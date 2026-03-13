Conductores de buses de Soacha denunciaron ataques “a bala” por extorsionistas: videos son grabados por integrantes de bandas

Los mismos atacantes se grabaron disparando contra un bus - crédito @ColombiaOscura/X

Conductores de transporte público del municipio de Soacha, especialmente en el barrio La Veredita, reportaron una nueva ola de ataques armados vinculados a presuntas extorsiones que estarían siendo ejecutadas por bandas delincuenciales que operan en el área.

Con videos publicados por los mismos atacantes, en los que se muestran disparando contra vehículos del servicio de transporte público, algunos conductores afirman que sienten temor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio más reciente tuvo lugar en plena entrada de La Veredita, donde una buseta de la empresa Carros del Sur fue atacada a tiros mientras circulaba sin pasajeros.

Al respecto, se conocieron dos archivos audiovisuales. Uno, grabado por el presunto agresor, motorizado, y un segundo, en el que está la denuncia de uno de los compañeros del conductor del vehículo.

Así quedó una buseta de Carros del Sur, en el barrio La Veredita, en Soacha - crédito @ColombiaOscura/X

En el primer video se oye claramente al sujeto que accionó el arma: “La Veredita, vamos por ustedes”. Entonces, se oyen los impactos de bala.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los agresores dispararon al menos seis veces contra el vehículo, que prestaba servicio de transporte de pasajeros.

“Compañeros, aquí entrando a La Veredita, acabaron de sonarle seis tiros aquí al compañero Leo, a Leo Matera. Le estallaron una ventana. Fueron seis impactos, nos acaban de hacer. Otro impacto, le pegaron al carro, señores”. Al fondo, se oye la voz de otro conductor que dice: “Ahorita cuando venga un pasajero lo matan, huevón (sic)”.

Los conductores aseguran que estos hechos forman parte de una serie de amenazas y extorsiones que se han intensificado en las últimas semanas. Sostienen que los responsables buscan presionar a los transportadores para el pago de sumas de dinero a cambio de permitirles seguir trabajando en la zona.

El temor entre los trabajadores del transporte público y sus familias ha crecido, ya que los ataques se producen a plena luz del día y en zonas transitadas del municipio.

Momentos del ataque armado contra un bus de Soacha - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Según los afectados, la violencia y la intimidación continúan mientras se espera una respuesta contundente de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en el municipio.

Protesta de transportadores en Soacha tras asesinato de conductor

Un bloqueo de vías por parte de transportadores intermunicipales en Soacha dejó sin servicio a más de 35.000 personas y expuso una crisis de seguridad en el transporte público local tras el asesinato de un conductor.

La denuncia viene desde mediados de febrero de 2026. Durante la noche del 17 de febrero, el municipio experimentó una de sus jornadas más críticas cuando el gremio decidió suspender operaciones para exigir garantías ante el aumento de extorsiones y ataques atribuidos a bandas criminales.

El detonante fue el homicidio de Agustín González, conductor de una empresa local, que derivó en la autorización de una protesta que afectó a miles de pasajeros.

Una de las pruebas de las posibles extorsiones corresponde a un audio divulgado por Periodismo Público en el que figura un hombre identificado como alias Moisés, que exigía un pago semanal de 100.000 pesos por bus para permitir la operación en el municipio. También se conocen panfletos que confirman la información.

Estos son los panfletos que recibieron los conductores de bus en Soacha - crédito IC Radio

En la grabación, “Moisés” se atribuyó el asesinato de González y lanzó una advertencia: “Este es un comunicado para todos los choferes... nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

Además de reclamar el dinero semanal, solicitó la designación de un vocero para negociar y advirtió sobre represalias para quienes no acaten las exigencias.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero... que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender”, pronunció en la grabación.

Ese día, Julián Sánchez, alcalde de Soacha, sostuvo una reunión con voceros del gremio transportador en busca de salidas.