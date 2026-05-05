⁠Paloma Valencia se despachó contra Abelardo de la Espriella por su respuesta ante propuesta de debatir: “El de las jugarretas eres tú”

Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de haber votado "Si" en el plebiscito por la paz - crédito Sergio Acero/Reuters y Luisa González/Reuters

A pocas semanas de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia (31 de mayo - primera vuelta), los aspirantes continúan enfrascándose en discusiones relacionadas con los debates. Esos escenarios, considerados esenciales para que los votantes definan los apoyos que darán en las urnas, han sido blanco de polémica debido a la ausencia de algunos candidatos y a las condiciones que han puesto para asistir.

La candidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, invitaron al contendiente Abelardo de la Espriella y a su fórmula, José Manuel Restrepo, a debatir.

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“Hemos visto como el senador Iván Cepeda ha rehuido los escenarios de debate. Esa actitud le hace daño a la democracia y los electores tienen derecho a vernos contrastar nuestras ideas, así como vernos responder preguntas difíciles. Quien aspira gobernar Colombia tiene la obligación de contrastar en público sus propuestas”, detallaron en la carta.

La respuesta de Abelardo de la Espriella

Sin embargo, De la Espriella criticó la invitación de Valencia, indicando que, en su momento, la aspirante rechazó un debate que organizó el periodista Luis Carlos Vélez. Insinuó que su postura sobre su asistencia a los debates pudo haber cambiado debido a los resultados de las encuestas de intención de voto.

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“Ahora, lo serio: invítame al “debate” que tienes esta noche con Iván Cepeda. Dime la hora, el lugar y allá les caigo.P. S. Me aseguraré de ponerme medias“, indicó.

La congresista del Centro Democrático continuó con la discusión, afirmando que siempre ha estado en el debate “defendiendo a Colombia”. Recordó, por ejemplo, que votó “No” en el plebiscito por la paz, contrario a lo que habría hecho De la Espriella.

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“Yo he hecho oposición a Petro 4 años, y he tenido los resultados para pararlo desde Colombia, mientras tú vivías en Italia. Tienes razón yo soy la de siempre defendiendo a Colombia, y a ti te queda muy bien el nunca”, señaló.

Añadió: “El de las jugarretas eres tú querido Abelardo, que criticas a Cepeda por no ir a debates, pero tú tampoco vas. Después de verte en el debate de infraestructura, lo entiendo. Debates sin tiempos, ni moderadores, no son debates por definición”, aseveró.

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La candidata Paloma Valencia señaló a Abelardo de la Espriella de debatir sin tiempos ni moderadores - crédito @PalomaValenciaL/X

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