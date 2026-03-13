Colombia

Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia comandan la intención de voto; primera medición tras el 8 de marzo

Los resultados, que se conocen a cuatro días de haberse efectuado los comicios en los que fueron elegidos tres aspirantes al primer cargo de la nación, empiezan a sacudir el panorama con miras a la jornada del 31 de mayo

Guardar
Iván Cepeda, Abelardo de la
Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia lideran carrera a la Presidencia tras las elecciones del 8 de marzo, según Atlas-Intel - crédito AP - REUTERS

El jueves 12 de marzo de 2026 se conoció la más reciente encuesta de Atlas-Intel, la primera tras la jornada del 8 de marzo, en la que, a juzgar por los resultados, se sacudió el tablero con miras a la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. La medición, contratada por Semana, ya posiciona en el Top-3 a la senadora y candidata de la naciente coalición Juntos por Colombia, Paloma Valencia, que ya comenzó a pelearle puntos a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En efecto, aunque el candidato oficialista sigue al frente de la intención de voto, con un 36,4%, y el autodenominado ‘El Tigre’ registra un 27,9%, Valencia ya se metió al tercer lugar y tiene en su haber un 17,5%; apenas a cuatro días de haber sido escogida como la aspirante de los colectivos de centro-derecha. Su contundente victoria en La Gran Consulta por Colombia, en la que sacó 3.236.286 votos, parecen haberle allanado camino a la congresista de la oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Es válido destacar que la anterior encuesta, revelada el sábado 28 de febrero, antes de la veda electoral, el panorama era distinto. Cepeda lideraba con un 37% frente a un 34,7% de De la Espriella y un tercer lugar del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 6,9%; sin embargo, con su triunfo en la referida consulta, Valencia dio el salto y cuadruplicó lo registrado en dicha medición, captando votos del aspirante de la derecha, que perdió presencia.

Ya más atrás, en el quinto lugar, se ubica la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que según Atlas-Intel -y pese a ser la ganadora de la Consulta de las Soluciones- solo tene un 1,7%, seguida por la senadora Clara López (1,2%) y otro de los que se presentó en la jornada del 8 de marzo: el exembajador Roy Barreras, vencedor del proceso del Frente por la Vida, pero que aún así solo tiene un 0,9% de intención, con lo que se empezaron a marcar distancias en este balance.

En la encuesta fue incluido el exalcalde de Cali Maurice Armitage, que el jueves 12 de marzo retiró su candidatura a la presidencia, al alegar motivos personales. A su vez, destaca que los 17 candidatos incluidos un total de 11 marcan menos de un 1% de opciones; lo que parece ir decantando el escenario que se aproxima, a un día de que se cierre el periodo de inscripciones de candidaturas, programado para el viernes 13 de marzo, según la Registraduría.

Así están la intención de voto a la presidencia, según Atlas-Intel

  1. Iván Cepeda: 36,4%
  2. Abelardo de la Espriella: 27,9%
  3. Paloma Valencia: 17,5%
  4. Sergio Fajardo: 7,8%
  5. Claudia López: 1,7%
  6. Clara López: 1,2%
  7. Roy Barreras: 0,9%
  8. Juan Fernando Cristo: 0,8%
  9. Luis Gilberto Murillo: 0,7 %
  10. Santiago Botero: 0,6 %
  11. Carlos Felipe Córdoba: 0,6 %
  12. Maurice Armitage: 0,3%*
  13. Sondra Macollins: 0,1%
  14. Luis Carlos Reyes: 0,1%
  15. Daniel Palacios: 0,1%
  16. Miguel Uribe Londoño: 0%
  17. Mauricio Lizcano: 0%

*Se retiró el 12 de marzo.

