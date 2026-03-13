Colombia

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que “se van a juntar” dos eventos climáticos que intensificarán las lluvias en Colombia

El reporte del experto advierte sobre la llegada de vientos fuertes y granizadas durante marzo, con impactos severos en el Caribe, región en la que se declaró recientemente una emergencia

Guardar
El meteorólogo Max Henríquez advirtió
El meteorólogo Max Henríquez advirtió que lluvias, granizadas y vientos intensos marcarán el inicio de la primera temporada invernal de Colombia en 2026 - crédito @tsjuancamilo/X

La convergencia extraordinaria de La Niña activa y el inicio anticipado de la temporada invernal en Colombia plantea un escenario de riesgo inusual para el país.

Según el meteorólogo Max Henríquez, ambos fenómenos se superpondrán en marzo de 2026, intensificando lluvias, granizadas y vendavales en varias regiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, dice la publicación de Henríquez en su cuenta en X.

Los pronósticos apuntan a que, pese a tratarse de una época que históricamente es seca, el primer trimestre de 2026 ha registrado precipitaciones que superan la media nacional.

La convergencia de La Niña
La convergencia de La Niña activa y la temporada invernal en Colombia eleva el riesgo de desastres naturales en marzo de 2026, según Max Henríquez - crédito @HenriquezMax/X

Henríquez sostuvo que la lluviosidad ya alcanzó “la mitad del promedio mensual” solo en los primeros diez días del mes, dato que marca un incremento inusual y preocupante respecto al comportamiento habitual del clima.

El Gobierno nacional declaró la emergencia económica en ocho departamentos para responder al recrudecimiento de las lluvias y las inundaciones.

Miles de familias resultaron damnificadas y muchas de ellas perdieron todo, especialmente en el litoral Caribe, que ha sido una de las regiones más golpeadas por las condiciones meteorológicas extremas.

Temas Relacionados

Max HenríquezClima en ColombiaEstado del tiempoMeteorólogoFenómeno de La NiñaFenómeno de El NiñoTemporada de lluviasLluvias en ColombiaLluvias en BogotáCambio climáticoGranizo en BogotáColombia-noticias

Más Noticias

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

El corredor del Red-Bull Bora-Hansgrohe continúa camino a llegar el 15 de marzo de 2026 a Niza, soñando con un posible título ante el favorito a llevarse la carrera: el danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

“Vamos a garantizar que la JEP reciba todos los recursos”: Juan Daniel Oviedo habla del futuro del tribunal en Colombia

El candidato vicepresidencial aseguró que, en un eventual gobierno con Paloma Valencia, el sistema de justicia transicional tendrá los recursos necesarios para rendir cuentas sobre sus resultados

“Vamos a garantizar que la

Cayó en Medellín hombre que acosó a una menor por redes sociales y huyó tras ser condenado por pedirle fotos íntimas

La justicia de la ciudad impuso nueve años de prisión al responsable, cuya detención fue posible gracias a pruebas digitales

Cayó en Medellín hombre que

Avión de Avianca que cubría la ruta Bogotá–Nueva York aterrizó por emergencia médica en Barranquilla

La aeronave activó el código internacional 7700, señal de emergencia médica, y desvió su ruta para aterrizar en el aeropuerto Ernesto Cortissoz

Avión de Avianca que

Migración Colombia negó el ingreso a 10 extranjeros por presunta explotación sexual en Antioquia: “Venía a escoger mujeres para tener relaciones íntimas en su país”

Los inadmitidos procedían de Estados Unidos y el Caribe; la estrategia institucional prioriza la protección de la población local ante amenazas asociadas a redes internacionales

Migración Colombia negó el ingreso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

Karina García criticó al esposo

Karina García criticó al esposo de Beba por quitarse la camisa en la visita a ‘La casa de los famosos Colombia’: “Como mujer no me gustó”

La presentadora Sara Uribe recibió distinción en el Congreso de la República: “Hoy hablo por todas las mujeres”

Rubigol lanzó fuerte reflexión sobre la verdadera amistad: “Si usted va a andar con cinco hp que le aplauden todo pa’ eso ande solo”

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Deportes

París-Niza, etapa 6 EN VIVO:

París-Niza, etapa 6 EN VIVO: siga el minuto a minuto de Daniel Martínez y los ciclistas colombianos

Figura de la selección de Croacia, rival de Colombia en la fecha FIFA, tendría definido su futuro deportivo: esto se sabe

Figura de Independiente Medellín dedicó la clasificación de su equipo en la Copa Libertadores a su mamá, diagnosticada con cáncer: “Está en un tratamiento”

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud