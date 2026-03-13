El meteorólogo Max Henríquez advirtió que “se van a juntar” dos eventos climáticos que intensificarán las lluvias en Colombia

El meteorólogo Max Henríquez advirtió que lluvias, granizadas y vientos intensos marcarán el inicio de la primera temporada invernal de Colombia en 2026 - crédito @tsjuancamilo/X

La convergencia extraordinaria de La Niña activa y el inicio anticipado de la temporada invernal en Colombia plantea un escenario de riesgo inusual para el país.

Según el meteorólogo Max Henríquez, ambos fenómenos se superpondrán en marzo de 2026, intensificando lluvias, granizadas y vendavales en varias regiones.

“La Niña aún no ha finalizado y se va a juntar con la temporada invernal que ya comienza”, dice la publicación de Henríquez en su cuenta en X.

Los pronósticos apuntan a que, pese a tratarse de una época que históricamente es seca, el primer trimestre de 2026 ha registrado precipitaciones que superan la media nacional.

La convergencia de La Niña activa y la temporada invernal en Colombia eleva el riesgo de desastres naturales en marzo de 2026, según Max Henríquez - crédito @HenriquezMax/X

Henríquez sostuvo que la lluviosidad ya alcanzó “la mitad del promedio mensual” solo en los primeros diez días del mes, dato que marca un incremento inusual y preocupante respecto al comportamiento habitual del clima.

El Gobierno nacional declaró la emergencia económica en ocho departamentos para responder al recrudecimiento de las lluvias y las inundaciones.

Miles de familias resultaron damnificadas y muchas de ellas perdieron todo, especialmente en el litoral Caribe, que ha sido una de las regiones más golpeadas por las condiciones meteorológicas extremas.