitó al aspirante a discutir sus ideas de cara a las elecciones presidenciales. El candidato señaló a su contendiente de haber esquivado un espacio de debate y de incurrir en “jugarreticas”

Guardar
Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters
Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters

A pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia (31 de mayo - primera vuelta), los aspirantes continúan enfrascándose en discusiones relacionadas con los debates. Esos escenarios, considerados esenciales para que los votantes definan los apoyos que darán en las urnas, han sido blanco de polémica debido a la ausencia de algunos candidatos y a las condiciones que han puesto para asistir.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, invitaron al contendiente Abelardo de la Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, a debatir.

PUBLICIDAD

“Hemos visto como el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles. Quien aspira gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, detallaron en la carta.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

Sin embargo, De la Espriella criticó la invitación de Valencia, indicando que, en su momento, la aspirante rechazó un debate que organizó el periodista Luis Carlos Vélez. Insinuó que su postura sobre su asistencia a los debates pudo haber cambiado debido a los resultados de las encuestas de intención de voto.

PUBLICIDAD

Ahora, lo serio: invítame al “debate” que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo.P. S. Me aseguraré de ponerme medias“, indicó.

La congresista del Centro Democrático continuó con la discusión, afirmando que siempre ha estado en el debate “defendiendo a Colombia”. Recordó, por ejemplo, que votó “No” en el plebiscito por la paz, contrario a lo que habría hecho De la Espriella.

“Yo he hecho oposición a Petro 4 años, y he tenido los resultados para pararlo desde Colombia, mientras tú vivías en Italia. Tienes razón yo soy la de siempre defendiendo a Colombia, y a ti te queda muy bien el nunca”, señaló.

Añadió: “El de las jugarretas eres tú querido Abelardo, que criticas a Cepeda por no ir a debates, pero tú tampoco vas. Después de verte en el debate de infraestructura, lo entiendo. Debates sin tiempos, ni moderadores, no son debates por definición”, aseveró.

La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de debatir sin tiempos ni moderadores - crédito @PalomaValenciaL/X
La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de debatir sin tiempos ni moderadores - crédito @PalomaValenciaL/X

En desarrollo...

Temas Relacionados

⁠Paloma ValenciaAbelardo de la EspriellaDebates candidatos presidencialesElecciones Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Bogotá se volcó a la Filbo 2026: récord de visitantes y auditorios llenos

Corferias se llenó de lectores durante más de dos semanas, con filas constantes, auditorios a reventar y una programación que volvió a poner a la ciudad en el centro de la conversación cultural

Bogotá se volcó a la Filbo 2026: récord de visitantes y auditorios llenos

Ejército Nacional incautó 27 toneladas de cianuro almacenado en condiciones precarias al sur de Bolívar

Un operativo desarrollado por tropas de la Brigada 19 permitió hallar un gran volumen de la sustancia química destinada a prácticas de minería ilegal, lo que representa una amenaza para la salud pública y los recursos ambientales de la zona

Ejército Nacional incautó 27 toneladas de cianuro almacenado en condiciones precarias al sur de Bolívar

Bogotá quedó por fuera de las decisiones del Regiotram y estalla choque con el Gobierno Petro: “Nos toma por sorpresa”

El secretario General del Distrito, Miguel Silva Moyano, cuestionó la rapidez con la que el Gobierno nacional expidió el Conpes 4190: alertó que una decisión adoptada sin discusión no acelera el proyecto, por el contrario, puede aumentar los riesgos

Bogotá quedó por fuera de las decisiones del Regiotram y estalla choque con el Gobierno Petro: “Nos toma por sorpresa”

Puente Tibanica: Bogotá, Soacha, Cundinamarca y la comunidad muisca acordaron su construcción, beneficiará a más de 250.000 habitantes

El acuerdo interinstitucional incluye compromiso social, ambiental y reconocimiento de la llamada Ruta Ancestral de las Semillas, junto al respaldo de múltiples entidades

Puente Tibanica: Bogotá, Soacha, Cundinamarca y la comunidad muisca acordaron su construcción, beneficiará a más de 250.000 habitantes

Tomás Uribe respondió a dardos de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia e hizo llamativa propuesta: “La oposición merece saber”

El hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a los señalamientos del aspirante de la extrema derecha y propuso una fórmula inédita para garantizar imparcialidad en el esperado enfrentamiento entre dos de los aspirantes de la oposición

Tomás Uribe respondió a dardos de Abelardo de la Espriella contra Paloma Valencia e hizo llamativa propuesta: “La oposición merece saber”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Vehículo del Inpec fue incinerado en una carretera entre Cesar y Norte de Santander: funcionarios estaban trasladando a un preso

Desde 2022 se han registrado más de 600 atentados de grupos armados ilegales en Cauca y Valle, señaló Fundación Ideas para la Paz

Colombia ocupó el primer lugar del continente en incautaciones de cargamentos de cocaína durante el 2025: los retos para la región en lucha antidrogas

Casi 40.000 colombianos viven confinados por grupos armados y la Defensoría alerta que la crisis se agrava en 2026

El Estado colombiano pedirá perdón por la masacre de Bojayá, en la que inocentes murieron en una iglesia

ENTRETENIMIENTO

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ confirmó la muerte de su madre: “El momento más duro de mi vida”

Maca y Gero presentan su nuevo EP ‘Lo que queda en el aire’ y se preparan para iniciar un nuevo capítulo en su carrera

Carla Giraldo se refirió a su nueva relación sentimental con Roberto Asís: “A curar muchas heridas”

Alexa Torrex anunció que no devolverá el anillo de compromiso y así reaccionó su expareja Jhorman Toloza: “Que se lo quede”

Amparo Grisales trabajó como reportera de televisión en un mundial de fútbol: en redes divulgaron el video del desempeño de la actriz

Deportes

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, es una mina de oro para el Almería por estas bonificaciones

Mientras llega la Fórmula Uno, Barranquilla le apuesta a otra competencia importante: vea de cuál se trata

James Rodríguez otra vez a buscar trabajo: el Minnesota United no le renovaría el contrato al colombiano

Newcastle estaría analizando la posible venta de Yoane Wissa, figura de RD Congo y rival de Colombia en el Mundial 2026

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en acción en las semifinales de la Champions League