Encuesta Atlas-Intel: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia comandan la intención de voto; primera medición tras el 8 de marzo

El jueves 12 de marzo de 2026 se conoció la más reciente encuesta de Atlas-Intel, la primera tras la jornada del 8 de marzo, en la que, a juzgar por los resultados, se sacudió el tablero con miras a la primera vuelta, prevista para el 31 de mayo. La medición, contratada por Semana, ya posiciona en el Top-3 a la senadora y candidata de la naciente coalición Juntos por Colombia, Paloma Valencia, que ya comenzó a pelearle puntos a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En efecto, aunque el candidato oficialista sigue al frente de la intención de voto, con un 36,4%, y el autodenominado ‘El Tigre’ registra un 27,9%, Valencia ya se metió al tercer lugar y tiene en su haber un 17,5%; apenas a cuatro días de haber sido escogida como la aspirante de los colectivos de centro-derecha. Su contundente victoria en La Gran Consulta por Colombia, en la que sacó 3.236.286 votos, parecen haberle allanado camino a la congresista de la oposición.

Es válido destacar que la anterior encuesta, revelada el sábado 28 de febrero, antes de la veda electoral, el panorama era distinto. Cepeda lideraba con un 37% frente a un 34,7% de De la Espriella y un tercer lugar del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo, con un 6,9%; sin embargo, con su triunfo en la referida consulta, Valencia dio el salto y cuadruplicó lo registrado en dicha medición, captando votos del aspirante de la derecha, que perdió presencia.

Ya más atrás, en el quinto lugar, se ubica la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que según Atlas-Intel -y pese a ser la ganadora de la Consulta de las Soluciones- solo tene un 1,7%, seguida por la senadora Clara López (1,2%) y otro de los que se presentó en la jornada del 8 de marzo: el exembajador Roy Barreras, vencedor del proceso del Frente por la Vida, pero que aún así solo tiene un 0,9% de intención, con lo que se empezaron a marcar distancias en este balance.

En la encuesta fue incluido el exalcalde de Cali Maurice Armitage, que el jueves 12 de marzo retiró su candidatura a la presidencia, al alegar motivos personales. A su vez, destaca que los 17 candidatos incluidos un total de 11 marcan menos de un 1% de opciones; lo que parece ir decantando el escenario que se aproxima, a un día de que se cierre el periodo de inscripciones de candidaturas, programado para el viernes 13 de marzo, según la Registraduría.

Iván Cepeda: 36,4% Abelardo de la Espriella: 27,9% Paloma Valencia: 17,5% Sergio Fajardo: 7,8% Claudia López: 1,7% Clara López: 1,2% Roy Barreras: 0,9% Juan Fernando Cristo: 0,8% Luis Gilberto Murillo: 0,7 % Santiago Botero: 0,6 % Carlos Felipe Córdoba: 0,6 % Maurice Armitage: 0,3%* Sondra Macollins: 0,1% Luis Carlos Reyes: 0,1% Daniel Palacios: 0,1% Miguel Uribe Londoño: 0% Mauricio Lizcano: 0%

*Se retiró el 12 de marzo.

La encuesta fue efectuada por Atlas-Intel S.A.S. y financiada por Semana. El estudio se enfocó en el escenario electoral, la aprobación presidencial y percepciones sobre el contexto político, económico y social en Colombia, por lo que se aplicó una muestra cuantitativa de 4.291 personas del electorado colombiano, al empelar el método de selección digital Atlas Random Digital Recruitment (Atlas RDR), que ha causado cierta controversia.

El nivel de confianza es del 95%, con un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales para todas las preguntas. mientras que el trabajo de campo se llevó a cabo entre el 10 y el 12 de marzo de 2026. Los datos se recogieron de manera digital y abarcaron municipios de todas las regiones del país, incluyendo Caribe, Centro-Oriente, Centro-Sur-Amazonía, Eje Cafetero, Pacífico y Llano, según el registro compartido por la firma encuestadora.

Entre las ciudades incluidas figuran, además de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, poblaciones como Villavicencio, Neiva e Ibagué, así como una amplia representación de zonas urbanas y rurales. El universo corresponde al electorado colombiano y no se ofreció ningún tipo de contraprestación a los encuestados; pues el propósito principal de la encuesta fue investigar el escenario electoral del país y las percepciones sociales y económicas de los votantes.