Colombia

‘Influencer’ colombiano conmueve a sus seguidores tras revelar que nació en una cárcel de Estados Unidos: “La historia no terminó bien”

El creador de contenido paisa compartió por primera vez detalles de su infancia, revelando que nació en una cárcel y que, pese a las dificultades, encontró en sus abuelos y en la creación de contenido la oportunidad de reconstruir su vida

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El creador de contenido Lebriah
El creador de contenido Lebriah comparte su difícil infancia y cómo superó la adversidad tras nacer en una cárcel de Estados Unidos - crédito @lebriah_ / nstagram - Imagen Ilustrativa Infobae

Brian, conocido en redes sociales como Lebriah, sorprendió recientemente a sus seguidores al compartir detalles poco conocidos sobre su infancia y sus orígenes.

El creador de contenido paisa reveló en una entrevista con Molusco TV que nació en una cárcel de Estados Unidos, una confesión que generó gran impacto entre quienes siguen su carrera y su vida en plataformas digitales.

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“Mi mamá fue arrestada, y yo nací dentro de una prisión en Estados Unidos”, relató Lebriah. Aunque no nació en Colombia, explicó que su abuela materna viajó para llevarlo a Medellín cuando era muy pequeño, ciudad donde creció y donde ha desarrollado la mayor parte de su vida personal y profesional.

“Mi papá es dominicano y mi mamá colombiana. Ellos se enamoraron, pero la historia no terminó bien y mi mamá terminó detenida”, contó el influencer, quien hoy es uno de los nombres más reconocidos en el mundo digital colombiano.

Lebriah sorprendió a sus seguidores
Lebriah sorprendió a sus seguidores al revelar que nació en una cárcel de Estados Unidos - crédito captura de pantalla, entrevista Molusco TV

En YouTube, Lebriah cuenta con más de 3,4 millones de suscriptores y acumula más de 600 millones de visualizaciones en sus videos, cifras que lo posicionan entre los principales influencers del país.

Su canal se caracteriza por retos virales, bromas, dinámicas sociales, y colaboraciones con otros creadores, con formatos que van desde infiltraciones en clases virtuales hasta retos de citas masivas, lo que le ha permitido conectar con una audiencia joven y diversa.

Tras su nacimiento, una familia cercana a su padre lo adoptó durante el primer año de vida. Más adelante, una tía materna viajó a Estados Unidos para buscarlo y llevarlo a Colombia, donde finalmente quedó bajo el cuidado de sus abuelos. “Agradezco mucho a esa familia que me cuidó mis primeros meses. Todavía tengo contacto con ellos”, afirmó. Sobre las razones del arresto de su madre, prefirió no dar detalles al considerar que “se trata de un asunto personal de ella y no corresponde hablar de ello públicamente”, dijo Lebriah.

El creador de contenido agradeció
El creador de contenido agradeció a la familia que lo acogió en sus primeros meses y enfatizó el papel fundamental que tuvieron sus abuelos en su vida - crédito @lebriah_/ Instagram

El vínculo con su madre se fue reconstruyendo tras su liberación, pero Brian admitió que nunca logró adaptarse del todo a convivir con ella. “Siempre preferí quedarme con mis abuelos, fueron fundamentales en mi vida”, destacó. Respecto a su padre, el influencer compartió que sí existió un esfuerzo por parte de él para acercarse: “En una ocasión me llevó a República Dominicana para intentar crear una relación más estrecha, pero tampoco logré adaptarme y terminé regresando a Medellín”.

A pesar de una infancia marcada por la separación y el cambio de hogares, Lebriah ha conseguido forjar una trayectoria exitosa como creador de contenido, especialmente en YouTube, donde se destaca por sus formatos nuevos y colaboraciones con otros influencers.

Sus seguidores resaltan su capacidad de resiliencia y la manera en que ha transformado una historia difícil en un ejemplo de superación. “Tuvimos muchos problemas, pero logré salir adelante”, concluyó Brian, quien hoy inspira a miles de jóvenes en Colombia y otros países.

“Quién iba a pensar que él que alegra mis días tenga un pasado duro 🥺“, ”es fuerte ese pana habla sin llorar 😢“, ”Está destinado y siempre estuvo destinado a ser grande desde que nació🙌🏻“, ”nadie sabe lo de nadie 😳“, dicen las reacciones de internautas en los comentarios del video.

A pesar de las dificultades,
A pesar de las dificultades, Lebriah ha construido una exitosa carrera en YouTube, donde acumula más de 3,4 millones de suscriptores y más de 600 millones de visualizaciones - crédito @lebriah_/ Instagram

Lebriah inició su carrera en 2014, pero alcanzó notoriedad tras reiniciar su canal luego de que el original fuera hackeado en 2017. Desde entonces, no solo recuperó su base de seguidores, sino que la expandió con proyectos alternativos como “Código Lebriah” y “Lebrian sin h”, mostrando su versatilidad y capacidad de adaptación. Uno de sus videos más virales, “Entrando en clases online de estudiantes 2”, se consolidó en plena pandemia, dándole proyección internacional.

Además de su faceta como youtuber, Lebriah ha incursionado en el emprendimiento y la música, colaborando con artistas y participando en la creación de un resort de lujo. En Instagram, supera el millón de seguidores y mantiene una tasa de viralidad superior al promedio.

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