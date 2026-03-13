Concejal de Bogotá denunció con video el robo a una panadería donde amenazaron con dispararle a un grupo de niños: golpearon a un padre frente a sus hijos

El concejal le pidió a las autoridades dar con el ladrón - crédito @JulEspinosaDice/X

En medio de una racha de hechos de inseguridad en Bogotá, el concejal Julián Espinosa (Partido Alianza Verde) denunció la noche del jueves 12 de marzo un nuevo caso de hurto.

En esta ocasión, las víctimas fueron empleados y un hombre y sus pequeños, que vivieron momentos de terror por cuenta del delincuente que irrumpió con un arma de fuego hasta una panadería ubicada en la localidad de Barrios Unidos.

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“Este atraco a familias con amenaza de disparo a los niños ocurrió hoy en el barrio (El) Rosario, localidad Barrios Unidos, a las 7:30 pm, en la panadería Pandora, carrera 30 con calle 63D”, señala el mensaje del cabildante distrital al comienzo.

En su descripción de los hechos, el concejal Espinosa afirmó que “el atracador golpeó a cachazos a un padre de familia frente a sus hijos”.

El caso se denunció la noche del jueves 12 de marzo de 2026 por parte del concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) - @JulEspinosaDice/X

Por todo lo anterior, el concejal pidió desde la red social a la Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) “que incremente su presencia en el sector, por qué han incrementado los casos de atracos según los vecinos”.

El concejal, que ha sido uno de los más críticos con la administración del alcalde Mayor, Carlos Fernando Galán, no desaprovechó la oportunidad y le lanzó un dardo al mandatario local: “Esta es la Bogotá que camina segura de @CarlosFGalan”, cerró Espinosa.

El caso se suma al robo de una motocicleta de alta gama que se presentó con un par de minutos de diferencia el mismo jueves en el norte de Bogotá.

El concejal Julián Espinosa (Alianza Verde) le pidió a la Fiscalía y la Policía dar con el ladrón que provocó que una familia viviera momentos de terror mientras disfrutaban de un postre - crédito @JulEspinosaDice/X

El robo en la panadería se presentó con un par de minutos de diferencia al tiroteo en el norte de Bogotá

Un violento asalto ocurrido en el sector norte de Bogotá desató un tiroteo y reavivó el debate sobre la inseguridad en la capital, luego de que cuatro ladrones a bordo de dos motocicletas robaran una motocicleta BMW cuyo valor en el mercado ronda los 80 millones de pesos.

El caso se presentó la noche del jueves 13 de marzo de 2026 en la calle 85 con carrera 18, en el barrio Antiguo Country, localidad de Chapinero, y generó una fuerte reacción tanto de las autoridades como de la ciudadanía.

Pasadas las 7:00 p. m., el propietario de la motocicleta se disponía a ingresar al parqueadero de su unidad residencial cuando fue abordado por los delincuentes armados.

El concejal Papo Amín le pidió al alcalde Carlos Fernando Galán dar con los cuatro ladrones que participaron del hurto de la motocicleta de alta gama - crédito @papoaminCD/X

El asalto, informado por el teniente coronel Luis Carlos Torres, comandante de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog), desencadenó un intercambio de disparos al intervenir un vigilante de un conjunto vecino que accionó su arma de dotación al percatarse del robo.

El asalto fue ejecutado a pesar de la acción defensiva del vigilante.

El robo se suma a una serie de hechos violentos en Bogotá

El incidente ocurrió en la misma semana en que se reportaron dos ataques armados en la ciudad: un intento de sicariato en Suba y el asesinato de un hombre que se desplazaba en un auto deportivo en el sector de El Tunal, en la localidad de Tunjuelito.

Estos episodios han incrementado la preocupación pública por el crecimiento de la criminalidad en Bogotá.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reconoció que a pesar de las diferencias políticas con algunas bancadas en el Concejo, se debe ir en la misma dirección con el fin de reducir los casos de inseguridad en Bogotá - crédito @CarlosFGalan/X

La noche del jueves, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, “Papo” Amín, exigió acciones inmediatas al alcalde mayor, Carlos Fernando Galán.

A través de su cuenta de X el cabildante escribió: “Tiroteo en plena calle 85 con carrera 18, frente al edificio Trayecta Virrey. Delincuentes se robaron una moto BMW cuando el dueño iba ingresando a su vivienda. Alcalde @CarlosFGalan hay que encontrar a estos bandidos. Tienen que estar tras las rejas”.

Al día siguiente, Galán le respondió a Amín su petición: “Reconozco las discusiones que se han dado en el Concejo. Más allá de las diferencias políticas, debemos trabajar juntos en sacar adelante las reformas que se necesitan para garantizar que quienes cometan delitos sean sancionados y, particularmente, quienes apelen a la violencia paguen cárcel”.