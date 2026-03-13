Colombia

Conductores de buses de Soacha denunciaron ataques “a bala” por extorsionistas: videos son grabados por integrantes de bandas

En redes se están divulgando nueva piezas audiovisuales, algunas registradas por los mismos atacantes, que se graban disparando a los vehículos

Guardar

Los mismos atacantes se grabaron disparando contra un bus - crédito @ColombiaOscura/X

Conductores de transporte público del municipio de Soacha, especialmente en el barrio La Veredita, reportaron una nueva ola de ataques armados vinculados a presuntas extorsiones que estarían siendo ejecutadas por bandas delincuenciales que operan en el área.

Con videos publicados por los mismos atacantes, en los que se muestran disparando contra vehículos del servicio de transporte público, algunos conductores afirman que sienten temor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El episodio más reciente tuvo lugar en plena entrada de La Veredita, donde una buseta de la empresa Carros del Sur fue atacada a tiros mientras circulaba sin pasajeros.

Al respecto, se conocieron dos archivos audiovisuales. Uno, grabado por el presunto agresor, motorizado, y un segundo, en el que está la denuncia de uno de los compañeros del conductor del vehículo.

Así quedó una buseta de Carros del Sur, en el barrio La Veredita, en Soacha - crédito @ColombiaOscura/X

En el primer video se oye claramente al sujeto que accionó el arma: “La Veredita, vamos por ustedes”. Entonces, se oyen los impactos de bala.

De acuerdo con los testimonios recogidos, los agresores dispararon al menos seis veces contra el vehículo, que prestaba servicio de transporte de pasajeros.

“Compañeros, aquí entrando a La Veredita, acabaron de sonarle seis tiros aquí al compañero Leo, a Leo Matera. Le estallaron una ventana. Fueron seis impactos, nos acaban de hacer. Otro impacto, le pegaron al carro, señores”. Al fondo, se oye la voz de otro conductor que dice: “Ahorita cuando venga un pasajero lo matan, huevón (sic)”.

Los conductores aseguran que estos hechos forman parte de una serie de amenazas y extorsiones que se han intensificado en las últimas semanas. Sostienen que los responsables buscan presionar a los transportadores para el pago de sumas de dinero a cambio de permitirles seguir trabajando en la zona.

El temor entre los trabajadores del transporte público y sus familias ha crecido, ya que los ataques se producen a plena luz del día y en zonas transitadas del municipio.

Momentos del ataque armado contra
Momentos del ataque armado contra un bus de Soacha - crédito captura de pantalla @ColombiaOscura/X

Según los afectados, la violencia y la intimidación continúan mientras se espera una respuesta contundente de las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana en el municipio.

Protesta de transportadores en Soacha tras asesinato de conductor

Un bloqueo de vías por parte de transportadores intermunicipales en Soacha dejó sin servicio a más de 35.000 personas y expuso una crisis de seguridad en el transporte público local tras el asesinato de un conductor.

La denuncia viene desde mediados de febrero de 2026. Durante la noche del 17 de febrero, el municipio experimentó una de sus jornadas más críticas cuando el gremio decidió suspender operaciones para exigir garantías ante el aumento de extorsiones y ataques atribuidos a bandas criminales.

El detonante fue el homicidio de Agustín González, conductor de una empresa local, que derivó en la autorización de una protesta que afectó a miles de pasajeros.

Una de las pruebas de las posibles extorsiones corresponde a un audio divulgado por Periodismo Público en el que figura un hombre identificado como alias Moisés, que exigía un pago semanal de 100.000 pesos por bus para permitir la operación en el municipio. También se conocen panfletos que confirman la información.

Estos son los panfletos que
Estos son los panfletos que recibieron los conductores de bus en Soacha - crédito IC Radio

En la grabación, “Moisés” se atribuyó el asesinato de González y lanzó una advertencia: “Este es un comunicado para todos los choferes... nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

Además de reclamar el dinero semanal, solicitó la designación de un vocero para negociar y advirtió sobre represalias para quienes no acaten las exigencias.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero... que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender”, pronunció en la grabación.

Ese día, Julián Sánchez, alcalde de Soacha, sostuvo una reunión con voceros del gremio transportador en busca de salidas.

Temas Relacionados

Conductores SoachaSoachaBuseterosAmenazasTirosExtorsiónColombia-Noticias

Más Noticias

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El creador de contenido afirmó que acordaría un “canje” con el expresidente y DJ para contar con su presencia en alguno de sus eventos

⁠Yeferson Cossio aseguró que le

Juan Daniel Oviedo reveló que habrá un ministerio para los de La Gran Consulta: con pulla, se burló del lugar que le daría a De la Espriella

El líder explicó cómo se repartirían, de manera hipotética, el gabinete en un posible gobierno de Paloma Valencia, por lo que, entre risas, a todos les dio un lugar

Juan Daniel Oviedo reveló que

Duque habló de la campaña presidencial en Colombia y la comparó con la llegada de José Antonio Kast en Chile: “Es interesante”

El expresidente de la República intentó establecer un parangón entre los procesos políticos recientes en ambos países y recalcó la importancia de alianzas amplias como alternativa ante el oficialismo actual en Colombia, que busca reelegir su proyecto político con el senador Iván Cepeda

Duque habló de la campaña

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

La intervención del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia, apoyado por información proveniente de Colombia, permitió ubicar al adolescente que le disparó a los uniformados mientras intentaba huir

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Una generación que parecía desperdiciada por la guerra, terminó marcando la pauta para una de las selecciones animadoras de las ediciones más recientes de la Copa del Mundo

Croacia en el Mundial Francia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’,

Autoridades venezolanas abatieron a ‘Fabián’, implicado en el crimen de las hermanas Fernández Noriega en Malambo

Encontraron cuerpo de líder social y deportivo antioqueño en un río: estaba atado a costales de piedra

Combates entre grupos armados ilegales habría dejado dos muertos y dos adolescentes secuestradas en El Bagre, Antioquia

Explosivista del ELN y las disidencias se entregó a las autoridades: denunció maltrato al interior de las estructuras armadas

Alias Castor, líder de Los Costeños, fue condenado por su responsabilidad en 95 homicidios en el Altántico

ENTRETENIMIENTO

⁠Yeferson Cossio aseguró que le

⁠Yeferson Cossio aseguró que le gustaría que Iván Duque tocara en su boda o en alguna de sus fiestas: “Sería tan épico”

El aspirante presidencial Pipe Córdoba podría ser uno de los invitados a la boda de Yeferson Cossio: “Esto no es un evento”

Iván Zuleta causó preocupación por su estado de salud tras el sepelio de su sobrina Daniela: esto se sabe

Feid lanza su propio sello discográfico y apuesta por nuevos talentos en la música urbana: “Siempre ha sido un ideal para mí”

Koral Costa habló sobre el debut de Omar Murillo en OnlyFans y sorprendió con una revelación sobre su pasado en pareja: “No me importa”

Deportes

Croacia en el Mundial Francia

Croacia en el Mundial Francia 1998: el despertar de una nueva potencia del fútbol

Medellín, el cuarto equipo colombiano en fase de grupos de Copa Libertadores: venció 2-1 a Juventud

Estos son los clubes colombianos para las fases de grupo en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

Medellín recibe más dinero por su participación en la Copa Libertadores: esta es la cifra tras clasificar

Juan Pablo Montoya atacó con dureza a Max Verstappen por comparar la Fórmula 1 con Mario Kart: “No puedes atacar lo que te da de comer”