Ficha técnica

La encuesta fue efectuada por Atlas-Intel S.A.S. y financiada por Semana. El estudio se enfocó en el escenario electoral, la aprobación presidencial y percepciones sobre el contexto político, económico y social en Colombia, por lo que se aplicó una muestra cuantitativa de 4.291 personas del electorado colombiano, al empelar el método de selección digital Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR), que ha causado cierta controversia.

El nivel de confianza es del 95%, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales para todas las preguntas. mientras que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2026. Los datos se recogieron de manera digital y abarcaron municipios de todas las regiones del país, incluyendo Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Pacífico y Llano, según el registro compartido por la firma encuestadora.

Entre las ciudades incluidas figuran, además de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, poblaciones como Villavicencio, Neiva e Ibagué, así como una amplia representación de zonas urbanas y rurales. El universo corresponde al electorado colombiano y no se ofreció ningún tipo de contraprestación a los encuestados; pues el propósito principal de la encuesta fue investigar el escenario electoral del país y las percepciones sociales y económicas de los votantes.

Temas Relacionados

Encuesta Atlas-IntelElecciones presidencialesElecciones ColombiaElecciones 2026 ColombiaCandidatos presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Cathy Juvinao aplaudió que Juan Daniel Oviedo no escogiera el camino “fácil” hacia la Vicepresidencia: “Eligió el desafío mayor”

La congresista analizó la alianza del líder con Paloma Valencia en su aspiración a la Casa de Nariño, por lo que destacó que él debería inspirarse en el ejemplo de Antanas Mockus

Cathy Juvinao aplaudió que Juan

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

El equipo antioqueño empató a un gol en el partido de ida jugado en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay y definirá su clasificación a la fase de grupos en condición de local

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

El entrenador viene del Remo de Brasil, de donde se fue por malos resultados y en los últimos años no ha vuelto a tener éxito en los banquillos

Juan Carlos Osorio volvería a

Masacre en Lérida, Tolima: traición familiar, vínculos con policías y peleas por microtráfico habrían motivado el crimen

Infobae Colombia tuvo acceso al informe con el que la Fiscalía imputará a los tres hombres y una mujer que fueron detenidos por el caso

Masacre en Lérida, Tolima: traición

Resultados Chontico Noche: último sorteo del jueves 12 de marzo de 2026

La combinación ganadora del sorteo nocturno fue anunciada por esta lotería, conocida como una de las más tradicionales de Colombia

Resultados Chontico Noche: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados ilegales

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

Alerta máxima en Catatumbo y sur del Cesar: Defensoría advierte riesgo inminente por guerra entre grupos armados

Comunidad sufrió daños en las viviendas tras el operativo militar en el que murió alias Ramiro en Ituango, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Carolina Ramírez

La reacción de Carolina Ramírez ante el conmovedor desenlace de ‘Yeimy Montoya’ que sacudió a los fans: “Nunca me lo dijeron”

Sofía Vergara compartió un TBT de los Premios Óscar donde se lo pasó a lo grande: ¡Hagámoslo de nuevo!"

Piso 21 abre un ciclo como trío y presenta nuevo LP: “Queremos tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica”

Edén Muñoz compartió detalles de su última charla con Yeison Jiménez antes de la tragedia: “Tenía una personalidad bastante única”

Feid siguió hablando del “falso tour” y posteó la lista de canciones que podrían sonar en su siguiente gira musical

Deportes

Medellín vs. Juventud EN VIVO,

Medellín vs. Juventud EN VIVO, tercera fase previa de Copa Libertadores: siga aquí el minuto a minuto

Juan Carlos Osorio volvería a dirigir un seleccionado nacional: sería candidato de un sorpresivo equipo

Selección Colombia femenina pierde a una de sus figuras para la Liga de Naciones Conmebol: esto se sabe sobre Mayra Ramírez

Óscar Córdoba arremetió contra Jermein Peña tras la expulsión contra Nacional: “Es una estupidez”

Nuevo escándalo de Jhon Jáder Durán: presidente de Fenerbahçe prendió el ventilador sobre sus partidos